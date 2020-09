Si hay algo que este año nos ha enseñado a todos es que la higiene es una de las cosas más importantes para nuestra salud. Principalmente, porque te ayuda a prevenir una gran variedad de enfermedades que andan circulando a tu alrededor. Sin embargo, dentro de lo que es la “higiene” también se incluye la limpieza del hogar, la cual no es una actividad que a todas las personas nos guste hacer (admitámoslo).

Afortunadamente, la tecnología siempre está allí para ayudarnos en este tipo de situaciones. Buddy Technologies, la compañía detrás de las populares bombillas inteligentes LiFX, ha presentado su nueva bombilla LiFX Clean que no solo ilumina tu casa, sino que también mata bacterias y microbios. Desinfecta tu hogar sin que te des cuenta y sin que tengas que hacer el más mínimo esfuerzo. ¿Cómo lo hace? A continuación, te contamos todos los detalles de este genial invento que pronto se pondrá a la venta.

Así funciona la LiFX Clean, la primera bombilla antibacteriana del mundo

Según el fabricante, la LiFX Clean es la primera bombilla del mundo capaz de desinfectar los objetos y superficies de tu hogar. Incluso, puede matar a ciertos agentes bacterianos que viajan por el aire cercano a ella. Evidentemente, la clave de sus propiedades antibacterianas está en el tipo de luz que irradia, que no es como la luz de las bombillas normales o inteligentes que conocemos hasta ahora.

La luz de la bombilla LiFX Clean se emite a una longitud de onda de 405 nanómetros, un rango específico de luz de alta energía visible (HEV) que tiene un efecto desinfectante sobre los microbios bacterianos. Lo normal sería que se use luz UV-C para desinfectar espacios, pero su uso no es recomendado a nivel doméstico ya que no es un tipo de luz seguro para los humanos y animales. En cambio, la luz HEV de la LiFX Clean no daña a ningún ser vivo.

Lo único malo de este tipo de luz es que tarda más que la UV-C en desinfectar, ya que no mata bacterias en 5 o 10 segundos. En realidad, la luz HEV va matando lenta y progresivamente a las bacterias (y a algunos tipos de virus) con el pasar del día. De acuerdo a las pruebas, la LiFX Clean elimina el 70% de las bacterias de un espacio en 2 horas aproximadamente.

No obstante, su eficiencia puede ser mucho más alta o más baja dependiendo de dónde se coloque. Cuanto más cerca está la luz de los objetos, más eficaz será su limpieza. Esto ha sido comprobado tanto por la Universidad de Tecnología Swinburne de Australia como por los Servicios de Verificación de UL en Guangzhou. Eso sí, aún la LiFX Clean necesita pasar otras pruebas y verificaciones para llegar al mercado.

¿Puede matar al coronavirus?

Esta bombilla inteligente funciona sin necesidad de un hub central y ofrece tres modos de desinfección:

Minimizar : ayuda a reducir las bacterias en un espacio abierto.

: ayuda a reducir las bacterias en un espacio abierto. Programado : te permite elegir cuándo quieres que la bombilla emita luz HEV y en qué momento solo debe emitir luz normal.

: te permite elegir cuándo quieres que la bombilla emita luz HEV y en qué momento solo debe emitir luz normal. Dedicado: mata a las bacterias en un espacio cerrado, como en un armario o en la mesa donde dejas tu móvil, llaves y mascarilla.

A propósito de la mascarilla, aún no se ha comprobado si esta bombilla puede matar al SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. De hecho, como mencionamos antes, la LiFX Clean todavía está pasando por algunas pruebas de verificación y pronto Buddy Technologies publicará un artículo con los resultados obtenidos de estas.

La LiFX Clean es una bombilla inteligente muy completa

Esta LiFX Clean es una bombilla con luz blanca de 1200 lúmenes, aunque también puede ser de varios colores. Se conecta al WiFi de tu casa para que puedas controlarla desde tu móvil usando la aplicación LiFX de Android o iOS. Soporta comandos de voz a través de Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit. Además, se puede integrar con una gran variedad de sistemas de hogar inteligente.

Precio de la bombilla LiFX Clean y disponibilidad

Si bien la LiFX Clean aún está en pruebas, Buddy Technologies anunció que esta bombilla llegará al mercado en el último trimestre de 2020. ¿Su precio? En Europa valdrá 70 euros. Se espera que llegue primero a Australia y Europa y luego a Estados Unidos y Canadá, pues en Norteamérica la bombilla debe cumplir otras normas.

Fuente | HomeKit News