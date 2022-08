Cada año las tablets de Amazon siempre terminan siendo las más vendidas del mercado. Si bien existen modelos más potentes y con mejores prestaciones como la Xiaomi Mi Pad 5, Lenovo XiaoXin Pad o la Huawei MatePad, las de Amazon son de las más accesibles que puedes encontrar en el mercado.

La versión más económica de la Fire 7 de 2022 tiene un precio de menos de 80 euros y otros modelos de Amazon pueden encontrarse incluso por menos mucho menos. Esto convierte a estas tablets en la primera elección para los padres que quieren regalarle un dispositivo inteligente a los más pequeños del hogar.

Ahora bien, una de las cosas que a muchos no les gusta de las Amazon Fire es que estas tablets no vienen con Google Play. Así, para instalar aplicaciones y juegos hay que recurrir a la tienda de juegos del fabricante. ¿Hay buenos juegos en la Appstore de Amazon? Sí, y a continuación te contamos cuáles son los mejores para los niños.

Los mejores juegos para niños en tablets Amazon Fire

Amazon tiene un montón de aplicaciones excelentes tanto para los Amazon Fire TV (el stick HDMI de la marca para Smart TV) como para sus tablets. ¿Tú o tu hijo tiene una Amazon Fire? Pues aquí te traemos una lista de los mejores juegos que puedes descargar en la tienda de aplicaciones de estas tablets.

Minecraft

Si quieres tener en tu tablet de Amazon uno de los juegos más referentes de la última década, entonces tienes que descargar Minecraft. Lanzado a finales 2011, nadie imaginó que este juego de mundo abierto y construcción llegaría a convertirse en uno de los más populares de Internet. ¿Nunca lo has probado? Pues te contamos de que se trata de un título en el que puedes explotar al máximo tu creatividad.

Minecraft tiene dos modos de juego: supervivencia y creativo. El modo supervivencia tendrás que intentar sobrevivir creando tu casa y equipándote con las mejores armas y herramientas para defenderte de las peligrosas criaturas que habitan en el mundo.

Por otro lado, en el modo creativo los jugadores pueden olvidarse del desafío de sobrevivir y se pueden concentrar en la construcción de todo tipo de edificios, aldeas o cualquier otro tipo de esculturas. Finalmente, también hay un modo espectador por sí solo quieres disfrutar de las creaciones de otros jugadores. Y tú… ¿Cuál modalidad de Minecraft te animarás a jugar?

Enlace | Minecraft

School of Dragons – Cómo entrenar a tu dragón

¿Te gustó la película Como entrenar a tu dragón? Pues entonces no tienes que perderte el juego temático de esta peli que está disponible totalmente gratis en la Amazon Appstore. School of Dragons es un título en el que tendrás que defender el pueblo de New Berk de las amenazas que atentan contra la paz de este poblado.

En el juego podrás elegir a los personajes principales de la peli tales como Hiccup y el resto de los entrenadores de dragones. Además, tendrás la oportunidad de seleccionar el tipo de dragón que quieres entrenar, desde el adorable Furia Nocturna hasta el peligroso Tormenta o cualquiera de los otros 60 tipos de dragones disponibles en el juego.

Este juego tiene más de 400 misiones por completar, lo que significa que te dará muchas horas de diversiones. Además, no se trata de tareas repetitivas, ya que puedes explorar hasta más de 30 islas diferentes con tu dragón. Pero lo más interesante de este título es la amplia gama de opciones de personalización que ofrece: tienes hasta más de 1000 colores diferentes para tus dragones y puedes ponerle el nombre que quieras a los que vayas a entrenar.

Enlace | School of Dragons – Cómo entrenar a tu dragón

Sonic The Hedgehog 2

Con la nueva película de Sonic estrenada en 2020 se reavivó la pasión por el veloz erizo azul. Y es que Sonic The Hedgehog es uno de los personajes más legendarios del mundo de los videojuegos siendo tan popular como el mismísimo Mario Bross. Pues bien, en las tablets de Amazon puedes instalar uno de los mejores juegos en los que el erizo azul es el principal protagonista: Sonic The Hedgehog 2.

