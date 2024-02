Por alguna razón muchas personas necesitan grabar una llamada. Si has abierto esta publicación es porque de seguro te estás preguntando si es legal grabar una llamada en España. De ser así, no te preocupes, ya que sabrás la respuesta en este artículo.

En caso de que no lo tengas en claro, es perfectamente posible grabar una llamada en mientras la misma tiene lugar, pero el problema no radica tanto en el método, sino en la legalidad. La verdad es que, dependiendo de la situación y el contexto, puedes tener problemas legales o podrías no tenerlos.

Grabar una llamada en España es una pésima idea si no estás participando en la misma

Grabar una llamada en la que no participaste puede acarrearte problemas con la justicia. En este caso, el artículo 197-1 del Código Penal establece penas de prisión de uno a cuatro años y una multa de doce a veinticuatro meses. Por lo que hacer esto puede meter a cualquier persona en un problema serio.

«El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.

La única manera en la que no enfrentarías cargos penales es si las personas que participan en la llamada te han dado su permiso para que hagas dicha grabación. De hecho, ni siquiera los funcionarios policiales pueden grabar tus llamadas al no ser que tengan permiso de un juez, pero esto solo ocurre cuando los mismos están realizando una investigación penal.

¿Y qué sucede si llego a grabar una llamada en España cuando participo en la misma?

La situación cambia si se trata de una llamada en la que tú estás participando. En ese caso, no tienes necesidad de pedirle permiso a la otra persona para grabar la llamada. No obstante, si haces pública la grabación sin el consentimiento de la persona que se comunicó contigo, podrías tener problemas legales. El artículo 197-3 del Código Penal dice lo siguiente:

“Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores”.

Adicionalmente, las llamadas en las que tú hayas participado y que hayas grabado se pueden admitir como evidencia en un juicio o una demanda. El único requisito es que la grabación no esté editada de ninguna manera.

¿Cómo grabar una llamada en Android?

Si necesitas grabar una llamada existen varias opciones. Algunos móviles Android poseen una herramienta de forma nativa, pero generalmente solo te permiten grabar llamadas telefónicas comunes y no las que fueron las hechas en apps de terceros como WhatsApp.

Para grabar tus llamadas en apps de mensajería instantánea necesitarás una aplicación de terceros. Google ha intentado eliminar estas apps en años recientes, pero aún pueden conseguirse en Google Play. Tiempo atrás publicamos una lista de apps que pueden grabar llamadas, incluso en apps de terceros. Revísala y ve qué te parecen.

Y tú … ¿qué opinas? ¿Has comprendido todo lo que te hemos explicado sobre la legalidad al momento de grabar una llamada en España? Déjanos tu comentario si tienes dudas.