Hay muchas pulseras inteligentes en el mercado, pero la que parece llevarse todos los reflectores cuando se habla de calidad-precio es la Xiaomi Smart Band 7. Sin embargo, no deberías dejar de considerar otras opciones que son tan buenas como la smartband de Xiaomi y se pueden conseguir a un precio aún más bajo. Es el caso de la Honor Band 7, la última pulsera inteligente de Honor que se parece mucho a la Huawei Band 7 y no incluye grandes novedades con respecto a la Honor Band 6, pero que sigue siendo una de las mejores smartbands económicas de la actualidad.

No solo ofrece todas las funciones de salud y deportivas que necesitas de un reloj inteligente, sino que además tiene una pantalla OLED de gran tamaño y calidad que luce fenomenal. La hemos estado probando a fondo estos últimos días para contarte todo sobre ella: sus características, qué puede hacer, nuestra experiencia con ella y si vale la pena comprarla. ¡Vamos allá!

Review de la Honor Band 7: una smartband con gran pantalla, apta para deportes y uso casual

La Honor Band 7 es una smartband económica, ligera y cómoda capaz de medir la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre, hacer un seguimiento del sueño y rastrear tu actividad con 96 modos deportivos diferentes. Su autonomía típica es de 14 días y tiene una gran pantalla táctil OLED de 1,47 pulgadas.

Es cierto que no tiene ninguna característica que la haga diferenciarse de la competencia, pero su relación calidad-precio puede que sea lo que te termine convenciendo. Veamos su ficha técnica antes de entrar en detalles.

Características Honor Band 7

Dimensiones y preso 43 x 25,4 x 10,99 mm con un peso de 18 gramos (sin la correa). Talla de muñeca: 130 – 210 mm. Pantalla Rectangular de 1,47″ (194 x 368 píxeles) con panel OLED y cristal curvado 2.5D. Caja y correas

Caja fabricada con polímero reforzado, certificación de 5 ATM y correa fabricada en silicona. Conectividad, sensores y extras Bluetooth 5.0, sensor de ritmo cardiaco, sensor SpO2 de oxígeno en la sangre, acelerómetro, giroscopio y 96 modos de entrenamiento. Batería Hasta 14 días de uso. Utiliza carga magnética Compatibilidad Android 9.0 o superior y iOS 11.0 o superior.

La Honor Band 7 tiene un diseño similar al de un smartwatch, pero es más cómoda

Con un peso de solo 29 gramos (incluida la correa), la Honor Band 7 es una de las smartbands más cómodas que he probado. Puedo llevarla puesta todo el día y no me molesta. La sensación no es tan prémium como la de relojes de metal, pero compensa lo ergonómica que es. Su caja está hecha de poliméricos duraderos y su correa es de goma de silicona suave. En general, la calidad de construcción me parece correcta para su precio y su ergonomía es fenomenal.

Tiene una pantalla rectangular, redondeada en las esquinas, de 1,47 pulgadas con panel OLED y resolución de 194 x 368 píxeles. Se ve estupendamente bien desde cualquier ángulo y ofrece un gran nivel de detalles. No me cuesta ver la información mostrada en la pantalla ni siquiera en exteriores gracias a su alto brillo. Por cierto, este panel está protegido con cristal curvado 2.5D que hace que se vea muy elegante.

Todos los detalles de la Honor Band 7 1 de 9

La pulsera solo tiene un botón (ubicado en el lateral derecho), que sirve para acceder al menú de funciones y regresar. No obstante, probablemente no usarás mucho este botón, ya que el reloj se controla deslizando su pantalla táctil al igual que un móvil. Dicho sea de paso, las huellas de los dedos no se quedan muy marcadas en el cristal, lo cual agradecemos.

En la parte trasera, cuenta con los sensores de salud y los dos pines para conectar su cargador. Por otro lado, no tienes que preocuparte por llevarla a la piscina, playa o ducha, ya que tiene resistencia al agua de 5 ATM. Teóricamente, eso significa que debería ser capaz de soportar presiones equivalentes a 50 metros de profundidad, pero ya te decimos nosotros que no resiste inmersiones tan exageradas. Puedes mojarla y sumergirla brevemente sin problemas, siempre y cuando no la mantengas mucho tiempo bajo el agua.

