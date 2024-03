En el pasado, hemos hablado mucho de los protectores de pantalla e incluso recomendamos varios para diferentes smartphones y muchos de los mismos ofrecen un nivel de dureza 9H. Si no sabes lo que es la dureza 9H no te preocupes, ya que en este artículo vamos a explicártelo claramente.

¿Qué es la dureza 9H?

La dureza 9H es un valor que corresponde a la escala de dureza mineral que se conoce como la “Escala de Mohs”. La misma fue diseñada por un geólogo y mineralogista alemán llamado Friedrich Mohs en 1812.

Esta escala tiene diez niveles de dureza, siendo el noveno nivel el segundo más duro que puede conseguirse en la naturaleza. Para que lo entiendas mejor, aquí te dejamos los 10 niveles de la referida escala:

1H – talco (el más blando): puede ser rayado por casi cualquier cosa.

puede ser rayado por casi cualquier cosa. 2H – yeso: se puede rayar por una uña.

se puede rayar por una uña. 3H – calcita: se raya con una moneda de cobre.

se raya con una moneda de cobre. 4H – fluorita: rayada con un clavo de hierro.

rayada con un clavo de hierro. 5H – apatita: se raya con un cuchillo.

se raya con un cuchillo. 6H – ortoclasa (también conocida como feldespato o periclasa): puede ser rayado por un clavo de acero.

puede ser rayado por un clavo de acero. 7H – cuarzo: puede ser rayado con una lija para el acero.

puede ser rayado con una lija para el acero. 8H – topacio: se raya por herramientas de carburo de wolframio.

se raya por herramientas de carburo de wolframio. 9H – corindón: lo raya el diamante o las herramientas hechas de carburo de silicio.

lo raya el diamante o las herramientas hechas de carburo de silicio. 10H – diamante (el más duro): solo se puede rayar con otro diamante.

La dureza de un protector de pantalla o cualquier otro material se determina con una prueba diseñada por la organización internacional de normalización (ASTM, por sus siglas en inglés). La prueba consiste en arrastrar minas de lápiz de diferente dureza sobre una superficie en un ángulo de 45 grados y buscar marcas, así de sencillo.

¿Realmente importa el nivel de dureza que tenga un protector de pantalla?

Ahora que ya sabes lo que es la dureza 9H y como se determina seguro debes creer que tener un cristal templado con este nivel de dureza es una garantía de que nunca se dañará, pues la verdad es que no es exactamente de esa manera.

El nivel de dureza es una cosa, pero el material del que está hecho el protector de pantalla también es algo que incide, así como también los materiales con los que entre en contacto.

Por esa razón, un protector de pantalla de vidrio con una dureza 9H puede sufrir rayones debido al contacto con diferentes materiales que podrían causarle daño como llaves, monedas, cualquier herramienta metálica, el suelo, una pared y hasta un lápiz óptico.

Los protectores de pantalla según el material del que están hechos y lo que ofrecen

Aunque puedan pasar la prueba en cuestión, el vidrio ordinario está en el nivel 5,5 en la escala de Mohs y el vidrio templado en el nivel 7. Se pueden conseguir fórmulas premium como el cristal de zafiro sintético que puede llegar a 9 Mohs y que son casi imposibles de rayar.

El detalle es que los protectores más duros tienen una debilidad, ya que una mayor dureza suele implicar una mayor rigidez y una mayor propensión a sufrir roturas. Por esto, es común conseguir protectores de pantalla hechos de poliuretano termoplástico (TPU) que son más flexibles.

También están los protectores hechos de tereftalato de polietileno (PET) que tratan de mantener un equilibrio entre la elasticidad y la dureza, así como los protectores antiespías que oscurecen la pantalla, unos de los que hablamos en otra publicación tiempo atrás. Si quieres saber más sobre los tipos de protectores de pantalla en este artículo hablamos al respecto.

Como puedes ver, una dureza 9H no lo es todo y hay otras variables en juego. Y tú … ¿qué opinas? ¿Has entendido lo que es la dureza 9H y por qué no es garantía de que tu protector de pantalla no sufra roturas o daños? Déjanos tu comentario.