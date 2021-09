Las cuentas que usan bots son baneadas por el juego porque usar bots es una de las principales las causas de baneo en Plant vs Undead. Sin embargo, hay personas que siguen tratando de aprovecharse de este juego usando bots.

Quizás pienses que si otras personas usan bots en Plant vs Undead, esto no te afecta a ti. Sin embargo, tienes que saber que cuando otros jugadores usan bots, tu experiencia en el juego no es la mejor.

¿Qué son los bots y qué pueden hacer en Plant vs Undead?

Para que puedas entender cómo afectan los bots a Plant vs Undead, lo primero que tienes que saber es que un bot es un programa informático que es programado para realizar una tarea en específico. Un bot es programado para que realice determinadas tareas según sea la necesidad. Además, los bots pueden imitar el comportamiento humano y son usados normalmente para realizar tareas repetitivas.

Generalmente los bots son usados para responder ciertas preguntas en algunos chats, realizar determinadas tareas en redes sociales y realizar determinadas acciones en distintas plataformas. De hecho los bots en Plant vs Undead buscan realizar determinadas acciones para que su creador se beneficie del juego.

Si ya has comenzado a jugar Plant vs Undead seguramente sabes que muchas personas usan bots en el juego para automatizar las tareas del mismo, esto les permite hacer más dinero en él. Si no te has iniciado en el juego, esto es lo que necesitas saber para comenzar en Plant vs Undead.

Los bots en Plant vs Undead se encargan de sembrar, regar y cosechar las plantas mientras en dueño de la cuenta no hace nada. Sin embargo, usar bots en este juego tiene consecuencias tanto para el juego en sí como para todos sus usuarios.

¿Cómo afectan los bots a Plant vs Undead?

Los desarrolladores del juego buscan hacerlo más seguro y por eso sacaron el Farm 2.5 en Plant vs Undead para banear a quienes usen bots y multicuentas. Por otro lado, el Farm 3.0 en Plant vs Undead está por salir, aunque este está más enfocado en sacar nuevos modos de juego.

Los bots afectan a Plants vs Undead porque hacen que los servidores del juego se sobrecarguen y colapsen. Generalmente los bots generan mayor demanda de recursos en los servidores y por eso hacen que colapsen. Además, los servidores de este juego ya se han visto comprometidos múltiples veces.

Los desarrolladores de este juego siguen baneando cuentas con bots y multicuentas para mantener estables los servidores de Plant vs Undead. Además, al parecer los desarrolladores de Plant vs Undead comenzarán a usar los servidores de Amazon a principios de octubre.

Este juego también ha hecho que sus usuarios entren por grupos para mantener estables sus servidores. De hecho aquí te enseñamos qué hacer si Plant vs Undead no te asigna un grupo. Igualmente es importante que te mantengas informado sobre todas las actualizaciones del juego y para eso lo mejor es ver lo que publican en el Discord de Plant vs Undead.

