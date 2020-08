¿Usas TikTok a diario, pero no quieres que nadie te encuentre dentro de la plataforma? No te preocupes, no hace falta que uses TikTok sin instalar la app, o bien que elimines tu cuenta, pues la red social te permite ocultar tus datos, vídeos y demás información de forma simple y rápida.

¿Cómo configurar tu cuenta de TikTok como privada?

Para que tu cuenta aparezca como privada, o sea que nadie pueda ver el contenido que subes o cuáles son los vídeos que te gustan, tendrás que activar el modo privado:

Lo primero que debes hacer es abrir la app de TikTok . Dentro de la misma, deberás pinchar sobre tu cuenta, o sea en “Yo”.

Por consiguiente, deberás pinchar sobre los tres pequeños puntos que se ubican arriba a la derecha de la pantalla.

que se ubican arriba a la derecha de la pantalla. Se abrirá el menú de Ajustes de TikTok, allí tendrás que pulsar sobre Privacidad y seguridad .

. Deberás activar la primera opción que se muestra en la pantalla, la que dice Cuenta privada, y listo.

Llevando a cabo estos pasos, lograrás conseguir que solo las personas que aceptes puedan ver tus vídeos, comentarlos y darles me gusta. Esta función es muy parecida a la que brinda Instagram, pues cualquiera que busque tu perfil dentro de TikTok deberá mandarte una solicitud de seguimiento para poder ver todo el contenido que subes a la plataforma.

¿Sabías que puedes ocultar tu perfil en TikTok?

Si lo que quieres es aparecer como “invisible” dentro de la red social, no hace falta que busques trucos, ya que la propia plataforma te permite ocultar de forma completa tu perfil, ¿cómo? De la siguiente forma:

Dentro de Ajustes y privacidad, tendrás que pinchar en Privacidad y seguridad .

. Por consiguiente, deberás pinchar sobre el botón de color verde que está al lado de Recomienda tu cuenta a otros .

. Una vez desactivada dicha opción, tu cuenta de TikTok ya no será recomendada a otros usuarios, por lo que nadie podrá encontrarte dentro de la red social.

Por último, pero no por eso menos importante, estas opciones solo sirven para “desaparecer” de la vista de otros usuarios, o sea, TikTok seguirá teniendo acceso a todos tus vídeos y datos, tal y como se ha demostrado en el informe que confirma que la plataforma ha espiado a los usuarios de Android. Si quieres que absolutamente nadie pueda encontrarte en la red social, lo mejor sería que elimines tu cuenta.