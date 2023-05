Que año tras año cada nueva generación de la Xiaomi Band sea un éxito indiscutible en ventas tiene una razón de ser: son unas pulseras con una relación precio/calidad/rendimiento brutal y de las mejores que puedes encontrar en el mercado global. Con el lanzamiento de la Xiaomi Band 8 esta historia seguramente se repetirá, pero había un problema al momento de escribir este artículo: todavía no está disponible en España ni en el resto del mundo, pues sigue siendo exclusiva de China.

Ante esta situación, o bien porque quieras probar otra opción, decidimos echarte una mano si no quieres esperar para tener una nueva pulsera. ¿Qué es lo que hicimos? Nos fuimos a navegar el mar de Amazon y conseguimos para ti las 5 mejores alternativas a la Xiaomi Band 8. Todas son opciones increíbles, así que seguro te llevarás alguna a casa. ¿Preparado?

Xiaomi Smart Band 7 Pro: la alternativa más cercana incluye GPS y está a medio camino de ser un smartwatch

El año pasado Xiaomi nos sorprendió al lanzar una versión «Pro» de su pulsera de séptima generación. La Smart Band 7 Pro no solamente es más grande que el modelo estándar, su diseño es casi el de un reloj inteligente (muy lindo, de hecho) y también es más completa.

Tan cierto es esto último, que la Xiaomi Smart Band 7 Pro tiene muy poco que envidiarle a la Band 8 de este año. Sus características son increíblemente similares, lo que la convierte en la alternativa más parecida. No obstante, tiene un plus que no está en la Band 8: cuenta con GPS integrado, así que puedes salir a descubrir nuevas rutas con ella sin necesidad de llevarte el móvil.

¿Su precio actual? Desde 69 euros en Amazon, una cifra realmente competitiva para todo lo que incluye esta preciosidad. Esta es su ficha técnica:

Pantalla : AMOLED de 1,64” con resolución de 280 x 456 píxeles, brillo de 500 nits y Always-On Display.

: con resolución de 280 x 456 píxeles, brillo de 500 nits y Always-On Display. Dimensiones y peso : 44,7 × 28,8 × 11 mm y 20,5 gramos .

: 44,7 × 28,8 × 11 mm y Sensores : óptico de ritmo cardíaco (BioTracker PPG 3.0), saturación de oxígeno (SpO2) , GPS integrado, acelerómetro de 3 ejes, giroscopio de 3 ejes y geomagnético.

: óptico de ritmo cardíaco (BioTracker PPG 3.0), , GPS integrado, acelerómetro de 3 ejes, giroscopio de 3 ejes y geomagnético. Funciones de seguimiento : 117 modos deportivos , ejercicios de respiración, monitorización de sueño y estrés, salud femenina, índice PAI, alertas de inactividad.

: , ejercicios de respiración, monitorización de sueño y estrés, salud femenina, índice PAI, alertas de inactividad. Batería : 235 mAh con una autonomía de hasta 12 días bajo un uso normal.

: 235 mAh con una bajo un uso normal. Compatibilidad : Android 6.0 o posterior, iOS 10 o posterior. Se usa con las apps Mi Wear, Mi Fit y Strava.

: Android 6.0 o posterior, iOS 10 o posterior. Se usa con las apps Mi Wear, Mi Fit y Strava. Otros: resistencia de 5 ATM , correas de silicona intercambiables, motor de vibración, disparador de cámara, alarma, administrador de notificaciones, llamadas y mensajes, controles multimedia y más.

Amazfit Band 7: mejor que la Xiaomi Band 7 Pro, con Alexa, GPS y un precio rompedor

Esta pulsera no es fabricada por Xiaomi, sino por Huami, pero tiene muchísimas cosas en común con las Xiaomi Band porque son marcas muy cercanas entre sí. No obstante, la Amazfit Band 7 es probablemente la mejor recomendación de toda esta lista.

¿La razón? Lo tiene absolutamente todo y más: más modos deportivos que la Band 7 Pro, mejor autonomía, es compatible con el asistente de voz Alexa de Amazon, incluye GPS y además es mucho más económica. Sus únicos puntos «flacos» son su diseño (que es más sencillo) y tamaño de pantalla (más pequeña), pero son cosas tan insignificantes frente a todo lo demás que seguramente no te importarán para nada.

