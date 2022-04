Chrome OS es un sistema operativo diseñado por la gran G para portátiles cuya principal característica es su amplia compatibilidad. En este SO se pueden usar aplicaciones de Linux y Android sin necesitar de softwares de terceros que resuelvan problemas de incompatibilidad.

Dado a las facilidades que brinda para la ejecución de aplicaciones de Android, muchas personas se han llegado a preguntar si Chrome OS y Android son el mismo SO. ¿Tú también tienes esta duda? Pues no te preocupes, en seguida te damos la respuesta.

Chrome OS no está basado en Android, es un SO totalmente diferente

No, Chrome OS no es una versión de Android para portátiles ni está basado en el sistema operativo de Google para móviles. En realidad, Chrome OS es un SO diseñado a partir de Linux, el cual tiene ciertas distribuciones en las que se favorece la compatibilidad con apps de Android. ¿Por qué? Pues porque Android también está basado en Linux.

Chrome OS puede entenderse como una distribución de Linux. Sin embargo, para ofrecer compatibilidad con aplicaciones de Android, este sistema operativo utiliza un subsistema para Linux, al igual que lo hace Windows 11. Esto se debe a que Chrome OS no viene con un administrador de paquetes nativo y no usa entornos de escritorio comunes. Tampoco tiene acceso a un terminal de Linux o a un sistema de archivos raíz.

¿Vale la pena usar Chrome OS?

Si quieres probar algo totalmente diferente en tu portátil, te recomendamos instalar Chrome OS. ¿Por qué? Pues porque te encontrarás con un sistema operativo que combina lo mejor de un ordenador y una tablet. Su apariencia es como la de una pestaña del navegador Chrome que tiene bien integradas un montón de herramientas, por lo que el inicio de las mismas suele ser muy rápido.

Además, es un sistema muy liviano, por lo que es ideal para portátiles con pocos recursos o espacio de almacenamiento. Quizás su principal inconveniente fue que durante su lanzamiento era un sistema operativo exclusivo para portátiles que no se podía instalar en ordenadores ni por USB o CD.

Afortunadamente, los de la gran G lanzaron este año Chrome OS Flex, una versión que se puede descargar en cualquier ordenador y aquí te dejamos un artículo en el que explicamos cómo instalarlo en un PC Windows o Mac.