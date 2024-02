Aunque se lanzó a mediados de 2019, Hell Let Loose ha comenzado a llamar la atención de Internet en los últimos días. El juego publicado por Team17 con temática de la Segunda Guerra Mundial ha cautivado a jugadores de todo el mundo con sus gráficos ultra-realistas, jugabilidad hardcore, batallas épicas de 100 jugadores y mecánicas inspiradas en los juegos de estrategia en tiempo real. Pero lastimosamente no está disponible para Android.

Así es amigos, no se puede jugar a Hell Let Loose en Android, ya que no tiene un port o versión adaptada a dispositivos móviles. Sí que se puede jugar en el móvil a través de servicios de juegos en la nube como Game Pass Ultimate y NVIDIA GeForce Now, pero la experiencia no es la misma debido a la latencia inherente a esta modalidad. Eso sí, al menos puedes jugar a los juegos parecidos a Hell Let Loose para Android que aquí te traemos.

World War Heroes: el FPS bélico más realista para Android

World War Heroes es un juego de disparos en primera persona (FPS) ambientado en la Segunda Guerra Mundial, al igual que Hell Let Loose. Tiene una buena variedad de modos de juego, mapas y armas, así como gráficos realistas y sonido envolvente que hacen que la jugabilidad sea más inmersiva. El juego es gratuito, pero ofrece compras en la aplicación.

Puedes jugar a batallas por equipos, todos contra todos, captura la bandera y más. Aparte, puedes mejorar tus armas y blindajes, y recibir recompensas diarias para tener un mejor equipo. ¡Recomendado!

Frontline 1942: un shooter de la segunda guerra mundial

Este juego todavía está en fase de desarrollo, pero ya se ve y se juega muy bien. También es un juego de disparos en primera persona donde podrás luchar en tres grandes mapas haciendo uso de 23 tipos de armas diferentes. En Frontline 1942 podrás ser un estadounidense, ruso, alemán o japonés para batallar contra las fuerzas enemigas en nombre de tu país.

El juego ofrece batallas por equipos online y un sistema de actualización de armas que te permitirá tener un mejor arsenal conforme ganes enfrentamientos. En definitivo, es un juego muy completo y divertido.

Noblemen 1896: un juego de guerra y estrategia offline

Si no eres muy fan de los juegos de disparos en primera persona, entonces debes probar el shooter en tercera persona llamado Noblemen 1896. Se trata de un juego de guerra que te lleva al año 1896 para hacer frente a las tropas enemigas. Para ello, podrás utilizar cañones, ametralladoras, aeronaves, barcos, caballería, etc.

Lo mejor de este juego es que se puede jugar sin Internet, pues no es online. Tiene varios modos de juego que se adaptan al tiempo de cada gamer, así como una función de combate automático para que puedas relajarte viendo cómo se desarrolla la batalla que has planificado.

Warpath Ace Shooter: el juego de guerra más moderno para Android

Si quieres un Hell Let Loose, pero ambientado en la actualidad, Warpath Ace Shooter es lo más parecido que puedes jugar en Android. Es un juego de guerra con armas modernas (incluyendo francotiradores), estrategia en tiempo real, diseño de base, gestión de recursos y más. Definitivamente, es un juego muy entretenido, pero tienen micropagos que llegan a ser excesivos.

World War Armies: un juego de estrategia en tiempo real de la guerra mundial

World War Armies es más parecido a Company of Heroes que a Hell Let Loose, pero lo agregamos a esta lista porque pensamos que te puede llegar a gustar. Tiene una ambientación de la Segunda Guerra Mundial, jugabilidad de estrategia en tiempo real, armamento militar y combate PvP para enfrentarte de forma online a jugadores de todo el mundo. Es gratuito, pero tiene compras opcionales.

Eso es todo. Esperamos que te haya gustado nuestra selección de alternativas a Hell Let Loose para Android. Si tienes alguna otra, déjanosla en los comentarios.