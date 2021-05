La nueva tablet XiaoXin Pad Pro de Lenovo ya está a la venta. No es más que la versión china de la tablet Lenovo Tab P11 Pro. Más allá del nombre, no hay ninguna otra diferencia entre estas dos tablets. Bueno, sí que hay otra… El precio de la Lenovo XiaoXin Pad Pro es mucho bajo que el de la versión global. Por ello, quizás estés interesado en comprar esta versión y no la que corresponde a tu país. Después de todo, en cuanto a especificaciones, no encontrarás diferencias, así que no es una mala idea.

Si aún no conoces las características de esta tablet, no te preocupes. A continuación, te mostraremos todas las especificaciones de la Lenovo XiaoXin Pad Pro, su precio y dónde puedes comprarla más barata. Desde ya te adelantamos que es una tablet perfecta para estudiar, trabajar o ver vídeos y jugar, por lo que deberías echarle un ojo.

Todas las características de la Lenovo XiaoXin Pad Pro

Gracias al uso del procesador Snapdragon 730G con 6 GB de RAM, la Lenovo XiaoXin Pad Pro es una de las tablets Android más potentes del mercado. Aquí tienes su ficha técnica que lo demuestra.

Características Lenovo XiaoXin Pad Pro Dimensiones y peso 5,8 x 264,28 x 171,4 mm. Pesa 485 gramos. Pantalla 11,5″ con resolución 2K (2560 x 1600), panel OLED, HDR 10, Dolby Vision, brillo de 350 nits y multitáctil de 10 puntos. Procesador Qualcomm Snapdragon 730G con gráfica Adreno 618. RAM 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.1, ampliable hasta 1 TB por microSD. Cámara trasera Dual de 16 MP + ultra gran angular de 5 MP. Cámara frontal Dual de 8 MP + 8 MP. Conectividad y extras Bluetooth 5.0, WiFi de doble banda, USB-C 3.1, GPS/Beidou, A-GPS, GLONASS, lector de huellas lateral, 4 altavoces JBL con Dolby Atmos, dos micrófonos y desbloqueo facial. Batería 8600 mAh con carga rápida de 20 W. Sistema operativo Android 10.

Acabado metálico con genial pantalla OLED de 2K y sonido potente

La Lenovo XiaoXin Pad Pro tiene un diseño que luce muy bien. Es delgada, sus marcos son relativamente finos y su cuerpo está hecho con una aleación de aluminio ligero. En concreto, pesa 450 gramos y su borde más fino mide 5,8 mm.

También llama mucho la atención su pantalla OLED de 11,5 pulgadas con resolución 2K que soporta HDR10, Dolby Vision y brillo de 350 nits. Eso significa que muestra colores muy vivos y tiene una nitidez increíble. Por si fuera poco, cuenta con la certificación de comodidad ocular TÜV Rheinland, que garantiza que puedes ver maratones de películas o series en la tablet y tu vista no se dañará.

Aunado a lo anterior, la Lenovo XiaoXin Pad Pro incorpora cuatro altavoces de la marca JBL con Dolby Atmos para brindarte una experiencia audiovisual de primer nivel al ver películas o jugar. Incluso, utiliza algoritmos para ofrecerte un sonido 3D en 360° y así satisfacer tus exigencias auditivas.

Excelente rendimiento para hacer cualquier tarea

El procesador de la Lenovo XiaoXin Pad Pro es el Snapdragon 730G de Qualcomm, cuya “G” significa que es gamer. ¿Por qué? Porque su GPU integrada Adreno 618 está overclockeada para lograr un mejor rendimiento al jugar. Además, su chip de WiFi está optimizado para conseguir la baja latencia que se necesita al disputar partidas online. Aparte de eso, el procesador te asegurará un excelente rendimiento en otro tipo de tareas gracias a sus 8 núcleos corriendo a 2,2 GHz.

También los 6 GB de RAM y los 128 GB de almacenamiento que incorpora ayudan a que la Lenovo XiaoXin Pad Pro tenga un rendimiento impecable. En definitiva, si quieres una tablet para jugar o para usar intensivamente la multitarea, esta es tu mejor opción en el terreno Android. Para tareas de productividad es perfecta, pues soporta teclado físico (tiene un conector de 4 pins para ello) y su pantalla está calibrada para poder ser usada con un lápiz digital o stylus.

Cuatro cámaras y una gigantesca batería de 8600 mAh que te facilitará la vida

Aunque es algo que muy pocos consideran al comprar una tablet, la Lenovo XiaoXin Pad Pro ofrece cuatro cámaras: dos en la parte frontal y dos en la parte trasera. Las de la parte de atrás son de 16 MP y 5 MP, mientras que las de la parte frontal son ambas de 8 MP. En teoría, las que más usarás son las cámaras frontales ya que te permitirán hacer videollamadas y usar el desbloqueo facial. Eso sí, esta tablet también tiene un lector de huellas lateral para que puedas desbloquearla con tu dedo.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que usa una batería gigantesca de 8600 mAh, muy acorde al consumo de energía de un dispositivo de este tipo. Solo en reproducción continua de vídeos, la Lenovo XiaoXin Pad Pro te garantiza una autonomía de 12 horas. Dependiendo de las aplicaciones que utilices, el tiempo de duración de la batería puede aumentar o disminuir. Lo bueno, en todo caso, es que soporta una carga rápida de 20 W.

Y si te estás preguntando por el sistema operativo, usa Android 10 sin capas de personalización. Eso hace que la experiencia de uso sea bastante limpia, simple y agradable. En cuanto a conectividad, tiene todas las opciones que necesitas: USB-C 3.1, Bluetooth 5.0, WiFi de doble banda, GPS, etc.

Precio de la Lenovo XiaoXin Pad Pro y disponibilidad

La Lenovo XiaoXin Pad Pro está disponible ahora mismo en AliExpress con descuento por 344 €. En comparación a la versión global que vale 550 € en Amazon, es muy barata y por ese precio vale mucho la pena. Si la quieres de AliExpress por 344 €, usa este botón:

Es importante que sepas que, de fábrica, la Lenovo XiaoXin Pad Pro no tiene Google Play ni idioma español por ser de una versión para China. Sin embargo, esto no es un problema si la compras de AliExpress, pues el vendedor le instala a la tablet el firmware global (quedará con Google Play e idioma español como el modelo internacional) antes de enviártela. Así, te ahorras los 200 € extra que vale la versión global y obtienes las mismas ventajas.