Si tu app de YouTube en Android se queda con la pantalla negra o no carga la descripción y comentarios de tus vídeos, no eres al único al que le pasa. La aplicación de YouTube está fallándole a distintos usuarios alrededor del mundo, pero parece que ya hay una solución.

Te contamos lo que sucede, lo que sabemos sobre este problema y también te daremos la solución a la pantalla negra de YouTube para Android.

YouTube en Android está fallando: pantallazos negros y problemas con la carga del contenido

Desde hace un par de semanas, varios usuarios en Reddit, X (Twitter) y los foros de soporte de Google han denunciado que la app de YouTube les está dando problemas en Android. Actualmente parece haber dos errores en el aire.

Por un lado, muchos aseguran que la aplicación se queda con la pantalla en negro al usarla, por lo que no se carga ningún contenido. Por el otro, los demás afectados aseguran que la app sí carga al inicio e incluso permite abrir vídeos. Sin embargo, las secciones de descripción y comentarios de los vídeos no cargan y a los pocos segundos la app se reinicia. En ambos casos se cae en un bucle infinito que no permite disfrutar de los vídeos en YouTube, así que es un dolor de cabeza.

Al momento de escribir este artículo Google no había dado detalles sobre cuál podía ser el problema. Tampoco hay datos sobre cuál es la versión de YouTube que estuvo causando estragos, pero las soluciones ya comienzan a llegar. ¿Cuáles son? Vamos justamente a eso.

Cómo corregir los pantallazos negros y la visualización de contenido en YouTube para Android

Como acabamos de mencionar, nadie sabe cuál es la versión de la aplicación de YouTube que está ocasionando los reinicios y pantallazos negros constantes. Sin embargo, hay varias soluciones que la comunidad ha encontrado para acabar con el problema. Estas son las principales, empezando por la solución más efectiva:

Actualiza YouTube instalando la versión más reciente de la beta

Aunque todavía no hay un parche en el canal estable, la beta más reciente de YouTube sí que corrige estos errores. El programa beta está lleno, así que solo puedes actualizar instalando manualmente el APK y no por la Play Store.

Para hacerlo, solo descarga el último APK de YouTube disponible en APKMirror y sigue nuestro tutorial de instalación de archivos APK. Esta es la solución más eficaz para ambos problemas.

Borra la caché de YouTube y corrige los pantallazos negros

El error de la pantalla negra parece que tiene que ver con una corrupción en la caché almacenada, ya que estos archivos son los que permiten abrir rápidamente la app y mostrar el contenido que más te interesa. Para borrar la caché de YouTube, solamente debes seguir estos pasos:

Ve al menú de ajustes de Android. Entra a ‘Aplicaciones’. Toca sobre ‘Ver todas las aplicaciones’. Pulsa sobre ‘YouTube’. Entra a ‘Almacenamiento y caché’. Presiona ‘Borrar Caché’.

Al hacerlo debería desaparecer el error de la pantalla negra, aunque no hay evidencia de que solucione el otro problema (si es que te está pasando).

Desinstala las actualizaciones de YouTube en tu móvil para volver a una versión sin errores

YouTube es una app de sistema, así que no puedes desinstalarla como cualquier otra app. Sin embargo, sí que puedes desinstalar sus actualizaciones y quedarte con la versión base que venía originalmente en tu móvil. Para ello solamente debes hacer esto:

Ve al menú de ajustes de Android. Entra a ‘Aplicaciones’. Toca sobre ‘Ver todas las aplicaciones’. Pulsa sobre ‘YouTube’. Presiona el icono de los tres puntos (arriba a la derecha). Toca ‘Desinstalar actualizaciones’.

Este método funciona para ambos errores, aunque te dejará con una versión desactualizada mientras llega una actualización corregida.

Espera la actualización estable de YouTube que corrija todos los problemas

No sabemos cuándo se lanzará, pero al existir una beta sin estos errores es cuestión de unos pocos días para que se lance un APK estable en la Play Store. Si para ti no es un problema esperar esta actualización, puedes hacerlo para corregir los errores.