Con el pasar de los años, los fabricantes se han esforzado por ofrecer cada vez mejores cámaras con cada lanzamiento para atraer la atención de una mayor cantidad de público, y es que este es un aspecto que con el tiempo ha ido tomando mayor relevancia para muchas personas al momento de decidir qué móvil comprar.

En un principio, los fabricantes se enfocaban en ofrecer una mayor cantidad de megapíxeles, pero ahora, surgió una nueva tendencia de agregar cada vez más cámaras en los smartphones y esto, al mismo tiempo, ha hecho que muchos usuarios se cuestionen si la presencia de tantos sensores es realmente necesario. Entonces, ¿para qué sirven tantas cámaras?, ¿realmente hacen alguna diferencia o se trata de otra estrategia de marketing? Si te interesa saber las respuestas, sigue leyendo este artículo.

Cuál es la función de cada una de las cámaras traseras de un smartphone

Por suerte, el hecho de que un teléfono cuente con tantas cámaras es justificable. Cada una de esas cámaras aporta ciertas funciones que te permitirán obtener diferentes resultados al momento de tomar alguna fotografía. Es decir, si ya hasta existen películas con una calidad profesional que han sido grabadas únicamente utilizando la cámara de un teléfono es porque algo se estará haciendo bien.

Conocer cuáles son los tipos de cámaras que existen en los móviles te ayudará a saber en qué debes fijarte a la hora de buscar un teléfono con cámaras múltiples que pueda ajustarse a tus necesidades, y por supuesto, a saber sacarle el máximo provecho a cada una. A continuación, te mencionamos algunas de las cámaras más empleadas en los smartphones:

Cámara gran angular

Estas cámaras están diseñadas para tomar fotografías con un ángulo de visión aumentado, lo que las convierte en la mejor opción al momento de necesitar tomar fotografías de alguna escena que no entre por completo en la toma. Por ejemplo, algún paisaje o un grupo grande de personas.

La lente gran angular suele captar imágenes entre los 60 y 120 grados, a más grados, mayor será la amplitud de la toma que podrás sacar. Los valores habituales que suele captar esta cámara en los teléfonos varía entre los 80 y 85 grados.

Otra ventaja que ofrece esta lente es que permite que entre mucha luz y tiene una gran profundidad de campo, lo que significa que todo en la toma permanece enfocado. Este sensor, aunque no se especifique, suele ser la cámara principal en la mayoría de los modelos al tener mayor resolución en el arreglo de cámaras. Es la cámara que utilizarás más, por así decirlo, la estándar.

Cámara ultra gran angular

Esta es una lente que ofrece la misma función que una lente gran angular, con la diferencia de que este sensor te permite obtener un ángulo de visión aún más ampliado superando los 120 grados. Con la cámara ultra gran angular podrás capturar escenas que con una lente gran angular estándar no podrías.

Cámara teleobjetivo

Este sensor o cámara logra el efecto contrario a una lente gran angular. La cámara teleobjetivo te permite acercar la imagen sin perder la calidad, es decir, te permite aplicar Zoom óptico. Este es un efecto que únicamente puede lograrse en los móviles que cuentan con más de una cámara, ya que, cualquier otro móvil que cuente con un solo sensor únicamente podrá permitirte aplicar Zoom digital.

Cámara monocromática

Las cámaras monocromáticas no cuentan con una matriz de filtros de color, lo que les permite capturar imágenes más nítidas y llenas de contraste. Los fabricantes incluyen estas cámaras para usar los beneficios que ofrecen y combinarlas con la imagen del sensor de color y así tener como resultado una fotografía a color con mejor iluminación y nitidez. De igual manera, en algunos teléfonos inteligentes es posible aislar la cámara monocromática para tomar fotos en blanco y negro.

Cámara de profundidad

También conocida como cámara de tiempo de vuelo (ToF). Esta cámara te permite crear el efecto bokeh o modo retrato. Es decir, podrás obtener fotografías en donde el fondo esté suavemente desenfocado dando prioridad al objetivo que desees capturar.