El juego que catapultó a Sega al olimpo de los estudios de videojuego ha sido remasterizado para que puedas probarlo en cualquier dispositivo inteligente, desde un móvil hasta una tablet de Amazon.

Y… ¿De qué va? Pues en el juego puedes usar a Sonic, Tails o Knuckles para atravesar los más difíciles mapas y así vencer al malvado Dr. Eggman. Si eres de los que les gustan los juegos clásicos o si quieres enseñarle al pequeño del hogar uno de los juegos que harían historia en la industria de los videojuegos, te recomendamos que lo instales en tu Amazon Fire.

Enlace | Sonic The Hedgehog 2

Subway Surfers

Hablando de juegos clásicos, uno que está específicamente diseñado para la relación de aspecto de las tablets es Subway Surfers. Este juego ya tiene una década de existencia y continúa siendo de los más descargados en las tiendas de aplicaciones… ¿Y cómo no serlo si es uno de los juegos más divertidos que existen?

En Subway Surfers encarnarás a un niño llamado Jake que debe atravesar diferentes ciudades en una carrera interminable para escapar del molesto inspector de trenes. Durante el camino tendrás que ir esquivando toda una amplia gama de obstáculos que irán poniéndose cada vez más difíciles.

Este juego sentó un precedente en la historia de los endless runner para móviles y dispositivos portátiles. Subway Surfers cuenta actualmente con una gran cantidad de copias, pero… ¿Por qué jugar las imitaciones si puedes probar el original? Además… ¡Está totalmente gratis en la Amazon Appstore!

Enlace | Subway Surfers



Miraculous Ladybug & Cat Noir – Run, Jump & Save Paris!

Si quieres instalar en la Amazon Fire de tu hijo un juego de su serie de TV favorita, pues entonces puedes probar con Miraculous Ladybug & Cat Noir – Run, Jump & Save Paris!. Esta es una serie infantil protagonizada por Marinette, una adolescente parisina que tiene una doble vida: durante las noches se transforma en Miraculous Ladybug, una superheroína que debe proteger a su ciudad francesa de los villanos.

Pero esta heroína no está sola, a su lado la acompaña Cat Noir, otro joven parisino que también lucha contra el crimen. Pues bien, ya que sabes de qué va esta famosa serie infantil, de seguro que te debes estar preguntando… ¿Cómo es el juego? Pues es un título de tipo endless runner, es decir, es un juego similar a Subway Surfers. De esta manera, tendrás que recorrer la ciudad de París sorteando todos los obstáculos que aparezcan en tu camino.

El supervillano que amenaza la tranquilidad de la ciudad parisina es Hawk Moth y sus malvados Akumas que debes intentar vencer a medida que corres en cada nivel. Puede que no te suene el nombre de ninguno de estos personajes, pero de seguro que el pequeño de la casa sí que los reconocerá.

Enlace | Miraculous Ladybug & Cat Noir – Run, Jump & Save Paris!



Angry Birds Transformers

¿Te gusta Angry Birds y también Transformers? Pues entonces hay un juego en la Amazon Appstore que tienes que probar. Se trata de Angry Birds Transformers, un juego que trae lo divertido del clásico juego de móviles y dispositivos inteligentes con la acción de la famosa franquicia de robots. Pero no te confundas, no es solo el Angry Birds que conoces con una skin inspirada en Transformers.

Angry Birds Transformers es un juego que mantiene algunas de las mecánicas básicas del título original de móviles, pero que añade algunas novedades interesantes. En este título el ave roja Red encarna al mismísimo Optimus Prime y Chuck como Bumblebee y usarás a estos personajes para enfrentarte a los malvados Deceptihogs.

Dependiendo del ave que selecciones para jugar podrás transformarte en camiones, coches, aviones e incluso hasta en un tanque de guerra. Además, conforme avances en el juego podrás ir desbloqueando nuevas arma y habilidades para tus personajes.

Enlace | Angry Birds Transformers

Car Games for kids – Toy Cars Adventure!

