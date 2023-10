El Halloween ya está aquí y este año hay un montón de juegos de Android que lo celebran con eventos especiales y actualizaciones temáticas… ¿No te quieres perder estas espeluznantes experiencias? Pues, a continuación, te contamos cuáles son los 10 mejores videojuegos que celebran Halloween y que puedes descargar desde la Play Store.

Los 10 mejores juegos que tienen actualización de Halloween en Android (2023)

Lo primero que tienes que saber es que esta no es una lista de juegos de terror o de Halloween. Si estás buscando videojuegos con temática espeluznante, entonces te recomendamos a que le eches un vistazo a este top de los mejores juegos para jugar en Halloween. Lo que verás en la siguiente lista es una selección de 10 eventos de Halloween de algunos de los mejores juegos de Android para esta festividad.

Monster Hunter Now — Halloween Pumpkin Hunt

El juego de realidad aumentada Monster Hunter Now, en el que puedes enfrentarte contra todo tipo de monstruos que aparezcan por tu ciudad, tiene un divertido evento de Halloween que no puedes perderte. Bajo el nombre «Halloween Pumpkin Hunt» llega esta actualización que no solo trae una interfaz inspirada en la festividad, sino que también viene con eventos especiales que te ayudarán a mejorar mucho tu personaje.

Así es, del 25 al 31 de octubre podrás participar en misiones especiales que al completarlas te darán boletos de calabazas que podrás canjear por monedas para mejorar la nueva armadura «Jack-o’-Head!». También podrás encontrarte con una versión especial del monstruo «Kulu-Ya-Ku» que en lugar de sostener una piedra tendrá una calabaza en la mano y te recompensará con los ya mencionados boletos de calabazas.

The Elder Scrolls: Blades — Witches Festival

El juego para móviles The Elder Scrolls: Blades del famoso estudio de videojuegos Bethesda Softworks también tendrá una actualización de Halloween este año. Se trata de un evento llamado «Witches Festival» que convierte el poblado principal del juego en una ciudad con temática de Halloween con decoraciones y una ambientación terrorífica.

Además, los jugadores podrán participar en misiones ambientadas en esta festividad que se desarrollarán en castillos y mazmorras espeluznantes… ¿Lo mejor de todo? Pues que durante el evento los jugadores disfrutarán de un aumento significativo de las recompensas de XP, oro y objetos legendarios.

Terraria — Pumpkin Moon

Uno de los mejores juegos para móviles que existe en la Play Store también celebra Halloween este año. Estamos hablando de Terraria, el videojuego de minería como Minecraft que mezcla mecánicas de crafteo, supervivencia y enemigos muy desafiantes.

Pues bien, como cada año, Terraria tendrá el evento especial «Pumpkin Moon» en el que los jugadores que ya han derrotado a Plantra se enfrentarán a 20 oleadas de enemigos y 2 jefes muy espeluznantes: Mourning Wood y Pumpking. Además, al completar cada oleada y los jefes finales, el jugador recibirá recompensas temáticas como armas, objetos y accesorios inspirados en Halloween.

Fallout Shelter — Vault-Tec Halloween

Otro de los juegos clásicos de móviles que ya recibió su actualización por Halloween es Fallout Shelter. Este título de gestión de recursos y construcción ya tiene disponible el evento «Vault-Tec Halloween» en el que podrás conseguir un montón de objetos de decoración, skins y otros artículos de Halloween. La actualización también trae de vuelta la misión «El misterio del refugio 31» que solo estará disponible hasta el 31 de octubre y en la que puedes obtener la skin fantasma y hasta 400 Chapas (la moneda del juego).

Sky: Children of the Light — Days of Mischief

Si aún no conoces Sky: Children of the Light, puedes aprovechar este Halloween para probar uno de los títulos para móviles más aclamados por la crítica especializada. Se trata de un juego de mundo abierto y exploración que cuenta con 7 zonas diseñadas con un arte minimalista y excepcional. Y para este Halloween llega Cackling Crab, una nueva área secreta a la que puedes acceder quemando una calabaza oscura y que, como es de esperar, está ambientada con temática de Halloween.

Monopoly GO — Pumpkin Prowl

Si eres fanático de los juegos de mesa, entonces de seguro conoces la versión para móviles de Monopoly. Estamos hablando del Monopoly GO, un juego que para este Halloween trae un montón de recompensas para sus usuarios.

Y es que con solo jugar partidas durante estas fechas podrás ganar un peón en forma de calabaza, el coche de Drácula, un sombrero de brujas, entre otras. También puedes ganar monedas del juego, fichas, dados, pegatinas, entre otros premios.

Hunting Clash — Phantom Animal Hunt

El juego de caza más realista de Play Store tiene un evento de Halloween que finalizará el próximo 31 de octubre. Se trata de una actualización tenebrosa en la que tendrás que cazar animales fantasmas. Así es, además de las clásicas especies que ya tiene el juego, ahora se suma la versión fantasma (y maldita) de estos animales que exigirán al máximo tus habilidades de caza y tu puntería.

Vida Miraculous — Spooky Miraculous Halloween!

El popular juego para niños Vida Miraculous tiene un evento de Halloween con recompensas muy atractivas para los más pequeños del hogar. Se trata de una búsqueda de calabazas por todo el mapa con la que podrás ganar objetos coleccionables. Así es, si reúnes una cantidad determinada de calabazas, tendrás la posibilidad de canjear skins de Halloween para tu personaje, entre otros tipos de accesorios.

Hay Day — Haylloween

El juego de granja de Supercell (creadores de Clash Royale y Clash of Clans) también tiene un evento de Halloween que no te puedes perder. Hay Day recibió la actualización Haylloween que ofrece un montón de recompensas terroríficas que van desde cosméticos, adornos y objetos que te ayudarán a mejorar y hacer crecer tu granja.

Pokémon GO — Halloween 2023

Pokémon GO no necesita presentación. El famoso juego que te permite salir a capturar pokémones por tu ciudad gracias a la realidad aumentada tiene hasta 3 eventos para este Halloween 2023. El primero de ellos está disponible desde el 19 hasta el 26 de octubre y en él debutan dos pokémones: Greavard y Houndstone. Además, se aumenta la frecuencia de aparición de pokémones fantasma como Hunter, Gastly o Sandygast.

El segundo evento estará disponible desde el 26 hasta el 31 de octubre y en él se podrán capturar nuevos pokémones oscuros. Finalmente, el 1 de noviembre llegará el evento «Día de Muertos 2023» en el que abran nuevos cosméticos temáticos de esta festividad para tu avatar y hasta un Cubone con corona de flores.

Y tú… ¿Conoces otro juego de Android que tenga un evento especial por Halloween 2023?