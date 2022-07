Quién hubiera pensado que un videojuego con un gato como protagonista iba a “romper la Internet”. Pues bien, Stray lo ha logrado, ya que son millones las personas que se han enloquecido al momento de jugar a este videojuego gatuno.

Si te ha llamado la atención desde que se presentó oficialmente, pero no puedes jugarlo porque no tienes una consola de videojuegos, o bien un PC lo suficientemente poderoso como para correrlo, ¡no desesperes!

Existen varias alternativas a Stray para Android a las que puedes acceder de forma gratuita, ¿no nos crees? Sigue leyendo y descúbrelo con tus propios ojos, ¡no vamos a engañarte!

Juegos parecidos a Stray para Android que no te puedes perder

Estamos obligados a informarte que, de momento, no existe ninguna versión oficial de Stray para dispositivos móviles. En otras palabras, si encuentras un APK de Stray en Internet, te recomendamos no descargarlo, ¿por qué? Porque te podrías llevar una muy mala sorpresa (podría tener virus, o bien ser tan solo un simple engaño).

Cat Simulator

Si quieres sentir lo que es ser un gato, este simulador gatuno es el videojuego que debes descargar en tu dispositivo móvil.

Explora casas enormes y jardines increíbles con los más de 10 tipos de gatos que puedes utilizar. Con mecánicas muy realistas, como así también gráficos extremadamente bonitos, Cat Simulator te permitirá jugar en solitario o junto a tus amigos (posee un modo multijugador).

Gato Simulador

Vivir como un gato puede llegar a ser muy complicado, sobre todo si se trata de un gato callejero. Este videojuego te pondrá en la piel de uno de los animales más queridos del mundo, aunque no todo será tan lindo como parece.

En este juego tendrás que valerte por sobre los demás gatos, ya que deberás conseguir comida, recorrer la ciudad e intentar conseguir a una familia para que pueda darte los lujos que mereces.

Cat Sim Online

¡Los gatos también pueden estar dentro del mundo RPG! Pues así como nos lo presenta el desarrollador de Cat Sim Online. Dentro de este videojuego, deberás vivir como un gato, criar a una familia y conseguir comida, acciones que aumentarán tus estadísticas gatunas.

A medida que vayas jugando, podrás aprender nuevos movimientos, como así también acceder a zonas bloqueadas. Una vez que sepas cómo jugar, tendrás la posibilidad de interactuar con otros gatos en línea (jugadores en tiempo real).

Lindo Gato 3D – Parte 2

Con un estilo de juego bastante alejado a los que te mostramos arriba, en Lindo Gato 3D – Parte 2 tendrás que cuidar a un gato virtual. En pocas palabras, es una especia de Tamagochi gatuno.

Deberás darle de comer, jugar con él, y satisfacer todas sus necesidades. Eso sí, no te olvides de darle la atención que merece, pues si no abres el juego de forma regular, el gatito virtual que has adoptado se irá con otra familia.

Cat Escape

¿Quieres algo más desafiante? Si tu respuesta es “sí”, deberías darle una oportunidad a este “Fall Guys gatuno”. Encuentra el camino correcto para pasar cada uno de los niveles que dicen “presente” en Cat Escape.

Los primeros niveles son muy fáciles, pues sirven para mostrarte las mecánicas de juego. A medida que los vayas superando, encontrarás obstáculos cada vez más complicados de sortear.

Sin mucho más que añadir al respecto, si tienes un gato como mascota y quieres hacerle pasar un momento divertido, te recomendamos que descargues estos juegos para gatos, ¡son ideales para ser instalados en tablets!