Puedes conseguirla en Amazon desde 45 euros, un superprecio muy difícil de superar por el resto de sus rivales. Esta es su ficha y desde ya te advertimos que vienen curvas fuertes:

Pantalla : AMOLED de 1,47” con resolución de 198 x 368 píxeles, brillo de 500 nits y Always-On Display.

: con resolución de 198 x 368 píxeles, brillo de 500 nits y Always-On Display. Dimensiones y peso : 42,3 × 24,3 × 12,2 mm y 28 gramos.

: 42,3 × 24,3 × 12,2 mm y Sensores : óptico de ritmo cardíaco (BioTracker PPG 3.0), saturación de oxígeno (SpO2) , GPS integrado, acelerómetro de 3 ejes, giroscopio de 3 ejes y geomagnético.

: óptico de ritmo cardíaco (BioTracker PPG 3.0), , GPS integrado, acelerómetro de 3 ejes, giroscopio de 3 ejes y geomagnético. Funciones de seguimiento : 120 modos deportivos , ejercicios de respiración, monitorización de sueño y estrés, salud femenina, índice PAI, alertas de inactividad.

: , ejercicios de respiración, monitorización de sueño y estrés, salud femenina, índice PAI, alertas de inactividad. Batería : 232 mAh con una autonomía de hasta 18 días bajo un uso normal.

: 232 mAh con una bajo un uso normal. Compatibilidad : Android 7.0 o posterior, iOS 12 o posterior. Se usa con la app Zepp.

: Android 7.0 o posterior, iOS 12 o posterior. Se usa con la app Zepp. Otros: resistencia de 5 ATM , correas de silicona intercambiables, micrófono, compatibilidad con Alexa, motor de vibración, disparador de cámara, alarma, administrador de notificaciones, llamadas y mensajes, controles multimedia y más.

Fitbit Inspire 3: la pulsera de actividad más precisa es una excelente alternativa a la Xiaomi Band 8

Si hay una marca en el mercado de los wearables que sabe de precisión es Fitbit. La empresa adquirida por Google en 2021 es creadora de unos algoritmos de seguimiento alucinantes que, al juntarlos con sensores de alto nivel, convierten a sus dispositivos de medición en equipos prácticamente profesionales.

La Fitbit Inspire 3 es prueba de ello, ya que esta pulsera es increíblemente precisa, algo que se ve reflejado en su precio (cuesta 99 euros). Su único punto débil es que sus funcionalidades son limitadas respecto a sus rivales en esta lista, pero que no te engañe: sigue siendo muy buena. Además, lo compensa con una construcción de altísima calidad, un software de primera (Fitbit Premium) y un soporte técnico envidiable. Esta es su ficha:

Pantalla: AMOLED de 1,46” con Always-On Display.

con Always-On Display. Dimensiones y peso : 39,32 x 18,6 x 11,75 mm y 17,69 gramos.

: 39,32 x 18,6 x 11,75 mm y Sensores : óptico de ritmo cardíaco, saturación de oxígeno (SpO2) y acelerómetro de 3 ejes.

: óptico de ritmo cardíaco, y acelerómetro de 3 ejes. Funciones de seguimiento : +20 modos deportivos , ejercicios de respiración, monitorización de sueño y estrés, salud femenina, índice glucosa en la sangre, variación de la temperatura cutánea, alertas de inactividad y más.

: , ejercicios de respiración, monitorización de sueño y estrés, salud femenina, índice glucosa en la sangre, variación de la temperatura cutánea, alertas de inactividad y más. Batería : autonomía de hasta 10 días bajo un uso normal.

: bajo un uso normal. Compatibilidad : Android 10 o posterior, iOS 14 o posterior. Se usa con la app Fitbit y Google Health.

: Android 10 o posterior, iOS 14 o posterior. Se usa con la app Fitbit y Google Health. Otros: resistencia de 5 ATM , correas de silicona, motor de vibración, disparador de cámara, alarma, administrador de notificaciones, llamadas y mensajes, controles multimedia y más.

Huawei Band 7: ultraligera, con 96 modos deportivos y un gran diseño

Puede que Xiaomi sea la reina en ventas dentro del sector de las smartbands, pero Huawei es una de sus compañías rivales más duras. ¿Las razones? El fabricante chino también crea pulseras de actividad increíbles y con precios altamente competitivos.

