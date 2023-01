En esta era digital, la evolución de los teléfonos inteligentes ha hecho que algunos cineastas usen smartphones para grabar largometrajes, cortometrajes y musicales bastante creativos y de buena calidad. Es probable que alguna vez hayas visto películas que se grabaron con un móvil, sin notar la diferencia.

La revolución cinematográfica se ha encargado de incorporar un nuevo estilo de filmación, más sencilla y personalizada. Esta nueva tendencia facilita a los directores profesionales y aficionados a dar rienda suelta a su imaginación. Si aún no has disfrutado de ninguna película grabada con un móvil, desde Androidphoria te traemos nuestra selección de las 10 mejores películaspara que le eches un vistazo.

Perturbada (Unsane – 2018)

Esta película de terror y suspenso psicológico, dirigida por Steven Soderbergh, gira en torno a la historia de Sawyer Valentini, una mujer con problemas que está confinada en un manicomio después de haber sido acosada repetidamente. Este filme, el cual fue aplaudido en el Festival de Berlín, cuenta con las actuaciones de Juno Temple, Aimee Mullins y Amy Irving.

Además de las virtudes de la película, Perturbada es una buena demostración de las posibilidades que ofrecen los móviles para el cine. Todas las escenas fueron filmadas con un iPhone 7 Plus, usando métodos no convencionales, como montar cámaras sobre los propios actores para las tomas en perspectiva y sillas de ruedas, para capturar travellings largos.

Oso polar (2017)

Oso polar, es una película mexicana dirigida por el guionista Marcelo Tobar, grabada con un iPhone 5S y un lente anamórfico, además para grabar se usó una aplicación llamada FilMic Pro. También, estuvo financiada por un conjunto de donaciones colectivas que ayudaron a que esta película se hiciera realidad.

Este film, de bajo presupuesto, trata de 3 excompañeros de colegio que se encuentran y viajan juntos viviendo muchas emociones. La película Oso polar, explora temas como el bullying y describe la fuerte relación de amistad que los mantiene unidos.

Selfie (2019)

Selfie, es un documental protagonizado por los adolescentes Alessandro Antonelli y Pietro Orlando, dirigida por el productor de cine Agostino Ferrente. La historia describe las inquietudes, vivencias y conflictos de dos jóvenes de 16 años, cuyas experiencias cotidianas se desarrollan en la ciudad de Nápoles, específicamente en el barrio Traiano.

La película Selfie fue grabada con la finalidad de que ambos fueran el foco principal, de ahí su nombre. Para ello usaron su móvil iPhone, del cual obtuvieron las tomas y los encuadres necesarios para una narración en primera persona. Disfruta de esta divertida, pero también emotiva película y descubre que vivir en un barrio no te hace delincuente.

Tangerine (2015)

Esta es una divertida historia, dirigida por el cineasta estadounidense Sean Baker y trata de un personaje transgénero llamado Sin-Dee Rella, que se entera de la infidelidad de su pareja, desatando una serie de conflictos. Tangerine, es un film de calidad que fue grabado con tres dispositivos iPhone 5S equipados con lentes anamórficas.

Este divertido largometraje tuvo gran repercusión entre la crítica cinematográfica, no solo por su narrativa, sino por los cortes bien hechos en cada escena. Tangerine, es en definitiva una película que muestras las deficiencias sociales y la realidad criminal de algunos sectores de la ciudad de los Ángeles

I Play with the Phrase of Each Other (2014)

Este es el primer largometraje producido enteramente por conversaciones telefónicas, aunque una de las conversaciones es cara a cara. Este proyecto cinematográfico fue filmado en su totalidad usando un iPhone 6 y mostrada en blanco y negro. Esta táctica fue usada inteligentemente para ocultar un poco las limitaciones de la cámara del dispositivo móvil.