Este desenfoque se logra en los smartphones mediante software utilizando la información de profundidad que le proporcionan las dos cámaras. El papel que juegan las cámaras en este caso sería solo para indicarle al software qué zonas deben desenfocarse y cuáles no. En algunos casos, incluso, los móviles ni siquiera cuentan con una cámara ToF dedicada, si no que utilizan la información de otras cámaras para determinar la profundidad de la escena.

Cámara macro

Esta cámara permite capturar los detalles pequeños que se encuentran a distancias cortas sin desenfocar los detalles. Gracias al tipo de lente con el que cuenta esta cámara, podrás enfocar detalles bastante nítidos a muy poca distancia. Por ejemplo, para captar los detalles en una moneda.

Como podrás ver, el uso de este sensor puede que no sea de interés para muchos usuarios, por lo que, no suele ser tan incluido en las combinaciones de cámaras.

Combinaciones de cámaras traseras en los smartphones

Ahora que ya conoces cuáles son las funciones de cada cámara, es buen momento para pasar a las combinaciones de cámaras más comunes que puedes encontrarte en los smartphones.

Teléfonos con cámara doble

Los móviles con cámaras duales son bastante comunes hoy en día hasta. De hecho, son tan comunes que ya se ha llegado al punto en donde es raro encontrar un móvil que pretenda ofrecer un buen rendimiento fotográfico sin integrar como mínimo una doble cámara.

Dependiendo del fabricante, las combinaciones de cámaras duales pueden variar, pero haciendo énfasis en algunas de las más comunes, se encuentran las siguientes:

Gran angular + teleobjetivo

Este es conocido como el combo tradicional de cámaras duales principalmente porque con esta combinación de sensores puedes obtener mucha versatilidad. En esta combinación tendrás a la cámara gran angular como la principal y el sensor teleobjetivo para aplicar Zoom óptico, que siempre será una buena característica en cualquier móvil. De igual manera, en esta combinación, por lo general, también se suele integrar el efecto bokeh para retratos.

Gran angular + monocromo

Con esta combinación de sensores podrás obtener fotografías con colores más nítidos y con menos ruido. Para que esta combinación ofrezca buenos resultados, ambas cámaras deben ser idénticas, siendo la única diferencia que una de ellas captará las imágenes en blanco y negro y la otra no.

Gran angular + ultra gran angular

Esta combinación de cámaras tiene como objetivo ofrecerte un área de cobertura bastante amplia. Para que esta combinación funcione, la resolución de ambos sensores debe ser similar.

Esta es una combinación ideal de cámaras para personas que suelen tomar fotografías de campos abiertos o si tienes una familia muy numerosa y siempre tienes problemas con las fotos grupales.

Gran angular + ToF

Esta combinación suele ser incluida en los modelos más económicos y también es una de las combinaciones menos prácticas. Y sí, puede que ofrezca mejores resultados en cuanto a la detección de profundidad debido a que puedes obtener el efecto bokeh desde una cámara dedicada, pero no ofrece tanta versatilidad como otras combinaciones.

Teléfonos con cámaras triples o más

En el caso de los móviles con cámaras triples, una combinación que suele ser la más utilizada es la de gran angular, teleobjetivo, ultra gran angular. Con esta combinación podrás alejarte de la escena de manera virtual gracias al lente de la cámara ultra gran angular y también lograr el efecto contrario, acercándote a la escena usando la cámara teleobjetivo.

Subiendo más el nivel, se encuentran los móviles con cuatro cámaras. En estas combinaciones de cámaras las lentes de gran angular, teleobjetivo y ultra gran angular prácticamente son fijas, mientras que la cuarta cámara suele variar entre la monocromática o una ToF.

Sin embargo, las cosas tampoco se detienen allí, ya que al pasar a los móviles que usan la combinación de 5 cámaras, los fabricantes parecen tener diferentes prioridades. Algunos prefieren aprovechar el uso de estas 5 cámaras para potenciar los resultados de Zoom, como es el caso del Huawei P40 Pro+, en donde se destinan dos de sus cinco cámaras para que el móvil pueda contar con un Zoom óptico 10x y 3x.

