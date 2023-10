¿Estás cansado de ver siempre el mismo listado de películas y series de terror para Halloween? Pues si tu respuesta a esta pregunta ha sido “sí”, déjanos decirte que estás en el lugar indicado.

Intentando cambiar el rumbo de este tipo de artículos, hemos decidido hacer una selección de películas y series de terror actuales para disfrutar de Halloween 2023 a oscuras y sufriendo cada uno de los minutos y capítulos que ofrece este género.

Cabe mencionar que todas las películas y las series que te mostraremos aquí, están disponibles en distintos tipos de servicios de streaming. Si tienes Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ y Netflix, podrás disfrutarlas todas desde tu móvil, ordenador o Smart TV.

Las 10 mejores películas de terror para Halloween en 2023

Todas las películas que verás a continuación, fueron lanzadas entre los años 2021 y 2023, por lo que podrás disfrutar de contenido actual que seguramente aún no has visto. Así mismo, no deberás pagar para poder acceder a estos filmes, y es que los mismos están incluidos en diferentes servicios de streaming (con tener una cuenta activa en alguno de ellos, podrás ver las películas en cuestión).

Nadie te salvará (2023)

Una joven mujer llamada Brynn, encuentra consuelo entre las paredes y el suelo de la casa en donde creció. Pero todo se vuelve extremadamente extraño. Ella se despierta de un momento a otro por unos extraños ruidos generados por intrusos sobrenaturales.

¿Dónde ver Nadie te salvará?

En España : Disney+

: Disney+ En México y Sudamérica: Star+

Boogeyman: Tu miedo es real (2023)

Sadie y Sawyer son dos hermanas que han pasado un evento traumático, pues su madre recientemente murió y su padre, terapeuta profesional, apenas les presta atención. Estas jóvenes se deberán enfrentar a una criatura perversa que llegó junto a un paciente que atendió su padre, y que se alimenta del sufrimiento de sus víctimas.

¿Dónde ver Boogeyman: Tu miedo es real?

En España : Disney+.

: Disney+. En México y Sudamérica: Star+

Evil Dead: El Despertar (2023)

En un complejo de apartamentos ubicado en la ciudad de Los Ángeles, dos hermanas deben luchar contra distintos demonios sedientos de sangre que han salido de un antiguo libro.

¿Dónde ver Evil Dead: El Despertar?

En España, México y Sudamérica: HBO Max.

Scream VI (2023)

Los cuatro supervivientes de la despiadada matanza de Woodsboro, abandonan el pueblo para comenzar desde cero en Nueva York. Sin embargo, Ghostface los persigue hasta dicha ciudad para terminar con todos ellos.

¿Dónde ver Scream VI?

En España : Amazon Prime Video.

: Amazon Prime Video. En México y Sudamérica: Star+

El Exorcista del Papa (2023)

El jefe de exorcistas del Vaticano, Gabriele Amorth, descubre una gran conspiración que se remonta a cientos de años atrás mientras investiga la aterradora posesión de un niño pequeño.

¿Dónde ver El Exorcista del Papa?

En España : Amazon Prime Video.

: Amazon Prime Video. En México y Sudamérica: HBO Max.

Llaman a la puerta (2023)

Cuatro sujetos desconocidos secuestran a una familia que vive en una cabaña aislada de la ciudad. Los captores aseguran que tuvieron la misma premonición: si la familia no sacrifica a uno de sus miembros, el apocalipsis se desatará en todo el mundo.

¿Dónde ver Llaman a la puerta?

En España : Amazon Prime Video.

: Amazon Prime Video. En México y Sudamérica: Apple TV+.

Renfield (2023)

Tras pasar siglos siendo una simple servidumbre, Renfield está listo para abandonar a su narcisista y tóxico jefe, Drácula. Este joven buscará una nueva vida, aunque encontrarla no le será para nada sencillo.

¿Dónde ver Renfield?

En España : Amazon Prime Video y Apple TV+.

: Amazon Prime Video y Apple TV+. En México y Sudamérica: Apple TV+.

Háblame (2023)

Mía no deja de pensar en la muerte de su madre ni un solo minuto, pues esta falleció en circunstancias poco claras. Un día, como cualquier otro, ella y sus amigos encuentran una mano embalsamada que les permite invocar espíritus, pero hay puertas que, una vez abiertas, no pueden cerrarse.´

¿Dónde ver Háblame?

En España : HBO Max.

: HBO Max. En México y Sudamérica: HBO Max.

