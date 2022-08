Sin duda alguna, el juego en la nube ha llegado para quedarse. Hay más empresas que apuestan por ello, los servicios no paran de mejorar y cada vez son más las personas que disfrutan de estos. ¿Cómo no hacerlo? Su propuesta es muy atractiva: jugar a juegos de consola a través de Internet en cualquier dispositivo compatible, ya sea ordenadores, portátiles, tablets, televisores, e incluso nuestros móviles.

La competencia en este sector ha ido creciendo de forma muy parecida a los servicios de streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime, entre muchos otros. ¿Qué quiere decir esto? Que existen muchos servicios de juegos en la nube, con propuestas similares, pero también diferencias particulares. No obstante, al menos que queramos pagar por todos ellos, debemos escoger con cuál quedarnos. Por tal razón, aquí te traemos una lista de los mejores servicios de juegos en la nube.

Los 5 mejores servicios de juegos en la nube

Para elegir tu servicio ideal debes tener en cuenta varios factores, ya que cada servicio cuenta con sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, el catálogo de juegos disponible en cada uno, los planes y los precios, el rendimiento técnico, la compatibilidad con dispositivos, las políticas del servicio, entre otras cosas.

En este sentido, reducimos la lista a los 5 mejores servicios de juego en la nube, los cuales son compatibles con una gran variedad de dispositivos, y con diferentes planes de pago para adaptarse a cualquier bolsillo. Además, te ayudaremos describiendo y opinando sobre cada uno de estos servicios para que así evalúes y determines cuál es el más adecuado para ti.

NVIDIA GeForce Now, con la mejor suscripción gratuita

NVIDIA GeForce Now es uno de los servicios más atractivos de la lista, sobre todo si tienes juegos en tus bibliotecas de Steam, Epic Games Store y Ubisoft Connect. En GeForce Now no puedes comprar juegos, pero puedes enlazar tus cuentas de las tiendas mencionadas y liberar las bibliotecas para el servicio, aunque no todos los títulos son compatibles.

Ventajas

Poder enlazar tus bibliotecas al servicio.

Variedad de suscripciones, incluida la gratuita.

Compatibilidad con teclado y ratón, mando y controles táctiles.

Acceso a juegos Free to Play.

Desventajas

No todos los juegos de las tiendas mencionadas son compatibles.

Límite de tiempo en todos los niveles de suscripción.

Colas para entrar a los juegos, aunque reducidas en las suscripciones de pago.

Procesos engorrosos al iniciar los juegos de las tiendas externas.

Suscripciones

Gratuita: sesión de 1 hora al día, cola de espera y resolución hasta 1080p a 60 FPS.

sesión de 1 hora al día, cola de espera y resolución hasta 1080p a 60 FPS. Prioritaria: sesión de 6 horas al día, prioridad en las colas, resolución hasta 1080p a 60 FPS pero con mejoras gráficas y compatibilidad con RTX. Coste de 9,99 € al mes.

sesión de 6 horas al día, prioridad en las colas, resolución hasta 1080p a 60 FPS pero con mejoras gráficas y compatibilidad con RTX. Coste de 9,99 € al mes. RTX 3080: sesión de 8 horas al día, servidores exclusivos, resolución hasta 4K a 120 FPS, mejoras gráficas y compatibilidad con RTX. Coste de 19,99 € al mes.

Si quieres saber más, puedes visitar nuestras reseñas del servicio en general y de la suscripción RTX 3080.

Xbox Game Pass Ultimate, la mejor suscripción con juegos incluidos

Xbox lleva un tiempo apostando fuerte con sus servicios. En este sentido, Game Pass Ultimate combina todos los servicios de suscripción de Xbox: Game Pass para PC y consolas, Xbox Live Gold, y el servicio de interés, Xbox Cloud Gaming. Gracias a esta integración de servicios podrás jugar en la nube toda la biblioteca de Game Pass sin necesidad de comprar ningún juego.

