¿Encontraste un emulador para jugar juegos de PS4 y PS3 en tu dispositivo móvil Android? Si lo has instalado, te recomendamos que lo elimines de forma inmediata, pues ningún teléfono o tablet Android puede emular juegos de las plataformas mencionadas anteriormente.

De momento, y gracias al trabajo de más de 10 años llevado a cabo por un pequeño grupo de programadores, PC es la única plataforma que puede emular juegos de PS3 y PS4. Eso sí, no cualquier ordenador puede emular juegos lanzados en dichas consolas, pues es necesario tener un PC casi tope de gama para que la emulación sea exitosa.

Emular juegos de PS4 y PS3 en Android es imposible

Si bien es posible encontrar emuladores de Nintendo NES, de PSP y de muchas otras consolas más, hasta el día de hoy no existe ningún emulador que permita ejecutar de forma correcta juegos lanzados en PlayStation 4 o PlayStation 3.

Incluso, aquellas aplicaciones que pueden encontrarse en Google Play Store, y que prometen emular a las consolas mencionadas anteriormente, son nada más ni nada menos que una estafa.

PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox 360 y Xbox One, no pueden emularse en ningún teléfono o tablet Android, incluso si el dispositivo es un tope de gama. Si te preguntas por qué esto no es posible, podemos decirte en pocas palabras que ningún dispositivo móvil Android tiene la capacidad técnica para emular aquellos juegos que fueron lanzados en dichas consolas.

Emular una consola no es algo que puede hacerse en un abrir y cerrar de ojos. Son años de desarrollo los que se necesitan para poder conseguir estabilidad y compatibilidad, pues los emuladores tienen que engañar al juego para que el mismo pueda ejecutarse sin problemas.

Además, el proceso de emulación requiere muchísimos recursos en lo que a memoria RAM y poder de procesamiento respecta. Eso sí, todo varía según la consola que se desea emular, pues no es lo mismo emular juegos de PS4 o PS3, que emular juegos de consolas lanzadas hace ya 20 o 30 años. En este último caso, no es necesario tener un dispositivo móvil o PC de última generación.

Entonces, ¿qué hay que hacer para emular juegos de PS4 en Android?

Hasta el momento, lo único que se puede hacer para poder jugar a los juegos lanzados en PS4 desde un móvil o tablet Android, es conectar la PS4 con Remote Play. Para ello, es imprescindible contar con la consola, ya que la app que se utiliza para poder hacerlo, se conecta a la PS4 por medio de la red WiFi.

Sin nada más que añadir al respecto, te recomendamos evitar descargar aplicaciones que lleven el nombre de “emulador de PS4 para Android”, pues son nada más ni nada menos que estafas.