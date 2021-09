Todos sabemos que, muchas veces, los móviles caros no valen lo que cuestan, pero los móviles más caros de la historia están un paso más allá. Los ejemplos que puedan venirte a la mente se quedan cortos en comparación con lo que estás a punto de ver.

No, no han anunciado un nuevo modelo de iPhone. Los móviles que más dinero cuestan del mundo son auténticas joyas… literalmente. ¿Preparado para descubrir los 10 teléfonos móviles más caros del mundo? ¡Vas a alucinar!

Estos son los 10 móviles más caros del mundo

Te aseguramos que no te esperas lo que estás a punto de ver. Los móviles que vas a ver a continuación solo se los podría permitir un millonario, y solo uno al que no le importe pagar precios desorbitados por la carcasa de su móvil. ¡Algunos ni siquiera son smartphones!

Vertu Signature Cobra

El móvil más barato de esta lista de móviles extravagantemente caros es el Vertu Signature Cobra. Se trata de un móvil a los anteriores a la era smartphone, de lo más anticuado, pero con una decoración muy original: una cobra enroscada en el teclado.

Esta pieza de joyería en forma de serpiente es obra de una joyería, y cada una de sus 439 escamas es un rubí. Eso es lo que hace que valga unos 310.000 dólares. ¿Cómo te quedas? ¡Pues espera a ver el siguiente!

Goldvish Revolution

¿Habías visto alguna vez algo igual? El Goldvish Revolution es un teléfono móvil de lo más original, hecho de oro rosa y blanco con toques en cuero real de la mejor calidad y, sobre todo, un reloj incrustado y desmontable. ¡El antepasado de los smartwatch de Bugatti!

¡Además, solo hay 32 unidades en todo el mundo! Eso hace que sea aún más exclusivo, y que su precio suba hasta los 500.000 dólares.

Gresso Luxor Las Vegas Jackpot

Para hacer este móvil de casi un millón de dólares, sacaron la artillería pesada y decidieron usar 180 gramos de oro, dos diamantes negros y un montón de zafiros de 32 quilates. Además, cada ejemplar tiene un número único grabado en la parte de atrás.

Sin embargo, lo más sorprendente de este modelo es que está hecho de la madera de un árbol africano de más de 200 años. ¡Desde luego, eso es algo que no mucha gente puede presumir de tener!

Goldvish Le Million

Este ni siquiera parece un móvil, pero se trata del modelo que en su día ostentó el Récord Guiness al teléfono más caro del mundo. Es obra del diseñador de joyería Emmanuel Gueit. ¡Solo podía ser cosa de un artista!

Está hecho de oro blanco de 18 quilates y decorado con cristal de zafiro y 120 quilates de diamantes grado VVS-1, como los de los auriculares Lux Listen HD. Su precio pasa del millón de dólares, lo que lo convierte en todo un hito entre los teléfonos más caros de la historia.

Diamond Crypto Smartphone

Por lo menos, este modelo tiene algo más que ofrecer que una carcasa hecha de platino, uno de los metales más caros del mundo, 10 rarísimos diamantes azules y madera de ébano Makassar. Por algo cuesta unos 1.3 millones de dólares.

Lo más destacable del Diamond Crypto Smartphone es su exclusivo sistema de cifrado. Está pensado para proteger totalmente la seguridad del usuario, aunque al no tener un sistema avanzado, lo máximo que se puede hacer con él es hacer llamadas y mandar SMS. ¡Nada que ver con sistemas modernos de encriptación como el de WhatsApp!

iPhone 3G Kings Button

Ya ves que iPhone no se ha labrado su fama de marca cara por modelos convencionales como el iPhone 12. A partir de este modelo, los móviles más caros de esta lista son todos de Apple. ¡Ya verás!

Lo que más destaca del iPhone 3G Kings Button es, precisamente, su botón principal decorado con un diamante de corte único de 6,6 quilates. Además, el teléfono está hecho de oro y 138 diamantes, por lo que llega a costar 2,5 millones de dólares.

Goldstriker iPhone 3GS Supreme

El siguiente iPhone de la lista tiene aún más oro y diamantes. La carcasa del Goldstriker iPhone 3GS Supreme contiene 270 gramos de oro de 22 quilates. ¡Solo por eso vale los 3,2 millones de dólares que cuesta!

Además, entre los 136 diamantes que recorren el marco de la pantalla, los 53 que forman el logo de Apple en la parte trasera y el de 7,1 quilates en el botón principal, este modelo es de los más lujosos de la lista.

iPhone 4 Diamond Rose Edition

¿Casi 200 diamantes te parecían pocos? ¡Este iPhone 4 está decorado con más de 500 diamantes! Además, como está hecho de oro rosa, hace que tenga más de 100 quilates en total. Los dos únicos ejemplares que se han fabricado son totalmente personalizados, lo que le añade valor.

Y si aún quieres más lujo, que sepas que viene en una caja de una sola pieza de granito con decoraciones en cuero de la mejor calidad y oro de Cachemira. Atento a su precio… ¡8 millones de dólares!

iPhone 4s Elite Gold

Este teléfono móvil de lujo volvió a batir el récord al móvil más caro jamás creado en el Libro de los Récords Guiness cuando salió al mercado. ¡Y no es para menos! Está hecho de oro y más de 500 quilates en diamantes por toda la carcasa y, aún así, lo más sorprendente es su embalaje.

La caja del iPhone 4s Elite Gold está hecha de platino sólido con (¡atención!) piezas pulidas de hueso de T-Rex y gemas tan raras como el ópalo, la pietersita o la charoita. Todo esto hace que valga la friolera de 9,4 millones de dólares. ¡Sorprendente!

Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond

¡Por fin hemos llegado al móvil más caro de la historia! Ahora sí que no estás preparado para ver el precio de este teléfono, así que mejor te lo decimos ya: el Falcon Supernova cuesta nada más y nada menos que 48,5 millones de dólares. ¿Quieres saber por qué?

Este móvil está cubierto en oro de 24 quilates, pero lo más caro es el enorme diamante rosa que adorna su parte trasera. Además, lo que más le aumenta el valor es la exclusividad: solo hay un ejemplar en el mundo, ya que pertenece a una edición limitada de 2014, y luego la empresa desapareció.

¡Esperamos que hayas llegado hasta el final del artículo sin haber perdido la cabeza por ver semejantes precios!

Es cierto que a veces compensa gastarse un poco más en un smartphone de alta gama, pero ya has visto que no es el caso. Cualquiera de estos móviles cuesta más que hipotecar una casa, y algunos ni siquiera tienen Android. ¡El lujo está en presumir que has podido permitirte comprar el móvil más caro de la historia!