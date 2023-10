Muchos jóvenes suelen enviar el código 7642 al intercambiar mensajes en WhatsApp. Si eres del grupo de personas que no sabe lo que significa este código numérico, en esta publicación lo sabrás.

Recientemente, el equipo de Meta añadió una función de canales a WhatsApp similar a la de Telegram. Sabiendo eso, hicimos una lista de los mejores canales de WhatsApp a los que te puedes unir. Te invitamos a que la revises porque estamos seguros de que más de un canal te interesará.

El significado del código 7642 en WhatsApp

Volviendo al tema anterior, lo primero que debes saber sobre el código 7642 en WhatsApp es que no tiene un significado obsceno y vulgar, ni mucho menos es alguna clase de fallo, virus o malware. De hecho, su significado es “envíalo a alguien sin decir nada más” (en inglés se dice send it to him without saying anything).

En este caso el 7 corresponde a “send it to him”, el 6 a “without”, el 4 “saying” y el 2 “anything”. En resumen, este código numérico se usa para compartir un mensaje con información que podría ser comprometedora sobre sí mismo o respecto a una tercera persona, sin dar mayor contexto y que puede ser replicado sin dar mayores detalles. Algunos buenos ejemplos son:

El profesor me ha sacado del salón de clases 7642.

de clases 7642. Tuve una pelea con mi mamá y me ha echado de la casa 7642.

7642. Fui a la oficina de correos y ya me entregaron el paquete 7642.

El código 7642 no es el único que suele ser enviado en WhatsApp y que tiene un significado

Este no es el único código numérico con un significado particular que podrías ver en WhatsApp. En la referida aplicación de mensajería se suelen enviar otros códigos de este mismo tipo.

Muchos de estos códigos tienen números repetidos entre sí, pero en cada uno el número corresponde a una palabra o frase diferente. Sin embargo, el secreto para comprenderlos no es ver cada número con un significado predefinido, sino viendo el código numérico como un todo.

Sin más preámbulos, aquí tienes el resto de los códigos numéricos que se comparten en WhatsApp con su respectivo significado:

1437: este código significa te amo por siempre traducido del inglés (I love you forever). El 1 corresponde a una “I”, el 4 a “love”, el 3 es el “you”, y el 7 es “forever”. También se puede compartir como 143, el cual solo significa “Te amo” (I love you).

este código significa te amo por siempre traducido del inglés (I love you forever). El 1 corresponde a una “I”, el 4 a “love”, el 3 es el “you”, y el 7 es “forever”. cual solo significa “Te amo” (I love you). 737: este se puede utilizar para decirle “Buenas noches” a alguien (Good night). Generalmente, se le suele enviar a una pareja sentimental.

este se puede utilizar para decirle “Buenas noches” a alguien (Good night). Generalmente, 88: se trata de una respuesta rápida que significa “adiós”. Es muy usada en China.

se trata de una respuesta rápida que significa “adiós”. 687: lo emplean con frecuencia aquellas parejas que se han peleado por algún motivo y significa “Lo siento” (I’m sorry).

lo emplean con frecuencia aquellas parejas que se han peleado por algún motivo y significa “Lo siento” (I’m sorry). 14643: se traduce como “Siempre te voy a querer” (I will always love you). El 1 representa la “I”, el 4 corresponde a “will”, el “always” sería el 6, el 4 es la representación de “love”, mientras que “you” es el 3.

se traduce como “Siempre te voy a querer” (I will always love you). El 1 representa la “I”, el 4 corresponde a “will”, el “always” sería el 6, el 4 es la representación de “love”, mientras que “you” es el 3. 7375: su significado traducido al español es “gracias por hacerme feliz” (Thanks for make me happy).

su significado traducido al español es “gracias por hacerme feliz” (Thanks for make me happy). 1543: En ocasiones este número quiere decir “Yo todavía te amo” (I still loving you).

En ocasiones este número quiere decir “Yo todavía te amo” (I still loving you). 520: este código numérico equivale a decir “Te amo” (I love you).

este código numérico equivale a decir “Te amo” (I love you). 4444: quiere expresar “Me hiciste cambiar” (You make me change). Por ejemplo, puedes colocarlo en frases como “Has cambiado mi vida 4444”.

quiere expresar “Me hiciste cambiar” (You make me change). Por ejemplo, puedes colocarlo en frases como “Has cambiado mi vida 4444”. 5555: significa “Extraño tu voz, especialmente a ti” (I miss your voice, specially you). Esto se le suele enviar a una pareja o a un amigo cercano.

significa “Extraño tu voz, especialmente a ti” (I miss your voice, specially you). Esto se le suele enviar 1122: este código se le envía a cualquiera que quieras desearle que tenga mucha energía en su día. Su significado es el de la hora 11:22 AM.

este código se le envía a cualquiera que quieras desearle que tenga mucha energía en su día. 666: a pesar de la fama que tiene en varias religiones, en apps de mensajería como WhatsApp se emplea para brindar tranquilidad y paz a quien esté en una situación estresante.

Y tú … ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido esta lista de códigos numéricos y el significado de los mismos? ¿Alguna vez te lo han enviado por WhatsApp? ¿Conoces algún otro código que no hayamos mencionado? Déjanos tu comentario y comparte esta publicación si te ha sido de utilidad.