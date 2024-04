Hay un número de teléfono en España que está molestando con llamadas constantes a cualquier hora del día. Y no, no es el 622376532, 930369682 o el 683786714 que ya han sido reportados anteriormente. Se trata del 919977207, un número del que no deberías responder las llamadas. A continuación, te explicamos por qué y cómo bloquearlo.

919977207: quien llama de este número no es tu operador

Las llamadas del número 919977207 son una estafa telefónica. Y es que recientemente este número comenzó aparecer en las webs españolas en las que se reportan este tipo de estafas (ListaSpam y Clever Dialer).

En dichas páginas webs el número 919977207 ha sido buscado más de 4000 veces (es decir, como mínimo han hecho 4000 llamadas spam con él) y ha recibido más de 30 denuncias en los últimos días.

Además, en todas las denuncias reportan que quien llama intenta hacerse pasar por tu compañía telefónica. Y no un operador en particular, ya que a algunos les dicen ser Yoigo y a otros MásMóvil, Orange, Jazztel, Movistar, etc. Esto para robar tus datos personales o credenciales con la excusa de venderte una mejor tarifa o servicio.

Te recordamos que en España están prohibidas las llamadas comerciales sin consentimiento previo por la Ley General de Telecomunicaciones. Ni siquiera tu operador telefónico te molestará con estas llamadas, por lo que siempre ten presente esto cuando recibas este tipo de llamadas.

Cómo bloquear las llamadas del número 919977207

Para evitar que te sigan llegando llamadas del número 919977207, lo que debes hacer es bloquear el número de teléfono en tu móvil… ¿No sabes cómo hacerlo? Pues descuida, a continuación te explicamos los pasos a seguir para bloquear un número de teléfono:

Dirígete a la app de Llamadas de tu móvil.

de tu móvil. Ahora, ve al apartado de Llamadas recientes .

. Busca la llamada del 919977207 y presiona sobre ella.

y presiona sobre ella. Por último, pulsa en Bloquear o Marcar como spam y listo.

Y tú… ¿Recibiste una llamada del número 919977207?