Por otro lado, Nokia decidió enfocar el uso de estas cinco cámaras únicamente para ofrecer fotografías con un alto nivel de detalle y nitidez con su Nokia 9 PureView, en donde, tres de las cinco cámaras utilizan sensores en blanco y negro y las otras dos cámaras restantes cuentan con un sensor a todo color.

También se tienen otros modelos como el Xiaomi Note 10, en donde el fabricante se enfocó en abarcar la mayor cantidad de funciones, contando con dos lentes gran angular de diferentes ángulos de visión, una cámara macro, un teleobjetivo y una cámara ToF. La diversidad entre la configuración de las móviles con 5 cámaras es una demostración de que, a la hora de diseñar un smartphone, no existen reglas.

¿Por qué los teléfonos tienen tantas cámaras?

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan constantemente los fabricantes es el espacio reducido con el que cuentan para albergar todas las funciones que ofrece un smartphone. Y si hablamos de elementos que son un obstáculo al momento de buscar obtener móviles con cuerpos delgados y ligeros, entre los primeros lugares se encuentra la batería y la cámara.

Si algún fabricante decidiera, en lugar de utilizar diferentes cámaras, integrar todas las funciones en una sola, obtendría como resultado un móvil grueso y pesado, con una cámara que sobresaldría del chasis del teléfono, y lo sabemos porque es un móvil que ya existe, se trata del Samsung Galaxy S4 Zoom, que, para sorpresa de nadie, no fue muy bien recibido por el público.

Entonces, ante la falta de espacio, los fabricantes de móviles han optado por montar una mayor cantidad de cámaras con diferentes características fijas para que se complementen entre sí. De esta manera, se llega a un punto medio en donde puedes contar hasta cierta medida con la versatilidad que ofrecen las cámaras de fotos convencionales, pero sin comprometer demasiado la estética del móvil.

El hecho de que los móviles tengan tantas cámaras sí está justificado, pero hay que conocer los límites

Es importante recalcar que un móvil con muchas cámaras no es igual a mejores fotografías. El hecho de un móvil cuente con diferentes cámaras significa que podrá oferte mayor versatilidad, más no mayor calidad. De hecho, es posible que un teléfono con solo dos cámaras pueda ofrecerte fotografías de mayor resolución que uno que cuente con tres, así que, no dejes que te engañen.

Sin importar que un móvil tenga su parte trasera completamente repleta de cámaras, al final, la calidad de las fotos que pueda ofrecer un móvil depende en mayor medida de los lentes y sensores en cada una de las cámaras.

¿Cuál es la mejor combinación de cámaras en los smartphones?

Dependiendo de cuáles sean tus necesidades, podrás aprovechar en mayor o menor medida cierta combinación de cámaras. Por ejemplo, si eres alguien que suele tomarle fotos a paisajes o campos abiertos y cuentas con un móvil que te ofrece una cámara dual con una lente gran angular de 60 grados de visión y otra lente ToF, entonces esa combinación no te servirá de mucho.

Pero si, por el contrario, tienes un móvil que cuenta con lente gran angular, teleobjetivo y ultra gran angular, pero eres alguien que solo le toma fotos a sus clases para pasárselas a su compañero, entonces habrás gastado dinero demás en un móvil que ofrece una configuración de cámaras a las que ni siquiera les estarías sacando provecho. Porque, claro, hacer una mala compra no solo es comparar algo que no satisfaga tus necesidades, sino que también es pagar por algo que ni siquiera vas a utilizar.

Una vez dicho eso, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que sueles fotografiar con tu móvil? Basándote en eso, sabrás cuál combinación de cámaras podría ofrecerte el mejor resultado. Como completo a este punto, también es buena idea que le eches un vistazo a este otro artículo en donde se explica todo lo que deberías saber si estás buscando un móvil con una buena cámara.