Al momento de escribir este artículo estábamos esperando el lanzamiento de la octava generación, pero la vara que dejó la Huawei Band 7 fue realmente alta: es de las pulseras más bonitas que se hayan fabricado, se vende en numerosos colores, no presa prácticamente nada y tiene un montón de funcionalidades. Y con todo y eso, apenas cuesta 46 euros, toda una ganga. Te dejamos un resumen de sus especificaciones para que veas de qué hablamos:

Pantalla : OLED de 1,47” con resolución de 198 x 368 píxeles y Always-On Display.

: con resolución de 198 x 368 píxeles y Always-On Display. Dimensiones y peso : 44,35 x 26 x 9,99 mm y solo 16 gramos.

: 44,35 x 26 x 9,99 mm y solo Sensores : óptico de ritmo cardíaco (TruSeen 4.0), saturación de oxígeno (SpO2) , acelerómetro y giroscopio.

: óptico de ritmo cardíaco (TruSeen 4.0), , acelerómetro y giroscopio. Funciones de seguimiento : 96 modos deportivos , ejercicios de respiración, monitorización de sueño y estrés, alertas de inactividad e hidratación.

: , ejercicios de respiración, monitorización de sueño y estrés, alertas de inactividad e hidratación. Batería : autonomía de hasta 14 días bajo un uso normal.

: bajo un uso normal. Compatibilidad : Android 6.0 o posterior, iOS 9.0 o posterior, HarmonyOS 2.0 o posterior. Se usa con la app Huawei Health.

: Android 6.0 o posterior, iOS 9.0 o posterior, HarmonyOS 2.0 o posterior. Se usa con la app Huawei Health. Otros: resistencia de 5 ATM , correas de silicona intercambiables, disparador de cámara, alarma, administrador de notificaciones, llamadas y mensajes, controles multimedia y más.

Por cierto, también puedes echarle un ojo a la Honor Band 7, que la analizamos hace poco y nos dejó un excelente sabor de boca. ¿Por qué no le dedicamos una sección aparte? Porque es básicamente la misma Huawei Band 7, pero con ligeras modificaciones y a veces se consigue por un precio un poco menor.

OPPO Band 2: una pulsera con GPS que es ideal para gamers

Es probable que esta última recomendación no la previeras de ninguna manera, pero lo cierto es que la OPPO Band 2 es una pulsera bastante buena. ¿Las pruebas? Su pantalla es una de las más grandes de esta lista, cuenta con GPS integrado y entre sus 100 modos deportivos incluso tiene seguimiento para eSports.

Esto último no se ha visto en ninguna otra marca, así que si eres gamer seguramente sabrás apreciar esta funcionalidad. Su único problema es que su software no es el más intuitivo de todos, pero lo compensa con su buen precio y características. Puedes conseguirla por unos 65 euros en Amazon y estos son sus principales detalles:

Pantalla : OLED de 1,57” con resolución de 256 x 402 píxeles, brillo de 500 nits y Always-On Display.

: con resolución de 256 x 402 píxeles, brillo de 500 nits y Always-On Display. Dimensiones y peso : 45,3 × 29,1 × 10,6 mm y 33 gramos.

: 45,3 × 29,1 × 10,6 mm y Sensores : óptico de ritmo cardíaco (PPG), saturación de oxígeno (SpO2) , GPS integrado, acelerómetro, giroscopio, barómetro y geomagnético.

: óptico de ritmo cardíaco (PPG), , GPS integrado, acelerómetro, giroscopio, barómetro y geomagnético. Funciones de seguimiento : 100 modos deportivos , ejercicios de respiración, monitorización de sueño y estrés, alertas de inactividad e hidratación.

: , ejercicios de respiración, monitorización de sueño y estrés, alertas de inactividad e hidratación. Batería : 200 mAh con una autonomía de hasta 14 días bajo un uso normal.

: 200 mAh con una bajo un uso normal. Compatibilidad : Android 6.0 o posterior, iOS 10.0 o posterior. Se usa con Google Fit.

: Android 6.0 o posterior, iOS 10.0 o posterior. Se usa con Google Fit. Otros: resistencia de 5 ATM, certificación IP68 , correas de silicona, disparador de cámara, alarma, administrador de notificaciones, llamadas y mensajes, controles multimedia y más.

¿Ya decidiste con cuál vas a quedarte? Probablemente tendrás más de una opción en esta lista, pero seguro que ya no vas a esperar por la Xiaomi Band 8 tras conocer estas fabulosas pulseras.