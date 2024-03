La foto de Nova origen de este comentario viral en TikTok

Todo parecería indicar que los creadores de contenido dentro de TikTok están intentando marcar una nueva tendencia en 2024, pues atrás han quedado los memes como Mewing, o los bailes divertidos que llamaban la atención de los usuarios de esta red social.

Ahora lo que está llamado la atención en TikTok es la viralización de personas que no existen, como así también sucesos inciertos que parecerían no tener ningún tipo de sustento. Sin ir más lejos, uno de los temas más virales durante estos últimos meses, ha sido el famoso comentario Qué pasó con Trini, el cual impactó de lleno en la comunidad de habla hispana.

Esto ha vuelto a suceder, al menos en menor medida, pues han empezado a aparecer comentarios en diversos vídeos que hablan sobre un usuario llamado Nova. Según lo que hemos podido observar, son miles las personas que dejan comentarios como “Ok, pero la foto de Nova”, O “¿Ya has visto la foto de Nova?”. Si los has visto, pero no sabes qué significa, aquí tenemos la respuesta.

La foto de Nova, origen y contexto del comentario que es viral en TikTok

Primero es importante aclarar que Nova no existe, si bien hay usuarios dentro de TikTok que tienen este nombre, la viralización de los comentarios que llevan este nombre no hacen referencia a ninguna de las personas que se han puesto este nombre de usuario en TikTok.

Aclarado este tema, el origen de los comentarios que hacen referencia a Nova en TikTok corresponde a un creador de contenido llamado Artuno Denis. Este usuario que subió un vídeo a su cuenta en el que le pide a sus seguidores que inicien una especie de competencia con lo que ha pasado con Trini.

Básicamente, el contexto de la foto de Nova es despertar interés en TikTok sobre una persona que no existe, para que “gane la confusión” entre los usuarios que integran la red social en cuestión. Cuando alguien se topa con este comentario, empieza a preguntar quién es el Nova, qué ha hecho, y cuál es la foto de la que tanto se habla en TikTok.

Para resumir todo lo expuesto hasta el momento, como así también explicar fácilmente qué es lo que está pasando con la foto de Nova, haremos uso de esta lista de puntos:

Nova no existe , es una simple creación del usuario Artuno Denis en TikTok.

, es una simple creación del usuario Artuno Denis en TikTok. No ha pasado nada con la foto de Nova , no hay ninguna imagen que haga referencia este comentario.

, no hay ninguna imagen que haga referencia este comentario. El objetivo de este trend viral es crear confusión entre los usuarios de TikTok.

Si quieres sumarte a este comentario viral, lo único que deberás hacer es escribir “Ok, pero la foto de Nova” en aquellos vídeos que tengan muchas visualizaciones. De esta forma, no solo recibirás muchos “likes”, también aportarás a este movimiento viral (así mismo, puedes recibir malos comentarios, pues es un trend que ha causado mucho rechazo).