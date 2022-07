Cuando creas un grupo en Telegram una de las cosas más importantes es el nombre a colocar, pero no siempre la creatividad nos ayuda, y si quieres un nombre original para impresionar a tus amigos la tienes más difícil. Pero tranquilo, a veces basta con ver ideas con diferentes perspectivas para que nuestra mente se ilumine, por lo que aquí tienes una lista de los mejores nombres originales para grupos de Telegram que te ayudarán a escoger el nombre indicado para tu grupo.

Los 100 mejores nombres originales para grupos de Telegram

No todos los grupos son iguales, hay de diferentes usos y diferentes grupos de personas. Tu grupo de amigos no será igual que tu grupo familiar, por lo que aquí tienes nombres originales adecuados para cada tipo de grupo. Sin embargo, recuerda que sigue siendo tu elección y no tienes por qué seguir la norma. Solo tú conoces a tus amigos, compañeros o familiares, así que, ¡sé creativo!

Nombres para grupos de amigos

Para grupos de amigos lo que más suele funcionar son los nombres graciosos, aunque también funcionan cosas en común. Piensa en la reacción de tus amigos al leer el nombre cuando los agregues, esa es la clave.

Feos pero divertidos

¡No eshtoy bogacho!

¿Vino? Es zumo de uva

Que no se enteren las brujas

Los caballeros del zodiaco

Alcohólicos Anónimos

Solo se vive una vez

Los Vengadores

Convención de frikis

Vivamos la vida

Los don nadie

La unión hace la juerga

La banda del patio

Los amargados

Hermanos de otra madre.

La jaula de las locas

Las supernenas

Princesas sin príncipes

El club del drama

Amigas porque sí

Nombres para grupos de compañeros de trabajo

Si es un grupo de trabajo serio es poco probable que estés aquí buscando nombres, por lo que de seguro es un grupo de trabajo de comunicación más abierta fuera del horario laboral. En estos casos los nombres con pensamientos y deseos en común suelen ser los más adecuados, es decir, ¿quién no quiere que llegue el viernes lo más rápido posible?

Mañana viernes

Entra bajo tu responsabilidad

Tráeme Café

Hoy toca currar

Hablamos el viernes

Prohibido jefes

Odio los lunes

Quiero vacaciones

Ahí viene el jefe

Es lunes, no me hables

Mañana renuncio

Trabajadores del mes

Avísame cuando paguen

Soy el jefe

Exijo mis 8 horas laborales

Jefe, pa’ cuando las vacaciones

Empleados del mes

Madrugar, trabajar y cerveza

Hagamos como que socializamos

Currando ando

Nombres para grupos de compañeros de estudio

Los nombres para grupos de compañeros de estudio funcionan muy parecido a los de compañeros de trabajo, es decir, pensamientos y deseos en común sobre la escuela o la universidad. Solo queda agregarle una vuelta graciosa y así consigues nombres geniales.

¿Puedo ir al baño?

Los de la última fila

Los 100tifikos

Biblioteca y discoteca

¿Había tarea hoy?

¿Quién dijo estudiar?

Parciales are coming

Las guapas de la clase

Después de clases

Estudia el día antes

Vá-monos al cole

Wikipedia

Examen sorpresa

¿Quién hizo la tarea?

¿Se copia el enunciado?

El perro se comió la tarea

Los estudiantes del mes

De nuevo en rectoría

Pásame la tarea

Hoy es un buen día para reprobar

Nombres para grupos de familia

Cada familia es diferente por lo que debes pensar en cómo es la tuya y qué se adaptaría a ellos, pero si no tienes una idea, ten en cuenta que los nombres bonitos aludiendo al lazo que tienen suelen funcionar. Por otro lado, si te sientes con más confianza, los nombres indiferentes con sarcasmo pueden quedar geniales en familias unidas.

¡Que nadie nos separe!

Domingo Paella

Todos para uno

Hogar, dulce hogar

Este es el grupo, abuela

¿Quién saca al perro?

A que voy yo y lo encuentro

Yo a esta gente no la conozco

¿Qué hay de comer?

Los del ADN

Estamos en familia

¡Pregúntale a tu madre!

El manicomio familiar

ADN y esas cosas

Pandilla llamada familia

Raíces de la vida

Vinculación sanguínea

Familia VIP

Mi gente, mi familia

Nombres para grupos de gamers

A veces se da el caso de que tienes un grupo de amigos en donde la interacción gira alrededor de los videojuegos, por lo que un nombre con alguna referencia a alguno de los juegos que frecuentan sería lo ideal.

El team

Una partida más

Los viciaos

Suicide Squad

Game boys

Call me, I am on Duty

La vida es un juego

Gamers on fire

¿Un FIFA?

Malditos campers

Challengers

El clan

Necesito una silla más cómoda

¿Quién pa’ jugar?

Los pro players

Fornite Everywhere

Leyendas de Counter

Los Clasheros

Grupo of Legends

Los mancos

Recuerda que también hay muchas otras funciones en los grupos de Telegram, por ejemplo, puedes proteger el contenido del grupo, o incluso hacer publicaciones anónimas en estos.

Por otro lado, si lo tuyo es usar WhatsApp, también puedes checar esta lista de nombres originales para grupos de WhatsApp.

Así que, ¿qué nombre escogiste o ideaste? Cuéntanos en los comentarios.