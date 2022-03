Chrome OS Flex es la nueva versión del sistema operativo de los Chromebooks diseñada para dar una segunda vida a los ordenadores Windows y Mac viejos. Según la propia Google, Chrome OS Flex puede funcionar en PC con hasta 13 años de antigüedad, ya que es sumamente ligero y rápido en ordenadores con pocos recursos. Además, aporta otras ventajas interesantes a tu PC antiguo como el arranque seguro UEFI, la integración con Android y las actualizaciones directamente de Google.

¿Tienes un PC Windows o Mac que ya no usas por ser demasiado viejo? No lo botes. A continuación, te mostraremos cómo instalarle Chrome OS Flex para que puedas volver a usarlo con apps modernas y un funcionamiento decente. Solamente ten en cuenta que, al momento de escribir este artículo, Chrome OS Flex es todavía experimental. Sin embargo, puedes probarlo directamente desde una unidad USB sin necesidad de instalarlo en tu PC para no correr riesgos.

Requisitos para instalar Chrome OS Flex en un PC Windows o Mac

Antes de nada, debes saber que Google ha creado una lista oficial con todos los ordenadores certificados para usar Chrome OS Flex. Si tu PC está en esa lista, perfecto, pues significa que Google ha verificado que el sistema operativo funciona perfectamente en él (salvo que se indique lo contrario). Pero si no está, no te preocupes. Igualmente, podrás instalarle Chrome OS Flex y verificar tú mismo qué tal funciona. Eso sí, como mínimo, tu ordenador tiene que contar con las siguientes características:

Un CPU Intel o AMD de 64 bits .

. 4 GB de RAM.

Soporte para el arranque desde USB.

Acceso a la BIOS/UEFI.

Una conexión a Internet.

Un pendrive de 16 GB.

Lastimosamente, Chrome OS Flex no es compatible con sistemas basados en ARM (como los dispositivos Android y algunos Chromebooks), ni con las gráficas GMA 500, 600, 3600 y 3650 de Intel. Así que tenlo en cuenta.

Cómo instalar Chrome OS en un PC Windows o Mac

Cómo probar Chrome OS Flex en el PC con un pendrive 1 de 6

Para instalar Chrome OS en cualquier PC Windows o Mac hay que usar la Herramienta de recuperación de los Chromebooks. Así que, primeramente, abre el navegador Google Chrome en tu PC e instala esta extensión (pulsando en «Añadir a Chrome»):

Una vez que tengas la extensión necesaria, sigue estos pasos para realizar la instalación de Chrome OS Flex:

Conecta la unidad de almacenamiento USB o pendrive a tu PC (no tiene que ser necesariamente el PC en el que vas a instalar Chrome OS Flex).

En Google Chrome, haz clic en el logo de la extensión que debe aparecer en la parte superior derecha de la pantalla (si no lo ves, toca la pieza de rompecabezas y allí lo encontrarás).

que debe aparecer en la parte superior derecha de la pantalla (si no lo ves, toca la pieza de rompecabezas y allí lo encontrarás). Se abrirá una ventana emergente en la que debes pinchar el botón de Comenzar .

. Luego, presiona en Seleccionar un modelo de la lista .

. En la primera casilla elige Chrome OS Flex y en la segunda escoge Chrome OS Flex (Developer-Unstable) . Después, pulsa en Continuar.

y en la segunda escoge . Después, pulsa en Continuar. Seguidamente, selecciona el pendrive que acabas de conectar y nuevamente haz clic en Continuar. Nota : antes de seguir, no olvides que al continuar se formateará tu unidad USB y se borrará todo lo que tenías guardado allí. Por tanto, asegúrate de que no tengas nada importante en el pendrive que has elegido para este proceso.

que acabas de conectar y nuevamente haz clic en Continuar. Por último, pulsa el botón Crear ahora en la siguiente pantalla. Así, se comenzará a descargar e instalar Chrome OS Flex en el pendrive. Esto tomará varios minutos, así que espera pacientemente.

en la siguiente pantalla. Así, se comenzará a descargar e instalar Chrome OS Flex en el pendrive. Esto tomará varios minutos, así que espera pacientemente. Cuando termine la instalación, pulsa en Listo.

Usa el pendrive para instalar Chrome OS Flex en cualquier PC

Si ya has completado todos los pasos anteriores con éxito, entonces ahora tienes un pendrive con Chrome OS Flex en formato portable, por lo que puedes usarlo en cualquier ordenador Windows o Mac de esta manera:

Conecta tu pendrive en el PC donde quieres usar Chrome OS.

Entra en la BIOS de tu PC : normalmente se hace pulsando F2 o F1 mientras se está encendiendo Windows. En Mac, debes pulsar al mismo tiempo la combinación de teclas Comando + Opción + O + F. De todas formas, esto suele variar con cada modelo de PC, así que investiga el método específico para el tuyo.

: normalmente se hace pulsando F2 o F1 mientras se está encendiendo Windows. En Mac, debes pulsar al mismo tiempo la combinación de teclas Comando + Opción + O + F. De todas formas, esto suele variar con cada modelo de PC, así que investiga el método específico para el tuyo. Elige iniciar el PC desde el pendrive y de inmediato verás una pantalla de Google con dos opciones: Instalar CloudReady 2.0 : esta opción instalará Chrome OS Flex en el almacenamiento de tu PC, lo cual hará que todo lo que tienes en el disco duro se borre. Probarlo primero : si no quieres instalar Chrome OS, puedes probarlo con esta opción que hará que el sistema se ejecute desde el pendrive y no desde el almacenamiento de tu PC (por lo que no se borrará nada).

y de inmediato verás una pantalla de Google con dos opciones: Después de escoger la opción que prefieras, se te pedirá que inicies sesión como invitado o con tu cuenta de Google . Si lo haces con tu cuenta de Google, accederás automáticamente a todas las aplicaciones de Google que usas en tus otros dispositivos.

. Si lo haces con tu cuenta de Google, accederás automáticamente a todas las aplicaciones de Google que usas en tus otros dispositivos. Tras realizar toda la configuración inicial, ya podrás disfrutar de Chrome OS Flex en tu PC Windows o Mac.

Eso sí, recuerda que si lo estás probando con el pendrive, debes mantener esta unidad enchufada al PC todo el tiempo que estés usando Chrome OS para que no deje de funcionar. En cambio, si decidiste instalar Chrome OS Flex en tu PC, puedes quitar el pendrive sin problema y formatearlo para usarlo nuevamente como una unidad de almacenamiento portátil normal.

¿Hay diferencias entre Chrome OS Flex y Chrome OS?

Cabe destacar que, aunque se parezca muchísimo, Chrome OS Flex no es exactamente igual al Chrome OS que usan los Chromebooks oficiales. La principal diferencia entre estas dos versiones del sistema operativo de Google es que Chrome OS Flex no es compatible con las aplicaciones de Android ni con la Google Play Store, mientras que Chrome OS sí lo es.

Además, los atajos de teclado que conoces de Chrome OS son diferentes en Chrome OS Flex, ya que no todos los teclados de ordenadores Windows y Mac son iguales. Por lo demás, la experiencia es la misma y no tendrás problemas con esta versión de Chrome OS pensada para PC antiguos.