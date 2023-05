¿Te has preguntado qué significa «estás entre sus contactos» en TikTok? Si has visto esta etiqueta junto al perfil de otro usuario, no te preocupes, no eres el único. En este artículo, descubrirás por qué aparece esta etiqueta y cómo dejar de compartirla.

TikTok es una de las redes sociales más populares en todo el mundo y se ha convertido en un fenómeno cultural en sí misma. Y al registrarte con tu número de teléfono, le das permiso a la plataforma para que sincronice tus contactos y recomiende cuentas de personas que ya conoces.

Aunque esto es muy útil para encontrar amigos y familiares en TikTok, es una preocupación de privacidad para algunas personas. A continuación, explicaremos en detalle qué significa la etiqueta estás entre sus contactos en TikTok y cómo controlar mejor quién tiene acceso a tus datos personales.

Si te aparece la etiqueta estás entre sus contactos en TikTok significa que el usuario que te muestra en su perfil te tiene registrado en su agenda telefónica y ha sincronizado sus contactos con la aplicación. Si tú también lo tienes registrado, aparecerá en tu lista de sugerencias con la etiqueta correspondiente.

Ahora bien, ¿por qué TikTok conoce tus contactos? Esto sucede porque al momento de registrarte en la plataforma, si utilizaste tu número de móvil, es probable que le hayas otorgado permiso para acceder a tus contactos.

De esta manera, la aplicación puede saber si un contacto tiene TikTok, recomendarte perfiles de personas conocidas y sugerirte vídeos de ellas.

Si no quieres que TikTok comparta tu agenda de contactos, puedes desactivar la sincronización en la configuración de privacidad de la aplicación. De esta manera, tus contactos no aparecerán en las sugerencias de perfiles y la etiqueta «estás entre sus contactos» no aparecerá en tu perfil ni en el de otros usuarios.

Para dejar de compartir tu agenda de contactos con TikTok, sigue estos pasos:

Abre TikTok desde tu móvil y entra en tu perfil.

Toca las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha de la pantalla.

Selecciona «Ajustes y privacidad» en el menú que aparece.

Pulsa «Privacidad» en el siguiente menú.

Busca y toca «Sincronizar contactos y amigos de Facebook».

Desactiva la casilla «Sincronizar contactos» para evitar que TikTok tenga acceso a tu lista de contactos.

Y si quieres eliminar de forma definitiva los contactos sincronizados en la red social, sigue estos pasos:

Entra en tu perfil de TikTok, ya sea desde Android o iOS.

Entra en «Ajustes» ubicado en las tres líneas de la parte superior derecha de la pantalla.

Selecciona «Ajustes y privacidad» en el menú que aparece.

Toca «Privacidad» en el siguiente menú.

Busca y toca «Recomendar tu cuenta a otros».

Desactiva la casilla «Contactos» para evitar que TikTok recomiende tu cuenta a usuarios que tengan tu número guardado.

Como cualquier red social, es importante ser consciente de cómo se utilizan y protegen tus datos personales. Y sin importar lo que quieras hacer, ya sea evitar que tus amigos encuentren tu cuenta en TikTok o controlar el acceso a tus datos personales, puedes desactivar la sincronización o simplemente configurar tu cuenta de TikTok como privada.