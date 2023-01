Gracias al enorme salto de potencia que han tenido los móviles en los últimos años sus juegos han alcanzado niveles gráficos insospechados. Además, este mismo rendimiento ha permitido que puedan emularse montones de consolas retro en tu smartphone, algo cuesta arriba años atrás.

Sin embargo, no todas pueden emularse y hay una que es ampliamente conocida por ser un hueso duro de roer: la Sony PlayStation 3. Durante años se han anunciado apps capaces de emularla en Android, pero siempre termina siendo falso. Ahora, un nuevo contendiente entró en el juego: Monsx3, un emulador de PS3 para Android que aseguran que funciona. ¿Será real? ¿Te están tomando el pelo?

Monsx3 no puede emular PS3 en tu móvil, por ahora sigue siendo imposible

A través de un hilo en Reddit descubrimos que hay un nuevo emulador de PS3 para Android llamado Monsx3. Su creador invita a seguirle la pista a través de un canal en Discord, asegurando que es algo difícil de describir, pues nunca se ha visto algo igual. Este mensaje por sí solo ya crea suspicacia y acceder al Discord solo confirma las sospechas: por ahora, todo es mentira.

Al momento de escribir este artículo, Monsx3 ni siquiera tenía un APK experimental que sirva para mostrar algún avance en la emulación de PS3. Y no hablamos de una app en fase beta o algo por el estilo, que ya es un estado bastante avanzado de desarrollo, es que no hay ni una pre-alfa.

Tampoco hay documentación alguna sobre el supuesto emulador de PS3, requisitos mínimos o algo parecido. De hecho, lo único que encontrarás en el Discord del «proyecto» son mensajes basura de la comunidad y una que otra promesa vacía para engancharte.

No descartamos que el proyecto pueda ser una realidad más adelante y el equipo desarrollador solo haya tenido un mal timming para presentarlo. Sin embargo, te invitamos a andar con cuidado. De momento, Monsx3 parece una mala broma de Internet, pero podría esconder algo peor.

Como a nosotros, seguramente te incomoda descubrir esto, pues emular los juegos de PS3 en Android sería algo genial. Sin embargo, sigue siendo todo un reto lograrlo y te explicaremos por qué.

¿Por qué PS3 es tan difícil de emular en Android? Una cuestión de hardware y software por igual

Hace tiempo publicamos un artículo en el que instábamos a no descargar emuladores de PS3 o PS4 para Android. La razón es que es imposible lograr tal hazaña (por ahora) y muchos estafadores se valen de esta promesa para engañarte. Algunos lo hacen solo por burlarse y te llevan a instalar una app que no sirve de nada, pero muchos otros solo buscan colar malware en tu móvil. De momento, la realidad es esta: es imposible emular PS3 en Android.

Sí, hay juegos para móviles con gráficos iguales o superiores a los de PS3, pero son aplicaciones nativas y la emulación es algo totalmente distinto. El consumo de recursos es muchísimo más alto, pues tu móvil debe ser capaz de interpretar todo lo que hace la consola, siendo dispositivos muy diferentes.

Primero, tu móvil está diseñado para hacer decenas de cosas, mientras que una consola está hecha primordialmente para jugar. El solo hecho de enfocar todos sus recursos en una sola tarea, ya le da una ventaja importante a la consola que tu teléfono no tiene.

Segundo, las arquitecturas de hardware de PS3 y los móviles con Android son muy diferentes. Ambos utilizan instrucciones RISC, pero la CPU IBM Cell del PS3 es de arquitectura PowerPC y la de los smartphones con Android es ARM. Dicho de forma más sencilla, es como que intentes comunicarte con alguien que hable todo un idioma diferente al tuyo. Vas a necesitar un intérprete o esforzarte muchísimo para entenderlo (recursos).

Tercero, el SoC Cell del PS3 es un dolor de cabeza en sí mismo. Este chip tenía un potencial enorme, al punto de que se crearon centros de datos completos y supercomputadoras usando las consolas de Sony. Sin embargo, la mayoría de los desarrolladores de videojuegos aseguran que programar para este procesador fue lo más complicado que habían enfrentado nunca. Ahora, imagina lo que es agregar una capa de dificultad extra con la emulación.

Finalmente, aun con la enorme diferencia de potencia que puede haber entre un móvil y ciertos ordenadores, todavía se requiere un PC de gama alta para emular PS3. Y en algunos casos, ni así la emulación es perfecta, porque el PC también debe enfrentar los mismos problemas que el móvil.

Faltan algunos años para poder emular PS3 en Android, ¿qué alternativas existen?

Tomando en cuenta todo lo anterior, que tu smartphone o tablet con Android no sean capaces de emular PS3 es algo que no debe sorprenderte. De hecho, nos atrevemos a decir que faltan algunos años para que esto suceda, y cuidado si otras consolas más nuevas no terminan emulándose antes. Un ejemplo de esto podría ser la Nintendo Switch, que lleva un chip Nvidia Tegra modificado, pero sigue siendo de arquitectura ARM y ya hay procesadores mucho más potentes.

Volviendo a la PS3, lo que debes saber es lo que venimos mencionando a lo largo de este artículo: por ahora es imposible emular juegos de PS3 en dispositivos con Android. ¿Hay alguna alternativa? Para poder disfrutar de juegos exclusivos de esta consola, no. Sin embargo, hay juegos multiplataformas que sí puedes disfrutar a través de servicios en la nube como GeForce Now, Xbox Game Pass Ultimate o Amazon Luna.

Sony cuenta con PlayStation Plus, que absorbió su plataforma de juegos en streaming PlayStation Now, pero por ahora solo es compatible con PS4, PS5 y PC. Quizás en un futuro amplíen la compatibilidad para agregar Android y así disfrutar de los juegos exclusivos de Sony, pero no es la realidad actualmente.