Amazon Appstore tiene juegos para todas las edades, tanto títulos complejos que requieren muchas horas de juego para dominar las mecánicas como juegos sencillos para niños pequeños. Y, si tu tablet Amazon Fire la usa tu hijo para divertirse, entonces tienes que instalar Car Games for kids – Toy Cars Adventure!, un juego diseñado para los más pequeños del hogar.

Este es un juego en el que puedes controlar hasta 28 coches diferentes, todos con modelos bastante divertidos: un coche con forma de olla caliente, un coche araña y hasta un coche calabaza. Con estos vehículos tendrás que recorrer los 6 niveles que tiene el juego, los cuales están inspirados en escenarios amigables para los niños pequeños: un jardín, cocina, sala de lecturas, dormitorio, baño y una dulcería.

Asimismo, en cada mapa del juego tienes la posibilidad de encontrar todo tipo de recompensas para mejorar el diseño divertido de tus autos. Esto es gracias a la variedad de opciones de personalización que ofrece para los coches.

Enlace | Car Games for kids – Toy Cars Adventure!

MARVEL Strike Force

¿Eres fanático de los superhéroes de Marvel? Pues entonces el juego que tienes que descargar en tu tablet es MARVEL Strike Force. Este es un título inspirado en el universo de comics y héroes que de seguro ya conoces y en el que tendrás la oportunidad de controlar a tus personajes favoritos para luchar contra las fuerzas del mal que amenazan a nuestro planeta.

En la historia de MARVEL Strike Force, el ataque y los enemigos que debemos enfrentar son de tal magnitud que los héroes deberán reunir fuerzas con los villanos del universo de Marvel. Es así como no solo podrás jugar con el hombre araña o Iron Man, sino que también puedes controlar a Loki o Venom.

De los juegos que están en esta lista, este es sin lugar a dudas el que tiene los mejores gráficos y exige un mayor rendimiento de la tablet. Por ello, es recomendable jugarlo en los mejores modelos de las tablets de Amazon tales como la Fire HD 10 Kids Pro. Y tú… ¿A que esperas para salvar el mundo con la ayuda de tus personajes favoritos?

Enlace | MARVEL Strike Force

Disney Magic Kingdoms: ¡Crea Tu Parque Mágico!

Los fanáticos del universo de Disney también tienen un juego en Amazon Appstore que no se pueden perder. Se trata de Disney Magic Kingdoms, un divertido juego en el que te encontrarás con todos los personajes famosos de tus pelis favoritas. Para ser más específicos, el juego tiene más de 200 personajes de Disney, Pixar y Star Wars, por lo que en él puedes encontrarte con Mickey Mouse, R2-D2 o Buzz Lightyear.

Y, si te preguntas de qué va el juego, puedes debes saber de qué es un título en el que puedes crear tu parque de diversiones, es decir, tu propio Walt Disney World Resort. Para hacerlo tendrás disponible más de 170 atracciones diferentes que puedes combinar a tu gusto. Pero eso no es todo, también deberás proteger a tu parque de la malvada Maléfica, Ursula y Scar que pretenden destruirlo.

Enlace | Disney Magic Kingdoms: ¡Crea Tu Parque Mágico!

Angry Birds 2

Finalmente, no podíamos concluir esta lista sin uno de los juegos más descargados en las tablets Amazon Fire. Y es que, a pesar de que pasen los años y salgan nuevos juegos, Angry Birds 2 continuará siendo uno de los mejores. La segunda entrega de esta franquicia perfeccionó las mecánicas que la llevarían a convertirse en toda una saga icónica de la historia de videojuegos para móviles y portátiles.

¿Nunca has jugado Angry Birds 2? Pues entonces te contamos que es un juego que tienes que lanzar a una serie de pájaros enojados y redondos para vencer al ejército de cerdos malvados. En este segundo título de la franquicia se agregaron las recompensas diarias por jugar y ganar cada nivel además de que cuenta con una modalidad de multijugador online para que puedas enfrentarte contra otros jugadores o colaborar para derrotar a los cerdos malvados en equipo.

Enlace | Angry Birds 2

Y tú… ¿Cuál de estos juegos disponibles en las tablets Amazon Fire descargarás para el más pequeño del hogar?