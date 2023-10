Si hoy cogieses las dos generaciones del Pixel Watch en tus manos, difícilmente sepas decir cuál es cuál. Externamente se parecen un montón, salvo por pequeños detalles que no cualquiera sabrá identificar.

Pero ¿significa eso que no hubo mejoras en la segunda generación? Sí que las hay y es lo que vamos a mostrarte a continuación. Comparamos a fondo el Google Pixel Watch 2 vs. Pixel Watch original para determinar lo siguiente: ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuál deberías comprar si no tienes smartwatch? Y también decirte si vale la pena saltar de la primera a la segunda generación.

Tabla comparativa de especificaciones: Pixel Watch 2 versus Pixel Watch

Especificaciones Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch

Dimensiones y peso 41 x 41 x 12,3 mm. 32 gramos (sin correas). 41 x 41 x 12,3 mm. 36 gramos (sin correas). Pantalla 1,2″ con resolución de 384 x 384 píxeles, panel AMOLED circular, cristal curvado 3D, 320 ppp, brillo máximo de 1000 nits y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (W5100) de 4 nm con gráfica Adreno A702 + Coprocesador ARM Cortex M55. Qualcomm Exynos 9110 de 10 nm con gráfica Mali-T720 + Coprocesador ARM Cortex M53. RAM 2 GB en formato LPDDR4. 2 GB en formato LPDDR3. Almacenamiento 32 GB en formato eMMC. Compatibilidad Android 9.0 o superior (1,5 GB de RAM como mínimo). Android 8.0 o superior (1,5 GB de RAM como mínimo). Sensores Sensor ECG (frecuencia cardíaca, señal eléctrica cardíaca, bioimpedancia eléctrica), medidor de saturación de oxígeno en la sangre (SpO2), sensor cEDA, temperatura de la piel , acelerómetro, brújula, giroscopio, altímetro y sensor de luz ambiental. Sensor ECG (frecuencia cardíaca, señal eléctrica cardíaca, bioimpedancia eléctrica), medidor de saturación de oxígeno en la sangre (SpO2), acelerómetro, brújula, giroscopio, altímetro y sensor de luz ambiental. Conectividad WiFi 4, LTE (opcional), Bluetooth 5.0, NFC, GPS + Glonass + Beidou + Galileo y Ultra WideBand (solo Pixel Watch 2). Batería 306 mAh con autonomía de 24 horas (ECG y AOD activados) y carga magnética. 293 mAh con autonomía de 24 horas (ECG activado) y carga magnética. Sistema operativo WearOS 4. WearOS 3.5. Resistencia 5 ATM e IP68. Extras 40 modos deportivos, integración con los servicios de Fitbit y las aplicaciones de Google, micrófono y altavoces integrados, Emergencia SOS, detección de caídas, compatibilidad con Safety App (solo Pixel Watch 2), llamadas (solo LTE) y mucho más. Precio Desde 399 €.

Desde 349 € (al lanzarse). Cómpralo aquí Comprar Comprar

Su pantalla es la misma y su diseño es el de dos gotas de agua, pero sí que hay un par de diferencias difíciles de apreciar

Como acabamos de señalar, Google no se mató demasiado la cabeza y diseñó el Pixel Watch 2 casi que en el mismo molde del original. ¿Esto está mal? Para algunos puede que sí, pero los relojes de Google tienen un estilo ultra minimalista que se ha vuelto muy fácil de reconocer. Eso es importantísimo, pues se afianzan en la psique de los consumidores como sucede con los Apple Watch (que todos saben identificarlos).

Ahora bien, no son exactamente iguales, pues se diferencian en dos detalles difíciles de notar: por un lado, el Pixel Watch 2 tiene una corona háptica un poco más grande, algo que ayuda a controlarla a personas con dedos grandes; por el otro, el smartwatch de segunda generación está fabricado en aluminio y el de primera generación lleva acero inoxidable.

Con esto último el Pixel Watch 2 logra reducir su peso en un 10%, pasando de 36 a 32 gramos (sin correas). Sin embargo, el aluminio es un material menos resistente que el acero, así que queda de ti elegir el bando: menor peso o mayor resistencia. ¿Con cuál te quedarías?

El resto de las cuestiones relacionadas con el diseño sí son iguales: dimensiones, protección IP68, resistencia de 5 ATM y correas oficiales fabricadas en silicona (por defecto), cuero, tela y metal.

Con la pantalla sucede lo mismo, pues el Pixel Watch 2 repite la del Pixel Watch original: un panel AMOLED circular de 1,2 pulgadas con brillo de 1000 nits y resolución de 384 x 384 píxeles. Ambas están protegidas con Gorilla Glass 5 3D, pues estas pantallas son cóncavas en el exterior.

El Pixel Watch 2 tiene un procesador mucho más potente, pero también más eficiente para ayudar a la batería

Si bien Google decidió mantener los 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, el procesador del Pixel Watch 2 es un salto enorme. El Snadpragon W5 Gen 1 se merienda al Exynos 9110 del Pixel Watch original y lo hace en todos los escenarios. Si el Pixel Watch ya ofrecía una experiencia de uso bastante fluida de Wear OS, imagina como podría ser en el Pixel Watch 2.

