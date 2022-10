Desde la llegada de los relojes inteligentes al mercado, Samsung se ha posicionado como una de las marcas favoritas, gracias a sus Galaxy Watches. Y es que, además de tener prestaciones excelentes, los primeros modelos de la marca son compatibles con el ecosistema Apple.

Sin embargo, a partir del Galaxy Watch 4, Samsung incorporó el sistema operativo Wear OS de Google, con el que eliminó la posibilidad de sincronización con iOS. Si no sabes, qué puede hacer un Galaxy Watch con un iPhone, quédate leyendo este artículo y ¡descúbrelo!

¿Se puede usar un Samsung Galaxy Watch con el iPhone?

Sí. Pero, solo si tienes un modelo con sistema operativo Tizen, y aun así, encontrarás algunas restricciones. Entre las funciones compatibles, tenemos:

Puedes recibir notificaciones

Si tu mayor temor es no poder recibir las notificaciones de tu teléfono en tu smartwatch, no debes preocuparte. Desde tu Galaxy Watch puedes acceder a todas tus notificaciones, e incluso puedes bloquear las que no te interesen.

Aunque, debes tener en cuenta que solo podrás abrir las notificaciones. Para responderlas, deberás hacer uso de tu iPhone, ya que esta es una de las restricciones entre los sistemas operativos.

Es posible recibir llamadas

Esta es la segunda pregunta más frecuente, y la respuesta es sí, desde tu Galaxy Watch puedes recibir llamadas. Pero, a diferencia de los Apple Watch, debes conectarte a dos radios de Bluetooth diferentes para habilitar esta función.

Lo que quiere decir que, el reloj usa un perfil Bluetooth de baja energía para trasmitir información, mientras que la otra conexión Bluetooth transmite los datos de voz. Por tanto, es posible que en ocasiones se generen retrasos en la comunicación.

También puedes escuchar música en todo momento

El almacenamiento interno de los Galaxy Watch te permite almacenar música y escucharla sin conexión. Dependiendo del modelo, gozarás de 4 u 8 GB de almacenamiento integrado para este fin.

Así pues, para disfrutar de tu música favorita, no es indispensable tener tu teléfono cerca. Así que, cuando salgas a correr o estés realizando otras actividades, solo debes conectar tus auriculares inalámbricos y ¡listo!

Seguir el progreso de tus entrenamientos es posible

Una de las características más resaltantes de los relojes inteligentes de Samsung, es que realizan el seguimiento de los ejercicios de forma automática. Con esta función puedes almacenar hasta 39 tipos de entrenamiento, así como información de rutas de carrera gracias a su GPS integrado, aun cuando no tengas tu teléfono contigo.

En vista de que este almacenamiento es temporal, tienes que sincronizar tu Galaxy Watch a la app Samsung Health. Puedes descargarla gratuitamente desde la App Store en tu dispositivo iOS, aunque algunas rutinas están restringidas.

Puedes monitorizar tu frecuencia cardiaca

Llevar un control de tu frecuencia cardiaca durante todo el día nunca había sido tan fácil. Los Galaxy Watch no solo realizan este seguimiento continuo, sino que además recopilan los datos para calcular tus niveles de estrés.

Toda la información queda almacenada en la aplicación Samsung Health, junto con otros datos de tu estado de salud. Sin embargo, las funciones más resaltantes del Galaxy Watch 3 como lo son el electrocardiograma (ECG) y la detección de caídas, no son compatibles con iOS.

Realizar el seguimiento de sueño

Otra de las funciones del Galaxy Watch compatibles con iPhone es el monitoreo de los ciclos de sueño. Para lo que es necesario que duermas con tu reloj y lo sincronices con la app Samsung Health. En ella, podrás encontrar información detallada de los ciclos REM y la función de detección de ronquidos. Además, recibirás una ponderación de tu calidad de sueño.

Personalizar tu Galaxy Watch

Puedes personalizar tu reloj descargando alguna de las esferas disponibles directamente desde la Galaxy Store que viene incorporada en el dispositivo. Sin embargo, las esferas de pago no pueden descargarse desde la tienda cuando se accede por medio de un iPhone.

¿Qué opciones están restringidas para Apple?

Como hemos visto a lo largo del artículo, algunas funciones quedan inhabilitadas cuando sincronizas un Galaxy Watch con un iPhone, te las resumiremos a continuación:

No puedes responder mensajes , solo leerlos.

, solo leerlos. No puedes sincronizar algunas rutinas de ejercicio, ni puedes enlazarlas con la aplicación Nike Running .

. La función de ECG y medición de la saturación de oxígeno, quedan inhabilitadas.

y medición de la saturación de oxígeno, quedan inhabilitadas. Tampoco se activará la alarma de detección de caídas del Galaxy Watch 3.

del Galaxy Watch 3. No podrás realizar pagos automáticos desde el reloj con Samsung Pay o T-Money.

desde el reloj con Samsung Pay o T-Money. Solo puedes descargar algunas aplicaciones gratuitas y otras específicas del reloj, pero las aplicaciones de pago también están restringidas.

también están restringidas. Y por último, es importante que sepas que los relojes con Tizen OS solo recibirán actualizaciones durante tres años a partir de su fecha de lanzamiento.

A pesar de que existen muchas cosas que puede hacer un Galaxy Watch con un iPhone, es importante que analices todas las opciones disponibles y elijas la más rentable para ti. Espero que este artículo, te ayude a tomar la mejor decisión. ¡Hasta luego!