M3GAN (2022)

Gemma, diseñadora de una muñeca de inteligencia artificial increíble, se convierte en la tutora de una niña. Abrumada por el trabajo que eso conlleva, cede su educación y protección a la muñeca, sin saber que las consecuencias de ese acto serán terribles.

¿Dónde ver M3GAN?

En España : Amazon Prime Video.

: Amazon Prime Video. En México y Sudamérica: HBO Max.

Sonríe (2022)

Tras experimentar el dramático incidente sufrido por una rara paciente, la doctora Cotter comienza a experimentar distintos tipos de hechos aterradores. A medida que el horror comienza a adueñarse de su vida, entiende que la respuesta está en su propio pasado.

¿Dónde ver Sonríe?

En España : Amazon Prime Video.

: Amazon Prime Video. En México y Sudamérica: Star+.

Las 10 mejores series de terror para Halloween en 2023

Por otro lado, si eres de esas personas que aman realizar maratones de series, pues esta selección de series de terror te vendrá como anillo al dedo. Recuerda que si planeas mirarlas con algún amigo o amiga, podrás acompañarlas con estas frases para festejar Halloween.

La caída de la casa Usher (2023)

Roderick y Madeline Usher son dos hermanos que han convertido una compañía farmacéutica en un imperio de riqueza, poder y privilegios. Sin embargo, los secretos salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher comienzan a morir de forma extraña.

¿Dónde ver La caída de la casa Usher?

Disponible a nivel mundial en Netflix.

Vigilante (2022)

Una familia feliz y sin problemas se muda a la casa de sus sueños. Todo parecía ir sobre ruedas, aunque a medida que pasan los días, empiezan a aparecer cartas amenazantes de otras personas.

¿Dónde ver Vigilante?

Disponible a nivel mundial en Netflix.

El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro (2022)

Una serie de oscuras historias contadas por distintos creadores del género. Es sin lugar a dudas una serie de terror que nadie debería dejar pasar.

¿Dónde ver El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro?

Disponible a nivel mundial en Netflix.

Mi encuentro con el mal (2022)

Tres mujeres, sus familiares y amigos dan su testimonio al enfrentarse al mal en su esencia más pura. Los protagonistas hablan de invocaciones demoníacas, posesiones y exorcismos.

¿Dónde ver Mi encuentro con el mal?

Disponible a nivel mundial en Netflix.

Merlina (2022)

Mientras asiste a la Academia Nevermore, Merlina intenta dominar su habilidad psíquica, frustrar asesinatos y resolver distintos tipos de misterios que aquejan a sus padres hace más de 20 años.

¿Dónde ver Merlina?

Disponible a nivel mundial en Netflix.

La historia de Lisey (2021)

Una serie de hechos inquietantes hacen que Lisey Landon deba enfrentarse a los recuerdos de su matrimonio con su difunto marido y la oscuridad que lo acosaba día y noche.

¿Dónde ver La historia de Lisey?

Disponible a nivel mundial en Apple TV+.

Misa de medianoche (2021)

La llegada de un sacerdote joven y carismático trae consigo milagros, interrogantes y un renovado fervor religioso a un pueblo de pescadores que está pasando su peor momento. Así mismo, con él llega una criatura que está sedienta de sangre humana.

¿Dónde ver Misa de medianoche?

Disponible a nivel mundial en Netflix.

Territorio Lovecraft (2020)

Durante los años 50, en medio de las leyes Jim Crow, Atticus Black se embarca en un viaje por carretera a través de los Estados Unidos junto a Letitia, su querida amiga, y George, su tío, en busca de su padre desaparecido.

¿Dónde ver Territorio Lovecraft?

Disponible a nivel mundial en HBO Max.

El Visitante o El Forastero (2020)

La investigación por el homicidio de un joven se torna extremadamente oscura cuando una entidad del otro mundo hace que el equipo a cargo se cuestione todo lo que creían.

¿Dónde ver El Visitante o El Forastero?

Disponible a nivel mundial en HBO Max.

El club de la medianoche (2022)

Una joven entra en una residencia para adolescentes con enfermedades terminales con la esperanza de atravesar una curación milagrosa, la cual ya le ha sucedido a otros chicos y chicas. Allí, descubrirá la existencia de un club muy raro que se reúne todas las medianoches.

¿Dónde ver El club de la medianoche?

Disponible a nivel mundial en Netflix.

Por último, pero no por eso menos importante, en caso de que esta selección de películas y series te haya quedado corta, te aconsejamos echarle un vistazo a estas 15 películas de terror, ¡no te quedes sin tu pizca de terror en Halloween 2023!