¿De dónde viene esto? De que el Snapdragon W5 Gen 1 tiene cuatro núcleos Cortex A53 @ 1,7 Ghz, frente a dos de su rival que funcionan a 1,1 Ghz. Nada más con esto el Snapdragon trapea el piso con la potencia del Exynos, pero hay más.

El chip del Pixel Watch 2 está fabricado en 4 nm, un proceso muchísimo más eficiente energéticamente que los 10 nm del SoC de Samsung. Y para ponerle la guinda al pastel, resulta que la segunda generación tiene un coprocesador Cortex M55. Este ofrece un consumo más reducido y funcionalidades de ahorro energético que no están el Cortex M53 del Pixel Watch original. ¿Cuáles son? Los estados de sueño profundo e hibernación.

Todos estos elementos ayudan a reducir el gasto energético, haciendo que la autonomía del Pixel Watch 2 sea superior. Obviamente también interviene que el reloj de 2023 tiene una batería más grande que el de 2022 (306 vs. 294 mAh), pero el nuevo procesador es crucial.

El Pixel Watch 2 promete una autonomía de hasta 24 horas con el sensor ECG y el modo Always On Display (AOD) encendidos. En cambio, el Pixel Watch original promete las mismas 24 horas, pero solo con el sensor ECG habilitado. Por cierto, el Watch 2 tiene una velocidad de carga ligeramente superior, pero no es tanta.

Los nuevos sensores y Wear OS 4 son protagonistas en las funcionalidades del Pixel Watch 2

Ahora bien, puede que te estés preguntado: ¿para qué necesita tanta potencia el Pixel Watch 2 si todo funcionaba bien en el Pixel Watch? Sencillo, porque hay nuevos sensores de actividad, mediciones más precisas y nuevas funcionalidades que requieren ese extra de rendimiento.

Además, el hecho de llevar Wear OS 4 también amplía las funcionalidades con las que cuenta el Pixel Watch 2. ¿Cuáles son todas esas novedades? Para no hacer larga la historia, te dejamos una lista:

Ultra Wideband (UWB) , utilizada para impulsar la función ‘Buscar mi dispositivo’.

, utilizada para impulsar la función ‘Buscar mi dispositivo’. Detección automática de 7 actividades , una de las carencias más criticadas del Pixel Watch original.

, una de las carencias más criticadas del Pixel Watch original. Modo ‘Pace Training’ de máxima intensidad para deportistas de alto nivel.

de máxima intensidad para deportistas de alto nivel. Sensor ECG mejorado con una medición más precisa y apoyada en un algoritmo impulsado por IA.

con una medición más precisa y apoyada en un algoritmo impulsado por IA. Nuevo sensor cEDA para medir tus niveles de estrés con mayor precisión.

para medir tus niveles de estrés con mayor precisión. Sensor de temperatura dérmica para ayudar mejorar el seguimiento de tu calidad de sueño.

para ayudar mejorar el seguimiento de tu calidad de sueño. Asistente de Google mejorado para hacer consultas de salud o decirte tus métricas de estado físico en tiempo real.

para hacer consultas de salud o decirte tus métricas de estado físico en tiempo real. Compatibilidad con ‘Safety App’, que permite registrar tu información médica, compartirla en casos de emergencia y hasta avisar a tus contactos si estás bien cuando sales a caminar (Safety Check).

Es probable que algunas de estas características lleguen al Pixel Watch original si da el salto a Wear OS 4, pero no lo sabemos. Y más allá de eso, el Pixel Watch 2 y el Pixel Watch original comparten el resto de funcionalidades y sensores: medición de saturación de oxígeno (SpO2), 40 modos deportivos, integración con los servicios de Fitbit y las apps de Google, micrófono y altavoces integrados, compatibilidad con llamadas (modelos LTE), cuatro sistemas de posicionamiento, Emergencia SOS, detección de caídas y demás.

Conclusiones: el Pixel Watch 2 claramente es superior, pero ¿vale la pena dar el salto?

Si bien las novedades de diseño son casi nulas, el Pixel Watch 2 le saca mucha ventaja al Pixel Watch original en cuanto a rendimiento y funcionalidades. Es un paso adelante importante respecto a la primera generación, pero queda algo por ver: los precios.

Al momento de su lanzamiento, el Pixel Watch (WiFi) se vendía por 349 € en España, pero su precio ha caído hasta los 305 euros. Por su parte, el Pixel Watch 2 (WiFi) se vende por 399 euros, una diferencia que actualmente es de casi 100 euros. ¿Los vale el reloj de segunda generación? Por supuesto que sí, especialmente si no tienes el Pixel Watch original.

Ahora bien, si tienes el reloj de primera generación no te recomendaríamos pasarte al otro, por dos razones: primero, porque tendrás que poner más de 100 € de tu bolsillo luego de rematar tu Pixel Watch de segunda mano; segundo, porque si bien hay muchas mejoras en el Pixel Watch 2, cuando tu reloj actualice a Wear OS 4 seguro recibirá algunas de ellas.

¿Y qué pasa con las versiones LTE? Al momento de escribir este artículo el Pixel Watch 2 (LTE) no estaba disponible en España ni sabíamos su precio. Tomando esto en cuenta, no podemos dar un veredicto definitivo. No obstante, si la diferencia de precios se mantiene con en los modelos WiFi, la conclusión será la misma.