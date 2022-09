Cada vez es mayor la cantidad de usuarios que poseen una cuenta en TikTok. La red social se ha posicionado entre las más famosas, al punto de que no solo los más jóvenes están consumiendo este tipo de contenido, sino que ya todo tipo de usuarios se han creado sus propias cuentas. Así que si quieres hacer crecer tu lista de seguidores y seguidos en TikTok, es buena idea empezar a buscar amigos de TikTok en tus contactos.

Existen varias formas de descubrir si alguno de tus contactos poseen una cuenta en TikTok sin tener que preguntarles directamente y sin tener que estar buscando como locos, combinaciones de sus nombres dentro de la aplicación. Si quieres saber más sobre cómo encontrar a tus contactos en TikTok, no dejes de leer.

Permite que TikTok haga el trabajo por ti

Existe una forma muy sencilla de encontrar a todos tus contactos en TikTok y es permitiéndole a la app tener acceso a tus contactos para que esta busque a los usuarios por ti. El proceso es sencillo y está diseñado de esta manera para que puedas empezar a juntar personas rápidamente y a mirar contenido que podrías disfrutar, en tu feed.

Si quieres utilizar este método para conseguir las cuentas de tus contactos en TikTok, solo debes seguir los pasos a continuación:

Entra en tu perfil escogiendo la opción que se encuentra en la esquina inferior derecha de tu pantalla.

escogiendo la opción que se encuentra en la esquina inferior derecha de tu pantalla. Dentro de tu perfil, busca y selecciona la opción de Encontrar amigos en la esquina superior izquierda.

en la esquina superior izquierda. Presiona en Buscar contactos y luego concédele los permisos necesarios a TikTok.

y luego concédele los permisos necesarios a TikTok. Y listo, ahora puedes seleccionar los usuarios que quieras seguir de tus contactos y ver todo el contenido que publiquen.

En el caso de que ya no quieras que TikTok tenga acceso a tus contactos, también puedes bloquearlos y hacer esa información privada de nuevo. El proceso para quitar el permiso de los contactos a TikTok es igual de sencillo y consta de los siguientes pasos:

Entra de nuevo en Perfil , presionando el icono en la esquina inferior derecha.

, presionando el icono en la esquina inferior derecha. Entra en ajustes , pulsando en las tres líneas en la esquina superior derecha de tu pantalla.

, pulsando en las tres líneas en la esquina superior derecha de tu pantalla. Selecciona la opción de Ajustes y privacidad .

. Ingresa en la sección de Privacidad y posteriormente en la sección que dice Sincronizar contactos y amigos de Facebook .

. Deshabilita la opción de Sincronizar contactos y ya estará listo.

Por supuesto, esa es la forma más sencilla, pero acá en Androidphoria nos gusta ir más allá y encontrar más de una manera de hacer las cosas para facilitar aún más la tarea a nuestros lectores. Empecemos por el caso más obvio: quieres encontrar a un famoso en específico como un actor o cantante. Lo que debes hacer es ingresar su nombre en el buscador y fijarte si existe alguna cuenta verificada que coincida.

Eso es bastante sencillo, pero imagínate que la persona que quieres buscar no tiene ligado su número de teléfono a su cuenta, su nombre de usuario no se parece a su nombre real, y no es una celebridad. En este caso se nos ocurren dos opciones que puedes intentar.

Sincroniza tus amigos de Facebook con TikTok

Además de la opción de sincronizar los contactos del móvil, puedes además sincronizar los amigos de Facebook con TikTok. Esto es útil en el caso de que la persona que quieras buscar la tengas agregada en la red social de Meta, pero por alguna razón no logras encontrarla dentro de TikTok.

Para sincronizar tus amigos de Facebook con tu cuenta de TikTok, solo debes llevar a cabo los siguientes pasos:

Entra en tu perfil presionando en el icono de la esquina inferior derecha.

presionando en el icono de la esquina inferior derecha. Ingresa en el menú pulsando el icono de las tres líneas de la esquina superior derecha.

pulsando el icono de las tres líneas de la esquina superior derecha. Escoge la opción de Ajustes y privacidad .

. Entra en la opción de Privacidad y dirígete a la opción de Sincronizar contactos y amigos de Facebook .

. Presiona el icono junto a la opción de Sincronizar los amigos de Facebook para habilitarla y listo, ya se te mostrarán a todos tus amigos de Facebook con cuenta ligada a TikTok.

Fíjate en el perfil de Instagram o Twitter de la persona que buscas

Un último intento que puedes realizar para encontrar a esa persona que buscas desperadamente en TikTok es fijarte en sus otras redes sociales. Busca su perfil en Twitter y quizás en su biografía tenga un link a su cuenta de TikTok o al menos un nombre.

Lo mismo puedes intentar con Instagram, la cual a pesar de ser propiedad de Meta, al igual que Facebook, no cuenta con una opción para ligarse a TikTok. Quizás esa opción llegue en un futuro cercano, mientras tanto lo que puedes hacer es ir directamente al perfil de esa persona en Instagram y buscar en su biografía si hay algún nombre o enlace a su cuenta de TikTok.

Si todas las opciones anteriores fallaron, lo más probable es que esa persona que buscas no tenga una cuenta en TikTok o simplemente no quiere ser encontrada. Por ahora, esos son todos los consejos que podemos darte, esperamos que sean útiles para ti y si conoces algún otro método para encontrar a tus amigos en TikTok, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.