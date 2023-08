¿Estás buscando una GCam para tu Nothing Phone (2)? Nos hemos dado a la tarea de buscar todas las últimas versiones de la cámara de Google compatibles con el recientemente lanzado Nothing Phone (2) para traértelas aquí. Con ellas podrás mejorar enormemente la calidad de imagen y vídeo de tu smartphone de forma fácil y rápida.

Además, podrás aprovechar funciones avanzadas como Visión nocturna, Modo Retrato y Astrofotografía. Estas funciones pueden ayudarte a tomar mejores fotos en condiciones de poca luz, crear retratos de aspecto más profesional y capturar impresionantes fotos del cielo nocturno. Así que, sin más preámbulos, veamos cuáles son las mejores GCam para tu Phone (2).

Las mejores GCam para tu Nothing Phone (2)

Como bien sabrás, la GCam es una aplicación exclusiva de los Google Pixel y no se puede instalar desde la Play Store en móviles que no son de Google. Por tanto, para descargar la GCam en tu Nothing Phone (2) tendrás que recurrir a APKs. Hay muchos APK de la cámara de Google disponibles, pero los más recientes y recomendados para este móvil son los siguientes:

Ahora bien, ¿cuál de todos estos APK deberías descargar? Empieza con el primero y, si no te funciona bien, pasa al segundo. Y así sucesivamente. Al final, es cuestión de probar un poco todos y quedarte con el que mejor te vaya.

Cómo instalar la GCam en el Nothing Phone (2)

Instalar GCam en el Nothing Phone (2) es muy fácil. Solo tienes que seguir estos pasos:

Descarga el último APK de GCam desde los enlaces anteriores.

desde los enlaces anteriores. Activa «Fuentes desconocidas» en los ajustes de tu teléfono.

Pulsa sobre el archivo APK descargado para instalarlo.

descargado para instalarlo. Concede todos los permisos que te pida la aplicación.

Ya está. Ya has instalado correctamente la GCam en tu Nothing Phone (2). Si no te bastó esta explicación, mira este tutorial para instalar un archivo APK en Android paso a paso.

Recuerda que no existe una «mejor» GCam o Cámara de Google para el Nothing Phone (2). Diferentes personas tienen diferentes preferencias, por lo que la mejor GCam para ti dependerá de tus necesidades y gustos individuales.

Hemos compartido diferentes versiones de GCam más arriba, para que puedas probarlas una a una y ver cuál te gusta más. Algunos factores a tener en cuenta a la hora de elegir una GCam son las funciones que ofrece, la calidad de las fotos que hace y la facilidad de uso.