Ventajas

Acceso al catálogo de Game Pass con cientos de juegos.

Suscripción muy completa para diferentes dispositivos.

Controles táctiles adaptados para ciertos juegos.

Interfaz sencilla y directa, sin procesos engorrosos.

Desventajas

Lista de juegos limitada al catálogo de Game Pass, dejando por fuera muchos títulos.

Elevado coste si quieres solo el juego en la nube, sin más opciones.

Gran parte de los juegos solo se puede jugar con mando.

No cuenta con juegos Free to Play (a excepción de Fortnite).

Suscripciones

Game Pass Ultimate: con cientos de juegos, sin límite de tiempo, resolución hasta 1080p a 60 FPS y gráficos de Xbox Series X. Coste de 14,99 € al mes.

con cientos de juegos, sin límite de tiempo, resolución hasta 1080p a 60 FPS y gráficos de Xbox Series X. Coste de 14,99 € al mes. Sin suscripción: puedes jugar a Fortnite con Xbox Cloud Gaming sin necesidad de la suscripción. Sin embargo, solo se puede desde el navegador en este enlace.

Con todo ello, Game Pass Ultimate es un servicio muy completo, aunque a un precio elevado si no contamos con una Xbox o PC para sacarle todo el provecho. Sin embargo, este servicio es famoso por sus ofertas, por lo que te recomendamos cazarlas y así probar el servicio.

Stadia, con la interfaz y compatibilidad más cómoda

Google sorprendió con Stadia, su apuesta para el juego en la nube. En Stadia podrás comprar juegos en su tienda y jugarlos únicamente en la nube. Esto último ha generado controversia al compararlo con otros servicios. Sin embargo, Stadia sigue siendo una de las mejores opciones del sector. Cuenta con buena infraestructura dedicada al juego en la nube y una interfaz muy cómoda donde podrás comenzar a jugar en segundos.

Ventajas

Gran variedad de títulos disponibles en su tienda.

Opción de suscripción gratuita.

Suscripción de pago con juegos incluidos y descuentos en la tienda.

Compatibilidad con teclado y ratón, mando y controles táctiles.

Desventajas

Compra de juegos únicamente en su tienda.

Los juegos que compres solo se podrán jugar en Stadia.

Suscripción de pago con muy pocos juegos.

Una lista de juegos Free to Play muy reducida.

Suscripciones

Stadia Base: acceso a la tienda y algunos juegos Free to Play, sin límite de tiempo, resolución hasta 1080p 60 FPS con gráficos de Stadia y sonido estéreo. Sin coste.

acceso a la tienda y algunos juegos Free to Play, sin límite de tiempo, resolución hasta 1080p 60 FPS con gráficos de Stadia y sonido estéreo. Sin coste. Stadia Pro: juegos gratuitos mensuales, descuentos en la tienda, resolución hasta 4K a 60 FPS con gráficos Stadia y sonido envolvente 5.1. Coste de 9,99 € al mes.

Por otro lado, si eres suscriptor de Ubisoft+, al enlazar tu cuenta a Stadia podrás disfrutar en la nube el catálogo de dicho servicio. De igual manera, si quieres probar el servicio sin comprar ningún juego, tienes la opción de los juegos gratuitos como Destiny 2, o los 7 juegos con pruebas gratuitas en Stadia. Por último, puedes echarle un ojo a nuestra reseña del servicio en este enlace.

Boosteroid, compatible con gran variedad de juegos de PC

Boosteroid es una propuesta muy atractiva si posees juegos comprados en diferentes tiendas de PC. En él, al pagar la suscripción, podrás jugar una gran variedad de juegos de Steam, Epic Games Store y Origin (si los tienes comprados en dichas tiendas), o incluso jugar una considerable lista de juegos Free to Play, uno de los mayores atractivos del servicio.

Ventajas

Compatibilidad con las tiendas más populares.

Cuenta con juegos populares que otros servicios no tienen.

