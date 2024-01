No todos se pueden dar el lujo de pagar miles de suscripciones para acceder a servicios online sin anuncios. Los amantes de la música se cuentan entre ellos, y por supuesto que existen alternativas a las más populares. Si Spotify o YouTube Music no te terminan de convencer, o no quieres simplemente pagar para olvidarte de la publicidad, entonces puedes probar alguna aplicación de la siguiente lista.

Te tenemos hasta 15 reproductores de música para móviles Android sin publicidad. Como puedes imaginarte, las posibilidades no son tan escasas. Lo mejor es que no son aplicaciones que deberás descargar desde una biblioteca desconocida, pues se encuentran disponibles en la Play Store, excepto la última opción.

VLC, la vieja confiable

Si estás familiarizado con los reproductores de música gratis, entonces VLC seguro que te suena. Este reproductor es uno de los más antiguos, y continúa en pie de lucha con una interfaz muy sencilla de gestionar. Puedes reproducir archivos MP3, MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, Wv y AAC. Además de que cuenta con la bondad de ser compatible no solo con PC, sino también con Android TV.

AIMP, una opción para variar tu música

Si parte de tu tiempo lo pasas en el coche y quieres un reproductor compatible con Android Auto, entonces AIMP es una buena elección. Además de ser igual de sencillo e intuitivo en cuanto a interfaz, posee muchas opciones útiles para sus usuarios. Puedes clasificar los archivos como gustes, crear copias de seguridad, listas de reproducción personalizadas e incluso sincronizar. Por si fuera poco, le permite a los críticos de la música adaptar el sonido a como más les guste con un ecualizador de 20 bandas disponible sin pagar nada.

BlackPlayer, el reproductor con tema oscuro eterno

Con tantas opciones de reproductores al alcance, es posible darse el lujo de seleccionarlo por razones tan sencillas como su diseño. A los amantes del modo oscuro les puede gustar BlackPlayer, pues su estilo de diseño se centra en general en el color negro. Y si te gusta más bien la personalización en general, también podrás editar la información y los títulos de las canciones, así como las imágenes de los álbumes.

Además de esto, cuenta con muchas funciones útiles para escuchar música. Puede reproducir los formatos MP3, WAV, OGG y FLAC. De la misma forma que está optimizado para ayudarte a economizar la batería de tu móvil.

Pulsar, un reproductor compatible con Chromecast y Android Auto

Pulsar es un reproductor bien optimizado, pues pesa apenas 4 MB en el móvil. Además, tiene una amplia variedad de temas en cuanto a diseño, puede emplearse en móviles, en Chromecast y en el coche con Android Auto. Un detalle curioso y útil es que dispone de un widget espacioso y llamativo tanto para la pantalla de inicio como de bloqueo.

Musicolet, la opción más organizada y simple

Si tienes la música almacenada en tu móvil y solo necesitas de un reproductor con mejores funciones de las que tiene el que viene por defecto, puedes optar por Musicolet. Este reproductor brilla por lo simple que es, sin dejar de lado las funciones más útiles para el usuario. Entre ellas destaca el poder clasificar la música de diferentes formas para que la encuentres como mejor prefieras. Puedes hallar todas las canciones del mismo artista por pistas individuales, por álbum, carpeta o lista de reproducción, e incluso el apartado de las canciones más recientes.

Retro Music Player, el reproductor más diverso

Este reproductor es gratis, pero incluye compras dentro de la aplicación para desbloquear un mayor número de funciones. De todos modos, en su versión gratuita continúa siendo libre de anuncios y te permite reproducir todos los archivos de música que quieras. Además, la aplicación como tal soporta hasta 30 idiomas diferentes, lo que le dará más familiaridad.

Puedes elegir entre tres temas diferentes para determinar la apariencia del reproductor. Otras funciones curiosas son la posibilidad de crear perfiles de usuario, etiquetas, ordenar archivos como prefieras e incluso existe un modo para cuando te encuentres conduciendo el coche.

Jango Radio, un reproductor que se alinea con tus intereses

Si te gusta la comodidad del algoritmo cuando se entera de tus gustos y te ofrece sugerencias en función a esto, Jango Radio te parecerá un aliado. Y es que mediante ciertos datos que le suministras (edad, género, intereses, ubicación, etc.), puede no solo reproducir la música que busques, sino también poner ante tus ojos otras canciones que no conocías y quizá te interezca incorporar a tu repertorio.

