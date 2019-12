¿Has notado alguna vez que tu móvil se calienta demasiado? Es uno de los problemas habituales que sufren miles de personas con sus dispositivos. Estás llamando desde tu teléfono y de repente sientes que se pone muy caliente. También ocurre cuando estás ejecutando un juego y después de unos minutos, notas el cambio de temperatura.

Un aparato electrónico se calienta, y más, si tiene un procesador incorporado. Pero si la temperatura es excesiva, puedes seguir las siguientes sugerencias para encontrar el fallo.

Cómo enfriar el teléfono si se calienta excesivamente

Las formas más fáciles de bajar la temperatura de un móvil son:

Revisar que una app no esté consumiendo en exceso

Ir a configuración y revisar en aplicaciones qué se está ejecutando y tú no estás usando. Muchas veces algunas aplicaciones que debieron ser cerradas se quedaron abiertas buscando alguna actualización. Allí te aparecerá la opción de detener o desinstalar las aplicaciones que consideres necesario.

También puedes revisar el consumo de energía de las aplicaciones en los Ajustes de la batería, para ver si alguna está consumiendo en exceso.

Asegurarte de que tu móvil no está buscando cobertura y actualizaciones

Si una aplicación necesita alguna actualización y no estás en una zona con WiFi, es probable que estés consumiendo los datos. Cuando las descargas son muy grandes y se hacen con el plan de datos, en algunos casos el teléfono se calentará.

También se calentará, a veces, si la zona tiene mala cobertura y tu móvil se está esforzando por encontrarla. Esto también aumentará el consumo de energía y por tanto disminuirá la autonomía de tu móvil.

Comprobando que el almacenamiento no está al límite de uso

Otra forma de refrescar el móvil es manteniéndolo limpio de cosas que no utilizas. Si estás cerca de llenar el almacenamiento, deberías vaciarlo, ya que al menos tendrás que tener 3 o 4 GB libres para que el teléfono siga funcionando bien. Las fotos y videos ocupan mucho espacio, lo recomendable es que liberes un poco la memoria interna del teléfono si te encuentras al límite.

Baja la temperatura del móvil restableciendo los datos de fábrica

Si todo lo anterior no te funciona, puedes intentar una cosa más, restablecer los datos de fábrica. En configuración, encuentra la opción seguridad y allí estará la opción de restablecer datos de fábrica. Debes tener cuidado de no formatear tu tarjeta de memoria SD para no perder información importante.

Al restablecer los datos de fábrica, el móvil se libera de malas configuraciones que de algún modo le hicieron daño. Muchas veces descargamos de la tienda de aplicaciones un sin fin de cosas inútiles que terminan sobrecargando al equipo, y aunque las desinstalemos, algo queda.

Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerda que el equipo borrará las cuentas de correo con las que estaba configurado. Restablecer de fábrica borrará todo lo que hay en la memoria de tu teléfono y por tanto deberás hacer una copia de seguridad de todo en el PC o en la nube, usando un servicio como Google One para la copia de seguridad o similares. También deberás instalar de nuevo el WhatsApp, pero no te preocupes, si en tu memoria SD está respaldada la copia de seguridad, no tendrás problemas al recuperar tus chats (asegúrate de que tienes una copia a salvo reciente).

Un móvil que se caliente demasiado debe ser reparado o cambiado

Si a pesar de todo se sigue calentando el móvil, puedes acudir al servicio técnico, ya que algunas fallas sí pueden necesitar de reparación física.

Algunas personas han experimentado estos problemas de calentamiento después de que el teléfono por accidente haya sido sumergido en agua. Si no se arregla, lo mejor será que no te arriesgues y cambies de equipo, porque un móvil que se caliente excesivamente puede llegar a reventar (si el calentamiento proviene de la batería) o a dañarse y hacerte perder toda la información que tenías guardada en él.