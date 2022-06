Los móviles en la actualidad trabajan en conjunto con muchas aplicaciones para que tú, como usuario, los puedas usar de la forma más eficiente posible. Cabe destacar que muchas de estas funciones dependen de una tarjeta SIM, ya que sin ella no vas a tener un número de teléfono. Este número pasa a ser tan importante en las funciones generales del móvil, que varias aplicaciones no funcionan o funcionan mal si no lo tienes.

Con el pasar del tiempo, la sociedad fue olvidando una de las principales funciones que tienen las tarjetas SIM, la cual se basa en almacenar contactos. Este olvido es debido a que la velocidad de transferencia de la SIM al móvil es inferior en comparación con la de otros almacenamientos.

Si te causó curiosidad saber que puedes guardar cosas dentro de una tarjeta SIM, quédate hasta el final de este artículo para conocer todo al respecto. Sin más que decir, ¡empecemos!

¿Qué datos se guardan dentro de una tarjeta SIM?

La tarjeta SIM no se encarga únicamente de proporcionarte acceso a la red de un operador a través de datos móviles o realizando llamadas, sino que también respalda información sobre varios aspectos claves relacionados con el dispositivo.

Esta tarjeta solo permite que los usuarios guarden ciertos datos en específico, debido a que no disponen de un almacenamiento amplio. De hecho, es tan pequeño, que suele estar entre los 64 y 512 kB, pero lo estándar es que sean de 128 kB. Como te pudiste dar cuenta, el espacio es limitado, de ahí la importancia que la información sea específica e importante.

La información que guardan las tarjetas SIM son las siguientes:

Número de móvil personal.

Datos de la operadora.

Contactos.

Informe de facturación.

IMEI.

Estado de la tarjeta.

Código del país.

Como ves, la información es básica y necesaria para mantener la seguridad y funcionamiento del móvil. De todas ellas, la única que puede ser manipulada por el usuario son los contactos, el resto está ahí específicamente para tu seguridad.

Si te gusta estar informado sobre los avances de las tarjetas SIM, déjame decirte que Xiaomi va a lanzar una tarjeta SIM que funciona como Micro SD.

Las tarjetas SIM son cada vez más pequeñas pero mantienen su capacidad

Hoy en día, la mayoría de los smartphones utilizan la tarjeta nanoSIM, esta tarjeta es mucho más pequeña a comparación con la primera que se creó (SIM). Lo valioso de este avance, es que la reducción de tamaño no ha afectado el almacenamiento de las tarjetas, debido a que esta reducción está en el plástico sobrante que bordea el chip. Esta reducción se hizo para poder aprovechar el espacio de los componentes internos de los dispositivos.

A continuación te dejaré qué tipos de tarjeta SIM hay y cuál es su largo, ancho y grosor.

SIM: de largo 85,60 mm, de ancho 53,98 mm y de grosor 0,76 mm.

de largo 85,60 mm, de ancho 53,98 mm y de grosor 0,76 mm. MiniSIM: de largo 25,00 mm, de ancho 15,00 mm y de grosor 0,76 mm.

de largo 25,00 mm, de ancho 15,00 mm y de grosor 0,76 mm. MicroSIM: de largo 15,00 mm, de ancho 12,00 mm y de grosor 0,76 mm.

de largo 15,00 mm, de ancho 12,00 mm y de grosor 0,76 mm. NanoSIM: de largo 12,30 mm, de ancho 8,80 mm y de grosor 0,67 mm.

Si quieres saber por qué una tarjeta SIM no funciona y cómo puedes arreglarlo, este artículo es para ti.

El hecho de que tengas un almacenamiento en la tarjeta SIM, no quiere decir que puedas guardar la cantidad de contacto que tú desees. Debido a esto, existe un método para guardar muchos más contactos de forma muy segura.

Esta opción está a tu alcance con los servicios de Google, disponer de este servicio es muy fácil, ya que con tu correo electrónico vas a poder hacer uso de él.

Si quieres aprender a cómo guardar los contactos en tu cuenta de Google, sigue estos pasos:

Primero, ubica y pulsa la aplicación «Contactos».

Luego toca en el símbolo «+» que está ubicado en la parte inferior derecha de tu pantalla.

que está ubicado en la parte Se abrirá una pestaña donde debes introducir los datos personales del contacto que deseas guardar.

que deseas guardar. Antes de guardar el contacto , ubica en la parte de arriba de tu pantalla una sección que dice «Guardar en» .

, ubica en la parte de arriba de tu pantalla una sección que dice . Al encontrar esta sección te vas a topar con las cuentas de Google que tengas sincronizadas en tu móvil, una vez ahí debes escoger la de tu preferencia y guardar el contacto.

Seguramente, te diste cuenta de que la información que guardan las tarjetas SIM son importantes para ti y para tu seguridad, pero si quieres almacenar tus contactos de forma segura y rápida, Google te ofrece este servicio con solo crear un correo electrónico.

Sin más que agregar, espero que te haya gustado aprender sobre lo que puedes guardar dentro de la tarjeta SIM, ¡nos vemos de una próxima oportunidad!