I Play with the Phrase of Each Other, fue escrita y dirigida por el debutante Jay Alvarez, quien también participa en la película como coprotagonista. La trama consiste en un poeta estafador llamado Sean que convence a su amigo Jake a que se mude a la ciudad. Este será el comienzo de monólogos filosóficos egocéntricos entre ambos, que oscilan entre la banalidad y la introspección.

Night Fishing (2011)

Night Fishing, es una película surcoreana dirigida por el reconocido guionista Park Chan-Wook y grabada completamente con un móvil iPhone 4. La trama de esta producción está llena de misterio y venganza, dónde un pescador tiene un tenebroso encuentro con una joven a la orilla del río.

La película, cautiva por su escenario. La neblina, el río, la maleza te generará una sensación de temor, ideal para los amantes del misterio. Sin embargo, también quedarás atraído por las tradiciones de la cultura oriental, que aquí se observan.

Olive (2011)

Olive es una película de fantasía dirigida por Hooman Khalili. Cuenta la historia de una niña llamada Olive, la cual aparece de la nada para cambiar drásticamente la vida de tres personas: un extranjero (Cyrus), un gordo (Horace) y una anciana (Tess); quienes han perdido la esperanza en la vida. Para cumplir su misión, Olive no pronuncia ni una palabra, solamente se vale de una radio mágica que sintoniza automáticamente y donde se escuchan los pensamientos exactos que tiene en su cabeza.

Este es el primer largometraje rodado con un teléfono móvil. Khalili filmó toda la película en Nokia N8, al cual le modificó la cámara para que hiciera un enfoque automático. Olive recibió nominaciones para premios en el New Media Film Festival en 2012.

High Flying Bird (2019)

Catalogada como una de las mejores películas de Hollywood de 2019, High Flying Bird de Soderbergh, es un drama deportivo estadounidense. Cuenta la historia ficticia de un agente deportivo llamado Ray Burke (Andre Holland), que debe llevar a cabo un plan que pueda salvar del cierre patronal a la empresa para la cual trabaja y poder brindarle a un jugador novato de baloncesto nuevas oportunidades.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Slamdance, donde recibió críticas positivas. Fue filmada en un iPhone 8, que fue muy conveniente para las capturas en espacios reducidos durante el rodaje de este drama deportivo de alta adrenalina.

Snow Steam Iron (2017)

Snow Steam Iron es un cortometraje de tan solo 4 minutos, escrito y dirigido por Zack Snyder. La trama se centra en Lin Woo (Samantha Win), una modelo que es enviada a hacer un trabajo con un fotógrafo que disfruta lastimando a las mujeres, pero ella decide defenderse. Cuando un grupo de mafiosos y policías corruptos son traídos para mantenerla callada, Lin Woo cambia las tornas una vez más, a pesar de que las probabilidades están en su contra.

La película está dirigida por Zack Snyder y el elenco incluye a Victoria Jacobsen como la amiga de Lin, Scarlett, y Jen Sung como el jefe de la mafia. Snyder vuelve a deleitar a su audiencia con imágenes épicas, grandiosas y melancólicas en la pantalla grande, esta vez con el uso de un iPhone como único equipo de filmación.

High Fantasy (2017)

High Fantasy, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, es una película de comedia dramática sudafricana, dirigida por Jenna Bass. La misma trata sobre cuatro amigos que se van de campamento a lo profundo de la campiña sudafricana. Cansados tras su primer día de aventura, se acuestan a dormir y cuando se despiertan, notan que todos han intercambiado cuerpos entre sí.

Durante el rodaje, Bass convierte a los actores en coguionistas, gracias a un trabajo de improvisación, que toma como punto de referencia muchos momentos de su experiencia personal. High Fantasy se filmó con un estilo de metraje diferente, usando varios teléfonos móviles. Es un híbrido entre documental, drama social y fantasía que transgrede la narrativa convencional.

Siempre habrá cineastas que no dejarán de filmar películas con equipos tradicionales. Sin embargo, como pudiste ver en esta lista de películas que se grabaron con un móvil, el smartphone se puede convertir en una herramienta muy útil para la nueva generación de directores del séptimo arte.