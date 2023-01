La fragmentación en Android, el gran dolor de cabeza de Google durante años, todavía sigue siendo un tema polémico. Cada vez que se lanza una nueva versión de Android, todos esperamos que la implementación sea rápida, pero la realidad termina siendo otra: muchos fabricantes tardan meses en actualizar sus dispositivos o sencillamente hacen caso omiso y los abandonan.

Google ha intentado resolver este conflicto de distintas maneras y ciertamente las cosas han mejorado, pero la solución definitiva no depende solo de ellos. Así, llegamos a 2023 y todavía hay una pregunta en el aire: ¿será que la fragmentación sigue ahí? La respuesta es que sí, la fragmentación en Android no se ha solucionado, pero definitivamente se ha reducido.

Android 13 solo está en el 5% de los dispositivos tras cinco meses de haberse lanzado

Google aprovechó enero para revelar sus estadísticas de distribución más recientes para Android. Estos datos permiten saber qué tan bien ha avanzado la implementación de Android 13 pasados cinco meses desde su lanzamiento. Al mismo tiempo, puedes ver el porcentaje de dispositivos móviles que todavía se mantienen en versiones anteriores de Android, así como medir la fragmentación.

¿De dónde se recogen estas estadísticas? Unas desde los dispositivos activos que utilizan Google Play Services y otras a través de Android Studio (que incluye los kits de desarrollo). Las cifras del primer grupo permiten saber cómo está el mercado actualmente, así que son las que analizaremos, mientras que las otras podrían considerarse como un pequeño avance de lo que viene.

Uno de los detalles más importantes revelados por Google es que Android 13 ya está presente en 5% de los móviles y tablets. Parece una cifra mala, pero es mejor de lo que parece, pues Android 12 solo llevaba 6,7% de adopción siete meses después de su lanzamiento. En estos dos meses de diferencia, Android 13 podría superar fácilmente la tasa de implementación de Android 12 y probablemente lo haga.

¿Cómo estamos tan seguros? Porque varios de los principales fabricantes se han encargado de actualizar muchos de sus móviles rápidamente, especialmente Samsung. Sí, todavía queda pendiente que otras tantas marcas se tomen en serio esta cuestión, pero es un paso hacia adelante.

Parte de ese buen hacer también se nota en Android 12 y 12L, que aumentaron su cuota en un 5,4% desde el último reporte. Para agosto de 2022, Android 12 estaba en el 13,5% de los dispositivos y actualmente está en el 18,9 %. Android 11 sigue siendo la versión más utilizada, con 24,4% de los dispositivos, casi 1 de 4 móviles en el mercado. Mientras, el resto sigue así:

Android 10 Q : 19,5%.

: 19,5%. Android 9 Pie : 13,2%.

: 13,2%. Android 8 Oreo : 9,5%.

: 9,5%. Android 7 Nougat : 3,7%.

: 3,7%. Android 6 Marshmallow : 2,8%.

: 2,8%. Android 5 Lollipop : 2,1%.

: 2,1%. Android 4.4 KitKat: 0,7%.

La fragmentación sigue viva, pero no es tan grave como años atrás

Si te paras a analizar el gráfico de distribución y los datos presentados, es evidente que la fragmentación de Android sigue ahí. De hecho, llama mucho la atención que Android 10 y 11 todavía tengan una cuota de mercado tan grande, habiéndose lanzado en 2019 y 2020. Sin embargo, si incluyes algunas variables adicionales a la ecuación, que esto suceda no es para nada una locura:

Móviles más potentes y que no hace falta cambiarlos : los dispositivos móviles se han vuelto cada vez más potentes y la idea de cambiarlos anualmente ya no está tan vigente. Tu móvil tranquilamente puede aguantar tres años si es de gama media o superior.

: los dispositivos móviles se han vuelto cada vez más potentes y la idea de cambiarlos anualmente ya no está tan vigente. Tu móvil tranquilamente puede aguantar tres años si es de gama media o superior. La llegada de la pandemia : justo en 2020 iniciaba la pandemia del COVID-19 y debido al aislamiento se dispararon las ventas de móviles y tablets. ¿Qué versiones reinaban en ese momento? Pues Android 10 y 11.

