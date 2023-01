Pese a llevar menos de un mes entre nosotros, la adopción de LineageOS 20 comienza a crecer con la espuma. La popular ROM personalizada basada en Android 13 ya es compatible con más de 100 dispositivos diferentes de forma oficial, pero esto no parece suficiente.

Hace un par de días, tres móviles de Xiaomi recibían la noticia de que tendrían soporte oficial y hoy se suma un nuevo lote. LineageOS 20 con Android 13 ya está disponible para estos 6 móviles: Motorola One Action, Motorola One Vision, Nokia 6.1 y 6.1 Plus, Samsung Galaxy A52 4G y Galaxy A72. Te contamos cómo descargar la ROM e instalarla para que empieces a disfrutar de sus novedades.

Cómo descargar LineageOS 20 para disfrutar de Android 13 en los Galaxy A52 y A72, Moto One Vision y One Action, así como los Nokia 6.1 y 6.1 Plus

LineageOS 20 llega a dos móviles de Samsung, dos de Motorola y un par de Nokia para llevarte a vivir una de las experiencias más geniales y fluidas de la comunidad de Android.

En noviembre del año pasado, Samsung lanzó una actualización para llevar Android 13 a sus Galaxy A52 4G y A72. Sin embargo, con One UI 5 en medio no podrás disfrutar completamente la experiencia de esta nueva versión de Android, algo que sí sucede con LineageOS 20.

En el caso de los móviles de Nokia y Motorola, que el equipo desarrollador de LineageOS les diera soporte es todo un alivio para ellos. Los Nokia 6.1 y 6.1 Plus se lanzaron en 2018, mientras que los Motorola One Vision y One Action llegaron durante 2019. Ninguno de ellos ha recibido (ni recibirá) Android 13 oficialmente, así que LineageOS 20 representa una segunda oportunidad para estos smartphones.

¿Tienes alguno de ellos en casa? Sácalos de la gaveta, porque es momento de volver a utilizarlos. ¿Cómo? Descargando e instalando la ROM de LineageOS en ellos, te dejamos los enlaces a continuación:

Samsung Galaxy A52 (a52q) – Descargar

– Descargar Samsung Galaxy A72 (a72q) – Descargar

– Descargar Motorola One Vision (kane) – Descargar

– Descargar Motorola One Action (troika) – Descargar

– Descargar Nokia 6.1 (pl2) – Descargar

– Descargar Nokia 6.1 Plus (drg) – Descargar

Y una vez que tengas el paquete de instalación, ¿qué debes hacer? Si no sabes, te invitamos a echarle un ojo a nuestro completísimo tutorial de instalación de LineageOS. En menos de lo que canta un gallo ya estarás disfrutando de todas las novedades de esta ROM. Por cierto, no olvides instalar algún paquete de GApps para que tengas Google Play y todas las apps de Google que necesites.