Frolo, una opción práctica

¿Sabes que puedes sacarle provecho a los tonos de llamada que trae tu móvil, convirtiéndolos en otro tipo de sonido? Frolo te puede ayudar con sus variadas opciones. Este reproductor se considera completo, no solo por sus funciones, sino además por la gran cantidad de temas que dispone para que lo personalices a tu gusto y preferencia. También lo puedes llamar intuitivo, pues añade acciones rápidas para una gestión fluida, como arrastrar y soltar archivos de sonido hacia donde quieras.

Eon Music Player, donde puedes personalizarlo todo

Lo común en los reproductores es permitirte personalizar la apariencia de la app con sus temas, e incluso editar información de las canciones y los álbumes. Pero no todas son capaces de llegar a otros horizontes como Eon Music Player. Su diferencia radica en que en este reproductor es posible tener un acceso rápido a las canciones que más escuchas según la temporada, al poder editar la página de inicio con los temas de tu preferencia.

Foldplay, la opción más ligera

Foldplay es un reproductor que pesa apenas 2 MB, por lo que es muy fácil de almacenar en cualquier dispositivo, así tengas problemas de espacio. Sabiendo que pesa tan poco, es normal que sea una aplicación básica, pero de todas formas útil. Te permite seleccionar la carpeta y escuchar la música dentro de ella, e incluso establecer un temporizador para cuando estés por irte a dormir.

Nomad, donde gestionas la música en más de un sentido

Además de tener todas las funciones de un reproductor de música para Android, Nomad posee otros beneficios, como un cortador de música. Es decir, puedes elegir los instantes que más te gustan de tu música y separarlos del resto de la canción para luego reutilizarlo. Esto es útil para quienes combinan música y vídeos, por ejemplo. El resto de funciones involucran lo que ya has visto, por lo que también se considera una opción completa.

Simple, la opción más colorida

Compatible con Android Auto, con función de ahorro de batería y widgets personalizados, Simple también figura en esta lista. El nombre lo describe, al ofrecer las funciones básicas pero siempre necesarias de los reproductores de música. Curiosamente, te ofrece cambiar la paleta de colores de la app como prefieras, variando no solo entre un tono, sino combinando varios.

Oto Music, un reproductor con Material Design de su lado

Lo minimalista está de moda, y eso también llega a afectar a aplicaciones tan sencillas como los reproductores de música. Es por eso que muchos se adaptan a las preferencias actuales. En el caso de Oto Music, lo consigue al aliarse con Material Design para poner sobre la mesa una variedad de temas hermosos y diseñados para diferentes gustos. Sea que te guste el modo oscuro, los tonos pasteles o la claridad del blanco, tienes de donde elegir.

En cuanto al resto de funciones propias de un reproductor, también las cumple, siendo además compatible con Chromecast y con Android Auto.

Omnia, con ecualizador de 10 bandas

Siguiendo el estilo de los reproductores de música aliados con Material Design, Omnia se cuenta entre ellos. Esto garantiza que tiene una amplia variedad de temas a elegir para darle una buena apariencia a tu app. De la misma forma, destaca al permitirte personalizar la música de forma extensa, integrando un ecualizador de 10 bandas, así como otras funciones que modifican cómo se escucha la música desde el reproductor.

Shuttle Music Player, un reproductor liviano y con estilo

Entre otras de las múltiples opciones que te ponemos al alcance, Shuttle Music Player también forma parte de las que se apoyan en Material Design para ofrecer temas bonitos. Aunque en su caso, parten más hacia lo sencillo. Este reproductor es liviano y con estilo, te permite reproducir música con o sin WiFi, integra un ecualizador de 6 bandas, te muestra las letras de las canciones (dependiendo de si las tiene disponibles), y todo esto sin pagar nada. Por supuesto, es una app con compras internas, pero esto ya queda de parte del usuario si desea obtener más funciones como la compatibilidad con Chromecast.

ViMusic, la versión gratis de YouTube Music

Por último, este reproductor de música de código libre no se encuentra en la Play Store, pero es compatible con Android y ofrece una amplia selección de música, siempre que se encuentre en YouTube Music. ViMusic está inspirada en esta última, solo que es gratis y no contiene anuncios, lo cual la hace mejor. Sus características no tienen nada que envidiarle al de las demás opciones anteriores, por lo que, como candidata, es bastante poderosa.

DESCARGA AQUÍ | ViMusic

Aunque ninguna de estas opciones puede parecerse a las plataformas de streaming para música populares, contando con todas sus funciones premium, son una alternativa más que suficiente para quienes se conforman con lo básico, sin sacrificar por ello la calidad en su escucha.

¿Cuál de estas opciones utilizarías para escuchar música?