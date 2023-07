¿Te has encontrado alguna vez con la desagradable noticia de que tu esperado paquete en AliExpress está siendo devuelto? No te preocupes, no eres el único. En el amplio mundo del comercio electrónico, los pedidos devueltos son más comunes de lo que imaginamos.

Sin embargo, sabemos que esta situación genera ciertas dudas e incertidumbres, pero estamos aquí para ayudarte a entender y a resolver el problema.

En este artículo, te brindaremos información valiosa sobre las posibles razones detrás de la devolución de tu pedido en AliExpress y los pasos que puedes seguir para solucionarlo. ¡Comencemos!

¿Por qué se devolvió mi paquete al remitente?

Cuando compramos en línea, esperamos la emoción de recibir nuestros productos en la puerta de nuestra casa, pero a veces nos encontramos con el mensaje inesperado de «returning to sender». ¿Qué implica exactamente este estado en AliExpress? ¿Por qué ocurre y cómo puede afectar nuestra experiencia de compra?

Este mensaje significa que el paquete enviado por el vendedor está siendo devuelto al remitente o a la tienda en cuestión. Esto puede deberse a diferentes motivos.

A continuación, puedes ver algunas de las razones por las que un paquete podría ser devuelto al remitente en una plataforma como AliExpress:

Retención en la aduana

Las compras internacionales están sujetas a controles aduaneros, y si algo no está en regla con la documentación o si los artículos que compraste están prohibidos o restringidos en tu país, tu pedido puede ser rechazado y devuelto al remitente.

En este caso, es importante estar al tanto de las regulaciones aduaneras y asegurarte de que tus compras cumplan con todos los requisitos para evitar este problema.

Ausencia del destinatario en el momento de la entrega

A veces, el repartidor llega puntualmente con tu anhelado paquete, pero, por alguna razón, no te encuentra en casa. La ausencia del destinatario es otra de las razones por las cuales un pedido es devuelto.

Si no hay nadie en el domicilio para recibir el paquete, lo más seguro es que el repartidor deje una notificación para que puedas coordinar una nueva entrega.

Sin embargo, si no se logra concretar la entrega después de varios intentos, el pedido es devuelto al remitente. Para evitar esto, es recomendable proporcionar una dirección de envío donde alguien pueda recibir el paquete en tu ausencia o estar atento a los intentos de entrega para coordinar un horario conveniente con el repartidor.

Destinatario desconocido

¿Alguna vez te ha llegado un paquete dirigido a alguien con un nombre desconocido? Este tipo de situaciones también puede llevar a que el pedido sea devuelto. Puede deberse a un error en la dirección de envío, ya sea por parte del vendedor o del comprador.

Si la dirección no es clara o contiene errores, es imposible que el repartidor logre entregar el paquete correctamente. Para ahorrarte el mal rato, revisa detenidamente la dirección de envío antes de finalizar la compra y asegúrate de que esté completa y correcta.

Dirección incorrecta

Un simple error en la dirección de envío puede convertirse en un dolor de cabeza. Ya sea que hayas escrito mal el número de calle, el nombre de la ciudad o incluso el país, cualquier equivocación en la dirección puede generar un «returning to sender».

Para prevenir esta situación, es fundamental revisar minuciosamente cada detalle de la dirección de envío antes de confirmar la compra. También es aconsejable utilizar la función de autocompletar que ofrecen muchas plataformas de comercio electrónico, ya que puede ayudar a evitar errores.

No se encontró la dirección

Si la dirección que proporcionaste no se encuentra en la base de datos del servicio de entrega, lamentablemente el pedido no podrá ser entregado.

Para evitar esto, asegúrate de proporcionar una dirección precisa y completa, incluyendo el nombre del destinatario, la calle o ciudad y el código postal.

También es útil proporcionar referencias adicionales que faciliten la ubicación de tu domicilio, como puntos de referencia cercanos o instrucciones detalladas.

Rechazado por el destinatario o por terceros

Este tipo de situaciones ocurren por diferentes motivos, como cambios de decisión del destinatario, malentendidos con el contenido del paquete o incluso intentos de fraude.

Si el paquete es entregado a un tercero, asegúrate de que esa persona esté autorizada para recibirlo y pueda proporcionar la información necesaria al repartidor.

¿Qué hacer si mi paquete fue devuelto en AliExpress?

Si tu paquete fue devuelto, es importante tomar medidas rápidas para resolver la situación. En primer lugar, contacta con el vendedor en AliExpress para informarle sobre la situación. En este caso, el vendedor te dará la opción de volver a pagar el envío y solicitar que te lo reenvíen.

Sin embargo, antes de realizar este paso, verifica la causa de la devolución y corrige cualquier error o problema que haya ocurrido en el primer intento de entrega.

Si el problema fue un error en la dirección o un problema con los documentos aduaneros, procura corregirlo antes de volver a solicitar el envío.

En caso de no recibir respuesta o el vendedor no ofrece una solución satisfactoria, puedes utilizar el sistema de disputas de AliExpress para resolver el problema.

Para finalizar, recuerda que si realizaste alguna compra a través de la plataforma oficial de AliExpress de España y no llega en condiciones óptimas o tienes dudas acerca de la originalidad del producto, puedes exigir la devolución del producto totalmente gratis, siempre y cuando la dirección de envío o la dirección de entrega estén dentro del territorio español.