Gran cantidad de juegos Free to Play.

Sin colas ni límite de tiempo.

Desventajas

No todos los juegos de dichas tiendas están presentes en el servicio.

Hay juegos que necesitan instalarse, lo cual consume tiempo.

Sin variedad de suscripciones, ni opción gratuita para probar el servicio.

No soporta controles táctiles para los móviles.

Suscripciones

Start: acceso a todos los juegos (comprados y gratis), resolución hasta 1080p a 60 FPS. Coste de 9,89 € al mes.

acceso a todos los juegos (comprados y gratis), resolución hasta 1080p a 60 FPS. Coste de 9,89 € al mes. Ultimate: mismas características. Coste de 89,89 € al año.

Boosteroid es un servicio poco conocido a comparación a los anteriores, pero sin duda su propuesta es competitiva y en algunos aspectos mejor que sus competidores directos.

PlayStation Plus Premium, el mejor para juegos clásicos

Desde que la empresa nipona unificó sus servicios de PlayStation Plus y PlayStation Now en un único plan Premium, se ha vuelto una opción más atractiva en el sector de juegos en la nube. Sin embargo, si no eres muy fan de los juegos clásicos de consolas PlayStation, ni tienes una consola actual de la compañía, tal vez este servicio no es para ti, ya que solo se puede usar en PS4, PS5 y PC.

Ventajas

Gran catálogo de juegos de consolas PlayStation, con diferentes bibliotecas.

No hay necesidad de comprar juegos.

Servicio complementario si tienes una PS4 o PS5.

Juegos nuevos cada mes.

Desventajas

No todos los juegos están disponibles en la nube, incluidos todos los de PS5.

Juego en la nube únicamente en la suscripción más costosa.

No soporta teclado y ratón.

No es compatible con móviles.

Suscripciones

Premium: retransmisión de determinados juegos de PlayStation, PSP, PS2, PS3 y PS4 dentro de las bibliotecas de Catálogo de Clásicos y Catálogo de Juegos. Resolución hasta 1080p a 60 FPS con gráficos de consolas PlayStation. Coste de 16,99 € al mes.

retransmisión de determinados juegos de PlayStation, PSP, PS2, PS3 y PS4 dentro de las bibliotecas de Catálogo de Clásicos y Catálogo de Juegos. Resolución hasta 1080p a 60 FPS con gráficos de consolas PlayStation. Coste de 16,99 € al mes. Otras suscripciones: PlayStation Plus tiene otros dos niveles de suscripción, «Extra» y «Essential»; sin embargo, estos no cuenta con el servicio de juegos en la nube.

PlayStation Plus Premium es un servicio atractivo para cierto público. Es decir, si tienes una consola PlayStation contarás con muchas ventajas que enriquecen el servicio. Dejando eso por fuera, no ofrece nada destacable que valga su elevado coste.

Los servicios prometedores para el futuro

En el camino nos dejamos servicios prometedores, pero que lamentablemente están comenzando y cuentan con dos inconvenientes: no están en español, ni disponibles en España. Estamos hablando en concreto de Luna, el servicio de juego en la nube de Amazon; y de Shadow, el servicio de transmisión para usuarios avanzados. Esperamos que estos servicios lleguen en un futuro a otros territorios, incluyendo a España.

Por ahora, Luna solo se encuentra disponible en Estados Unidos. Su propuesta es realmente atractiva para los suscriptores de Amazon Prime, unificando los servicios y ofreciendo diferentes tipos de suscripción.

Por otro lado, Shadow sí está en distintos países del mundo, pero la lista es muy reducida. Este servicio te permite controlar una PC desde la nube, por lo que no solo permite el juego en la nube gracias a sus potentes equipos, sino también las múltiples tareas que puedes hacer en un ordenador.

¿Qué te ha parecido los mejores servicios de juegos en la nube? ¿Has escogido alguno? Cuentanos tus experiencias y opniones en los comentarios.