Si bien es cierto que la calidad que ofrecen los teléfonos hoy en día es lo suficientemente decente como para que no te tengas que preocuparte por conseguir un móvil nuevo durante un par de años, existen algunas circunstancias en donde puede que te veas en la obligación de cambiar de móvil antes de tiempo, como, por ejemplo, debido a algún daño. Una vez dicho eso, surge la siguiente pregunta: ¿qué es lo primero que suele empezar a fallar en un smartphone?

Para resolver esta duda, Green Smartphones ha realizado un estudio utilizando los datos de Google para conocer cuál es el daño más común que suelen sufrir los teléfonos inteligentes. Así que, si te interesa conocer la lista de los fallos más comunes, sigue leyendo este artículo.

Los fallos más comunes que sufren los smartphones

Los teléfonos están compuestos por una amplia variedad de componentes que pueden llegar a dañarse con el paso del tiempo. Después de todo, se trata de un dispositivo que utilizas todos los días durante horas y horas. A continuación, te presentaremos los fallos más comunes de los teléfonos inteligentes.

El teléfono no carga

Según el estudio, y para sorpresa de nadie, en el primer lugar de la lista, representando un 33% de los daños más comunes, se encuentran los problemas de carga. Si bien ya se sabía que los problemas de carga son un fallo bastante común entre los smartphones, con este estudio se confirma toda sospecha.

El hecho de que un teléfono no responda al momento de ser conectado representa un fallo bastante grave. Entre los elementos que comúnmente afectan la carga de tu móvil se encuentra el pin de carga, el cargador, y por supuesto, la misma batería. Si uno de esos factores falla, tu teléfono podría simplemente dejar de cargar de un momento a otro. Y como ya sabrás, tener un móvil que no reaccione al ser conectado es igual a tener un teléfono que no podrá encenderse una vez se descargue.

Si notas que tu teléfono ha dejado de cargar, existen algunos trucos que puedes aplicar para intentar solucionarlo. Ahora, en caso de que tu teléfono se haya apagado de un momento a otro y ya no responda al ser conectado, lo más probable es que sea un problema de batería, que es algo que debes considerar, especialmente si se trata de un teléfono antiguo. Al ser la batería el problema, las cosas se complican, ya que no tendrás otra opción que reemplazarla por una batería nueva, o en su defecto, comprar otro móvil.

Pantalla dañada

Representado un 10% de los daños más comunes se encuentran los problemas de pantalla, siendo esta el segundo fallo más común entre los smartphones. La pantalla es un elemento fundamental para poder utilizar cualquier teléfono inteligente, es decir, si el táctil del móvil no funciona, difícilmente podrás utilizarlo.

En el caso de las pantallas, las caídas y los golpes son la causa número uno por el que se terminan estropeado y lo único con lo que cuentas para protegerlas de estos daños, son los protectores de pantalla que no siempre resultan ser efectivos.

Una vez que la pantalla ya está rota, puede que exista la posibilidad de repararla. Es conveniente antes verificar si para reparar el daño es necesario sustituir solo el cristal o toda la pantalla, puesto que en caso de que debas cambiar la pantalla, la reparación resultará ser más costosa y puede que prefieras simplemente comprar otro móvil.

Fallos en el altavoz

En la tercera posición, con un 9% se encuentran los altavoces defectuosos. Comparando un altavoz que no funciona con una pantalla que no responde y un móvil que no carga, puede que no parezca un fallo grave. Sin embargo, un móvil con los altavoces dañados no podrá reproducir los sonidos de las llamadas entrantes, notificaciones, alarmas, música y más. Esto, definitivamente, representa una incomodidad al momento de utilizar el móvil.

Las razones por las que pueden dejar de funcionar los altavoces son bastante variadas. Los altavoces del móvil pueden fallar tanto por problemas de software como de hardware. Pueden dejar de responder por algo tan simple como una mala configuración o por alguna caída, por ejemplo.

Sobrecalentamiento

Igualmente, con un 9%, se encuentra en el cuarto puesto los problemas de sobrecalentamiento. Si bien es normal que un móvil se sobrecaliente de manera ocasional, cuando empieza a ocurrir de manera constante es allí cuando resulta ser un problema. Debes estar atento a este tipo de fallo, ya que, por lo general, un teléfono que se sobrecalienta constantemente puede ser el síntoma de un problema más grande.

Los teléfonos pueden llegar a sobrecalentarse debido a problemas de batería, algún malware, errores de software, entre otras cosas. Si te interesa conocer más sobre este tema y cómo solucionarlo, te recomiendo que visites este artículo.

Micrófono con fallos

En la quinta posición de la lista, representando un 8% de los daños más comunes, se encuentra un micrófono averiado, el cual afecta el hecho de poder comunicarte mediante llamadas o notas de voz. Si tu móvil tiene este fallo, te alegrará saber que existen algunas posibles soluciones que puedes intentar antes de dar todo por perdido.

Resumen de la tabla de los daños más comunes en los smartphones

Como se puede ver, el top 5 de los fallos más comunes engloban principalmente problemas que afectan el uso habitual del móvil. Sorpresivamente, fallos como una batería que se agota rápidamente no entra en el top 5 de los más comunes, sino que se queda en el puesto número 6 con un 7%, mismo porcentaje que recibió una cámara defectuosa y un móvil que no puede conectarse al WiFi.

Ahora, en el noveno, décimo y undécimo lugar de los fallos más comunes se encuentran respectivamente un Bluetooth que no funciona con un 4% y botones defectuosos de volumen y de encendido con un 2%. Ya al final de la lista, siendo los fallos menos comunes, está un GPS defectuoso y el hecho de que el móvil no cargue mediante el uso de cargadores inalámbricos, ambas con un 1%.

Seguramente ya habrás tenido algún móvil que dejaste de usar por alguno de estos fallos. De ser así, déjanoslo saber en los comentarios.