: justo en 2020 iniciaba la pandemia del COVID-19 y debido al aislamiento se dispararon las ventas de móviles y tablets. ¿Qué versiones reinaban en ese momento? Pues Android 10 y 11. Un mundo en recesión: la economía mundial está en retroceso y el mercado móvil no está exento de esto. De hecho, en el Q4 2022 se registró el peor trimestre del mercado móvil en 10 años.

Junta todo esto y tienes el cóctel perfecto para que las cifras presentadas por Google sean las que son: el usuario medio actualizó su móvil hace menos de 3 años, probablemente durante el boom de la pandemia y todavía no considera necesario cambiarlo (porque no lo necesita o no es prioridad en su presupuesto).

Ahora bien, eso es por parte del usuario, pero los fabricantes también tienen su cuota responsabilidad. ¿Por qué no han actualizado sus dispositivos? No hay una respuesta clara sobre esto, más allá de porque algunos no desean hacerlo. Al fin y al cabo, hay una realidad: a las compañías les interesa venderte nuevos móviles, no que te quedes con el mismo durante años. ¿Una buena forma de forzarte? Abandonar los dispositivos de años anteriores rápidamente y dejarlos sin soporte, aun cuando siguen siendo dispositivos muy capaces.

Esta práctica sigue vigente, especialmente entre las marcas chinas, pero otras tantas se han comprometido a cambiar y han aumentado sus años de soporte. ¿Algunas de ellas? OPPO, Xiaomi, OnePlus y Samsung.

Sí, algunas han cumplido mejor su palabra que otras, pero el resultado de este compromiso está ahí: años atrás, la fragmentación en Android era un problema gravísimo, incluso de compatibilidad entre las apps. Hoy la fragmentación sigue viva, pero entre menor cantidad de versiones y con una compatibilidad muchísimo mejor.

Tener la última versión de Android es genial, pero no lo es todo

Ahora bien, un último detalle. Seguramente estarás de acuerdo con nosotros si te decimos que mantener actualizado tu móvil a la última versión de Android es algo genial. No solo te aseguras de tener las últimas novedades y funcionalidades, sino también mayor seguridad. Pero ¿qué pasaría si te decimos que ese es solo el escenario ideal y puedes mantenerte tranquilo con una versión anterior de Android?

Android funciona de una forma muy diferente a como era en sus inicios. En su misma batalla para combatir la fragmentación, Google decidió tomar la responsabilidad de algunas cosas y ejercer presión en otras. Así, tu móvil hoy puede tener Android 12 o alguna versión anterior, pero ser tan seguro y útil como si tuviese Android 13.

Primero, los parches de seguridad se están implementando con mayor frecuencia que antes, así que los dispositivos son más seguros; segundo, a través de Google Play, Google introduce muchas mejoras que antes estaban en manos de los fabricantes (sigues recibiendo novedades); tercero, las nuevas versiones de Android han tenido mejoras de seguridad y privacidad, pero realmente su fuerte ha estado en la usabilidad y el apartado gráfico (cosas importantes, pero no elementales). Y como estas, otras cosas más.

Sí, muchos móviles activos no están en Android 13 y probablemente nunca lo estén, pero eso no significa que sean dispositivos inútiles. El problema de la fragmentación sigue ahí, pero cada vez preocupa menos a los usuarios porque no les causa dolores de cabeza como antes.

¿No nos crees? Pregúntale a tus amigos y familiares cuantos de ellos realmente sienten que es una necesidad tener la última versión de Android. Te sorprenderás con la respuesta, pues muchos no le prestan atención a ello, lo que nos puede llevar a una conclusión: aunque la fragmentación en Android sigue existiendo en 2023, ya dejó de ser un problema para el usuario medio y solo es una preocupación para las empresas, los expertos y los entusiastas (como nosotros).