En la caja de la Honor Band 7, además de la pulsera, encontrarás un cable de carga con base de carga, una guía de inicio rápido e información de seguridad, y una tarjeta de garantía. No trae ningún accesorio extra.

¿Qué puedes hacer con la Honor Band 7?

En términos de funcionalidad, no encontramos sorpresas. La Honor Band 7 ofrece las mismas funciones de salud y deportes que la competencia. Concretamente, esto es lo que podrás hacer con una Honor Band 7:

Seguimiento de pasos : lo hace con los sensores internos de movimiento; acelerómetro y giroscopio. Cuenta con bastante precisión, aunque tiende a contar un par de pasos de más, pero nada intolerable. En la app podrás ver desgloses de los pasos en varios periodos y comparaciones con la semana anterior.

: lo hace con los sensores internos de movimiento; acelerómetro y giroscopio. Cuenta con bastante precisión, aunque tiende a contar un par de pasos de más, pero nada intolerable. En la app podrás ver desgloses de los pasos en varios periodos y comparaciones con la semana anterior. Monitorización del sueño : detecta la hora a la que te quedas dormido y a la que te despiertas. Los resultados son bastante fiables, pero no podemos decir lo mismo de la precisión con la que mide las fases del sueño. Pero siendo sinceros, realmente no hay ningún smartwatch 100% fiable para detectar las fases del sueño, así que no nos extraña.

: detecta la hora a la que te quedas dormido y a la que te despiertas. Los resultados son bastante fiables, pero no podemos decir lo mismo de la precisión con la que mide las fases del sueño. Pero siendo sinceros, realmente no hay ningún smartwatch 100% fiable para detectar las fases del sueño, así que no nos extraña. Estimación de calorías quemadas : mide la cantidad de calorías que quemas durante el día con una precisión aceptable si comparamos sus resultados con el de relojes más caros. Para realizar esta medición, Honor utiliza el método de tomar la Tasa Metabólica Basal (TMB) a partir de datos personales como la edad, la altura y el peso y, a continuación, añade las calorías activas.

: mide la cantidad de calorías que quemas durante el día con una precisión aceptable si comparamos sus resultados con el de relojes más caros. Para realizar esta medición, Honor utiliza el método de tomar la Tasa Metabólica Basal (TMB) a partir de datos personales como la edad, la altura y el peso y, a continuación, añade las calorías activas. Monitorización de la frecuencia cardíaca : la pulsera tiene la capacidad de medir las pulsaciones por minutos las 24 horas del día para mantenerte informado sobre tu frecuencia cardíaca. Evidentemente, no ofrece la precisión de un instrumento médico o de smartwatches mucho más caros, pero sí que permite obtener una indicación general de este parámetro de salud. En la app podrás ver los rangos de frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca media en reposo y un desglose de tus minutos en cada zona de frecuencia cardíaca. Por cierto, el reloj puede enviar alertas cuando la frecuencia cardíaca es anormal.

: la pulsera tiene la capacidad de medir las pulsaciones por minutos las 24 horas del día para mantenerte informado sobre tu frecuencia cardíaca. Evidentemente, no ofrece la precisión de un instrumento médico o de smartwatches mucho más caros, pero sí que permite obtener una indicación general de este parámetro de salud. En la app podrás ver los rangos de frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca media en reposo y un desglose de tus minutos en cada zona de frecuencia cardíaca. Por cierto, el reloj puede enviar alertas cuando la frecuencia cardíaca es anormal. Monitorización del oxígeno en sangre (SpO2) : la pulsera realiza las lecturas principalmente de forma continua durante la noche y luego realiza alguna que otra lectura durante el día. No nos gusta esta forma de monitorizar la saturación de oxígeno, ya que durante el día (cuando la muñeca está más activa que en la noche) puede medir valores que distorsionen los promedios diarios. Aun así, por lo general, los resultados de esta monitorización coinciden con los de smartwatches más caros.

