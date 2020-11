Que un móvil sea fácil de reparar es algo muy importante. Sin embargo, a este aspecto la gente le da poca importancia hoy en día, pues muchos cambian de móvil cada dos años (o menos) para estar al día con las últimas tendencias tecnológicas. Aun así, todavía hay personas que quieren que el móvil que les costó mucho dinero les sirva por muchos años.

En ese sentido, como hay accidentes o descuidos que no siempre se pueden evitar, al momento de comprar un móvil hay que fijarse en si el mismo es fácil de reparar o no. Este es algo que los fabricantes no te dicen, por lo que no es fácil saberlo. Por suerte, existen empresas como iFixit que se encargan de destripar los móviles para decirnos a ciencia cierta qué tan fáciles o difíciles son de reparar.

De hecho, iFixit tiene un ranking en su página web donde califican los móviles del 1 al 10, según la complicación que presenta repararlos. Los móviles con calificación 10 son los más fáciles de reparar y los que tienen 1 son los más difíciles. Aquí hemos recopilado de la lista de iFixit los 10 móviles actuales (de los últimos 2-3 años) que menos cuesta reparar y los que más. Conozcámoslos…

Los 10 móviles más fáciles de reparar de la actualidad

Aquí abajo tienes la lista de los 10 teléfonos que, según las pruebas de iFixit, son más fáciles de reparar que la media. No olvides que la puntuación de 10 significa que el móvil es increíblemente fácil de reparar y, de ahí para abajo, es un poco más difícil de reparar.

Fairphone 3 : 10

: 10 Shift 6m : 9

: 9 Google Pixel 3a : 6

: 6 Google Pixel 3a XL : 6

: 6 iPhone SE 2020 : 6

: 6 iPhone 11 : 6

: 6 iPhone 11 Pro Max : 6

: 6 iPhone XR : 6

: 6 iPhone XS : 6

: 6 iPhone X: 6

Como verás, con mucha diferencia, los móviles modulares Fairphone 3 y Shift 6m son los más fáciles de reparar. Este tipo de móviles los puede desmontar hasta un niño y repararlos no resulta tan caro como sí sucede con los móviles de marcas importantes: Samsung, Apple, Huawei, etc.

El resto de móviles de la lista son dispositivos que, sin ser modulares, tampoco tienen un diseño muy lujoso que digamos. De hecho, los Pixel y los iPhone se caracterizan por tener un diseño simple y compacto, el cual facilita mucho la reparación de sus componentes. Apenas están por encima de la media en cuanto a facilidad de reparación, pero sin dudas son los dispositivos de gama alta más fáciles de reparar del mercado actual.

Los 10 móviles más difíciles de reparar en la actualidad

Ahora hablemos de los móviles que ningún técnico quiere reparar por lo complicados que son. Recuerda, los móviles con puntuación de 1 son absurdamente difíciles de reparar y, de ahí para arriba, son un poco más fáciles de reparar.

Motorola RAZR : 1

: 1 Samsung Galaxy Z Flip : 2

: 2 Microsoft Surface Duo : 2

: 2 Samsung Galaxy Fold : 2

: 2 Samsung Galaxy Note 20 Ultra : 3

: 3 Samsung Galaxy S20 Ultra : 3

: 3 Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G : 3

Samsung Galaxy S10 : 3

Google Pixel 4 XL : 4

: 4 Samsung Galaxy A51: 4

Queda claro que los móviles más difíciles de reparar son aquellos con pantalla plegable como el Moto RAZR y el Galaxy Fold o con pantalla doble como el Surface Duo. Son imposibles de reparar por una persona común y hasta a un técnico experimentado le cuesta mucho solucionarlos. ¿La razón? Pues todo se debe a que son dispositivos que vienen muy sellados: es muy difícil separar cada una de sus partes. Además, sus costosas pantallas suelen someterse a mucha fricción, por lo cual se dañan rápido.

Otros dispositivos que no son para nada sencillos de reparar son los móviles de lujo de Samsung como el Galaxy Note 20 Ultra o el Galaxy S20 Ultra. ¿Por qué? Porque sus pantallas y baterías son bastante difíciles de sustituir, además de que son caras. En fin, si quieres saber las razones por las cuales cada uno de estos teléfonos son considerados fáciles o difíciles de reparar, te recomendamos pinchar el enlace de la fuente.

