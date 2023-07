Si estás pensando en viajar a Estados Unidos o mudarte allí, una de las cosas que debes tener en cuenta es el servicio de telefonía móvil. Hay muchos operadores que ofrecen diferentes planes y tarifas, pero ¿cuáles son los mejores? En este artículo te vamos a dar algunos consejos para que puedas elegir el operador que más te convenga según tus necesidades y presupuesto.

Te mostraremos los que para nosotros son los cinco mejores operadores de telefonía móvil en Estados Unidos, puntualizando sus pros y contras para que puedas tomar una decisión bien fundamentada.

Verizon Wireless, ofrece la mejor cobertura en Estados Unidos

Verizon Wireless es el operador con la mejor cobertura en los EE. UU., tanto en 4G LTE como en 5G. Para muchos es el mejor operador de telefonía en general, gracias a sus planes ilimitados flexibles y a su red 5G mejorada.

Su red 5G ofrece ahora cobertura Ultra Wideband 5G más rápida a 200 millones de personas. Los planes de datos ilimitados de Verizon comienzan en 65 $ / mes para la cobertura 5G en todo el país y suben a 80 $ / mes para una cobertura Ultra Wideband 5G más rápida y 30 GB de datos de hotspot.

Sus ofertas de prepago también son asequibles, con un plan de 15 GB a partir de 35 $ /mes y planes de datos ilimitados a partir de 50 $ /mes. Verizon facilita la experiencia 5G aceptando cualquier teléfono, incluso los rotos, para reducir el coste de actualización a un teléfono 5G. En general, Verizon es una gran opción para aquellos que quieren el mejor rendimiento y servicio de su operador de telefonía.

Más información | Verizon

T-Mobile, el mejor plan de datos ilimitados del mercado

T-Mobile es el segundo operador con mejor cobertura en los EE.UU., y está rápidamente alcanzando a Verizon Wireless. Su plan Magenta de 70 $ al mes es el mejor de datos ilimitados del mercado, e incluye impuestos y tasas en el coste del plan. Además, te deja utilizar tus datos cuando estás en el extranjero (aunque a velocidades más lentas).

El plan Magenta Max ofrece mejores ventajas en viajes y servicios de streaming por 15 $ más al mes. Y es que te da una suscripción a Apple TV Plus con la que obtienes acceso a películas, series, documentales y hasta deportes en directo. También puedes echar un ojo a los nuevos planes Go5G y Go5G Plus que añaden datos adicionales de hotspot, aumentan los datos que puedes utilizar viajando por México y Canadá y facilitan la actualización de tu teléfono con más frecuencia.

En caso de que no necesites datos ilimitados, los planes Connect de 3,5 GB y 6,5 GB de T-Mobile son de los más baratos que encontrarás. Igualmente, hay un plan de 1 GB de solo 10 dólares al mes para la gente que solo necesita lo básico. Esos planes también incluyen cobertura 5G, un buen beneficio para una oferta tan económica.

Más información | T-Mobile

AT&T, el mejor de todos en satisfacción del cliente según un estudio

AT&T es el tercer operador con mejor cobertura en los EE. UU., y ofrece una amplia gama de planes y servicios. Según un estudio de El Índice Estadounidense de Satisfacción del Cliente (ACSI) sobre proveedores de telefonía móvil y teléfonos inteligentes, AT&T ha superado tanto a T-Mobile como a Verizon en satisfacción del cliente a pesar de que suele ocupar el tercer lugar en lo que se refiere a rendimiento y más. Eso significa que es el operador de telefonía móvil que menos falla y que mejor soporte ofrece.

AT&T ofrece una variedad de planes que se ajustan a diferentes necesidades y presupuestos. El plan Unlimited Premium es el más caro, pero ofrece datos ilimitados y la posibilidad de utilizar tu plan en 19 países latinoamericanos. El plan Value Plus de 50 $ al mes es una buena opción para quienes solo necesitan una línea de datos. Ofrece datos ilimitados y cobertura 5G, pero no viene con ventajas adicionales.

AT&T también tiene algunas opciones de prepago atractivas. AT&T suele salir bien parada en las pruebas de rendimiento, y Rootmetrics la clasificó como la mejor red general en la segunda mitad de 2022.

Más información | AT&T

Google Fi Wireless, la mejor opción para los móviles Pixel y algunos Samsung y Motorola

Google Fi Wireless es uno de los operadores más infravalorados en Estados Unidos por su limitada cobertura, pese a ser la mejor opción si utilizas un móvil de Google (Pixel). Se trata de un operador móvil virtual (OMV) que utiliza las redes de T-Mobile y US Cellular. Ofrece una variedad de planes, incluidos planes de pago por uso y planes de datos ilimitados.

La red inalámbrica de este operador está optimizada para todos los móviles Google Pixel, los Samsung Galaxy S23, el Galaxy Z Flip 4 y varios teléfonos Motorola.

Los precios de Google Fi son competitivos y se adaptan al consumo datos, aunque también hay un plan de datos ilimitados por 65 dólares al mes. Este plan incluye algunas características únicas, como la posibilidad de utilizar tus datos en el extranjero en más de 200 países sin coste adicional y un año gratis de YouTube Premium. Google Fi es una buena opción para quienes desean un plan móvil flexible y asequible.

Más información | Google Fi Wireless

Visible, ofrece planes de datos ilimitados a precios muy competitivos

Visible es un operador virtual que utiliza la red de Verizon Wireless. Visible ofrece planes de datos ilimitados a precios muy competitivos, entre los cuales se destacan los dos siguientes: 30 $ / mes para datos ilimitados con velocidades de hotspot de 5 Mbps, y 45 $/mes para datos ilimitados con velocidades de hotspot de 10 Mbps. Ambos planes utilizan la mejor red de Verizon.

Por si fuera poco, es posible ahorrar más dinero recomendando el servicio a amigos y familiares. Por cada amigo o familiar que recomiendes, recibirás un descuento en tu factura por cada mes que permanezcan con Visible. Si buscas un plan de datos ilimitado y asequible con una gran cobertura, Visible es una gran opción.

Más información | Visible

Como ves, cada operador tiene sus pros y contras, así que lo mejor es que compares sus ofertas y coberturas antes de decidirte. Si necesitas la mejor cobertura posible, Verizon Wireless o T-Mobile son buenas opciones, aunque AT&T te ofrecerá las mejores condiciones en general. Si estás buscando un operador más asequible, Visible es una buena opción. Y si tienes un Google Pixel, lo mejor para ti es Google Fi Wireless.