: la pulsera realiza las lecturas principalmente de forma continua durante la noche y luego realiza alguna que otra lectura durante el día. No nos gusta esta forma de monitorizar la saturación de oxígeno, ya que durante el día (cuando la muñeca está más activa que en la noche) puede medir valores que distorsionen los promedios diarios. Aun así, por lo general, los resultados de esta monitorización coinciden con los de smartwatches más caros. Rastrear tu actividad deportiva y ejercicios : cuenta con 96 modos de entrenamiento que registran tu progreso y métricas en tiempo real. Ofrece 11 tipos de entrenamiento profesionales estándar y 85 personalizados.

: cuenta con 96 modos de entrenamiento que registran tu progreso y métricas en tiempo real. Ofrece 11 tipos de entrenamiento profesionales estándar y 85 personalizados. Monitorización del ciclo menstrual : las chicas pueden llevar un registro de su ciclo menstrual con esta pulsera de forma sencilla.

: las chicas pueden llevar un registro de su ciclo menstrual con esta pulsera de forma sencilla. Modo estrés : para saber qué tan estresado estás y hacer ejercicios de relajación para reducir los niveles de ansiedad y llevar una vida más placentera.

: para saber qué tan estresado estás y hacer ejercicios de relajación para reducir los niveles de ansiedad y llevar una vida más placentera. Otras funciones: permite ver notificaciones de apps, mensajes y llamadas del móvil conectado, establecer temporizadores y alarmas, ver información meteorológica, controlar la reproducción de música (solo compatible con móviles con Android 9.0 o superior), cambiar la esfera, disparar remotamente la cámara (solo compatible con móviles Honor que lleven MagicOS 7.0 o posterior) y encontrar un móvil perdido (solo compatible con teléfonos Android 9.0 o posterior).

Por cierto, la Honor Band 7 es una de las pocas smartbands en su rango de precio que tiene modo Always On Display. ¡Ah! Y esta Honor Band 7 no tiene NFC. Solo la versión china cuenta con NFC (y dudamos que funcione en este lado del mundo).

La app para controlarla es Honor Health

Así es la aplicación para el móvil de la Honor Band 7 1 de 3

A diferencia de la Honor Band 6, la nueva Honor Band 7 no se sincroniza con tu móvil mediante la aplicación Huawei Health que fue removida de Google Play. Por suerte, la marca ya tiene su propia app para smartwatches que puedes descargar desde Google Play o App Store. Se llama Honor Health (u Honor Salud) y se nota que es relativamente nueva, ya que aún presenta algunos fallos y va un poco lento para ciertas cosas, pero en general nos ha gustado lo fácil de usar que resulta.

¿Cuánto dura la batería de la Honor Band 7?

Oficialmente, la duración de la batería de 180 mAh de la Honor Band 7 es de 14 días de uso normal y 10 días de uso intensivo. Eso sí, puede descargarse bastante rápido si la usas con el modo Always On Display todo el día y el brillo máximo (se descargará un 30% cada 24 horas). No obstante, si la utilizas tal y como viene de la caja, fácilmente sí puede alcanzar los 14 días de autonomía o incluso más apagando las monitorizaciones de salud.

Se carga con el cargador magnético que incluye en la caja sin necesidad de quitarle la correa. Lo que más nos impresionó es que en apenas 5 minutos puede llenar la batería de 0 a 20%, aunque después del 50% comienza a cargar mucho más lento para no acortar la vida útil de la batería.

¿Merece la pena comprar la Honor Band 7? Por 37 € es un regalo

En conclusión, nos ha gustado la Honor Band 7. No es una smartband que destaque por algo en especial, pero es que muy completa para su precio y todo lo que hace lo hace de forma correcta. Además, nos ha encantado lo colorida y brillante que es su pantalla OLED.

Si buscas una pulsera básica para medir tu actividad deportiva o monitorizar tu salud con una precisión decente, la Honor Band 7 te resultará más que suficiente. También la recomendamos para aquellos que solo la ven como una prende de vestir, pues su diseño es muy genial y admite varias esferas.

Normalmente, vale 49,9 € y ahora mismo está rebajada a 41,99 € en Amazon. Pero solo durante este 11 de abril podrás llevártela por apenas 36,95 € usando el cupón LYZSWUQ7 y este botón: