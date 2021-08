Una vez más, los retos que se les ocurren a los usuarios de TikTok suponen un riesgo para la salud. Ahora, la última moda viral de TikTok es comer miel del congelador.

Puede sonar delicioso, pero te aseguramos que no vale la pena enfermar por la fama en ninguna red social. No es algo tan grave como el reto viral del Dry Scooping o como el reto de la canela, pero comer miel helada supone un peligro muy serio para la salud. ¡Te contamos todo sobre este último reto peligroso de TikTok!

¿En qué consiste el reto viral de TikTok #FrozenHoneyChallenge?

Si bien se pueden hacer retos muy divertidos con comida que sean totalmente seguros, como el de comer sandía con mostaza, hay otros que llegan a suponer un riesgo. Y el Frozen Honey Challege (“Reto de la miel congelada”) es uno de ellos.

Esta trend viral consiste en llenar un recipiente, como puede ser una botella de plástico, de miel y meterlo al congelador. La gracia está en grabar la reacción al probar la miel congelada, que sale solidificada al apretar la botella.

Las reacciones de los TikTokers parecen muy buenas, pero los problemas que te puede causar comer tanta cantidad de miel de una sentada no son tan dulces como su sabor.

Los peligros de comer miel congelada según nutricionistas

De acuerdo, el reto de comer miel congelada no es tan horrible ni tiene las consecuencias del Reto de las 48 horas, pero tiene riesgos para la salud de los que es mejor prevenir.

Piensa que, al solidificarse, la miel no solo se concentra, sino que también se come mucha más cantidad. El problema es que, sin darte cuenta, puedes ingerir unas cantidades bestiales de azúcar en muy poco tiempo, lo cual no es nada bueno para el organismo.

Según expertos en dieta y nutrición, estos son todos los problemas de salud en los que puede derivar realmente esta nueva moda de TikTok:

Indigestión

Diarreas

Calambres en el estómago

Hinchazón

Caries

Problemas con los empastes o la ortodoncia

¡Son problemas demasiado graves como para jugártela por un viral de TikTok!

Precisamente, lo peor de este reto es la gran difusión que está teniendo en esta red social. Seguro que tú tienes vídeos mucho más interesantes y, sobre todo, inofensivos de grabar, y que deberían tener más reconocimiento. Por eso, te recomendamos que le eches un vistazo a estos trucos para viralizar tus TikToks más fácilmente. ¡Seguro que te resultan útiles!

Nuestro consejo, desde luego, es que pases el rato con otros challenges de TikTok mucho más inofensivos. ¿Has visto la trend de recordar momentos felices con “Chiquitita” de ABBA de fondo? Para que veas que también puedes hacerte viral sin poner tu salud en peligro.

TikTok es la aplicación con más descargas del mundo