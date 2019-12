Podría decirse que el 2019 fue un gran año para los móviles, se estrenaron muchos smartphones y varios de ellos fueron todo un éxito en el mercado. Un gran ejemplo es el Xiaomi Mi 9. A pesar de ello, algunos fabricantes no corrieron con la misma suerte debido a que varios experimentos que llevaron a cabo en la telefonía móvil salieron mal.

Hay muchos fabricantes que fallaron en 2019, entre los más famosos figuran Samsung, Google y Nokia. Sí, Samsung y Google han cosechado muchos éxitos este año pero no todo fue positivo. ¿Qué ocurrió?

Nokia 9 PureView, muchas cámaras no aseguran el éxito

Se esperaba que este móvil revolucionara el mercado con sus 5 cámaras traseras, prometía unas capturas con gran cantidad de detalles y con una resolución increíble. Los 5 lentes poseen una resolución de 12 MP y, según Nokia, todos podían ser utilizados al mismo tiempo cuando se presionaba el obturador.

Ahora bien, la realidad no tuvo nada que ver con lo que prometieron. Para empezar, la aplicación de la cámara es muy lenta y al momento de procesar las fotos el móvil tarda mucho tiempo. Por otro lado, las capturas no son las mejores debido a que pueden salir deformadas y, cuando salen bien, no están a la altura de otros competidores.

Los escáneres de huellas ultrasónicos de Samsung

Samsung decidió apartarse de la competencia y optó por los escáneres ultrasónicos. En un principio aseguraron que era una tecnología mucho más rápida y segura que la óptica. Pero no solo eso, también promocionaron que funcionarían perfectamente sin importar que los dedos estuviesen húmedos o manchados.

Al momento de la verdad nada fue como prometieron. El sensor de huellas ultrasónico de la familia Galaxy S10 y Galaxy Note 10, por lo general, siempre falla en el primer escaneo o si no es demasiado lento al instante de verificar la huella. Se espera que la segunda generación de los escáneres mejore notablemente en 2020. Pese a eso, en nuestra review del Galaxy S10 Plus tampoco apreciamos un funcionamiento mucho peor que en otras marcas (a pesar de que la crítica general afirma esto).

Los móviles plegables estuvieron llenos de problemas

El Samsung Galaxy Fold y el Huawei Mate X prometían muchas cosas, hubo muchas expectativas alrededor de ambos debido a que iban a llegar al mercado con tecnología punta nunca antes vista.

A pesar de todo lo que se prometió, cuando los móviles fueron lanzados al mercado llegaron plagados de inconvenientes. El Galaxy Fold tenía problemas graves a nivel de construcción, muchas partes del móvil se rompían por cualquier motivo y la pantalla fallaba inesperadamente.

En cuanto al Huawei Mate X, este nunca salió realmente al mercado, se dieron fechas tentativas que nunca se formalizaron. Solo se tuvo noticias de que el Mate X fue vendido por un corto período de tiempo en China pero nada más. Aún muchos esperan por su lanzamiento global.

Project Soli no estuvo a la altura

El Google Pixel 4 cuenta con un sistema de navegación sin contacto, a este se le llamó Project Soli. Supuestamente, Soli es capaz de detectar los movimientos y gesticulaciones de la mano para que el usuario pueda interactuar con el smartphone sin necesidad de tocarlo.

Lo cierto es que la experiencia de uso que brinda el Pixel 4 no se acerca a lo que Google prometió. Las acciones son muy limitadas, Soli solo ayuda a cambiar canciones, cancelar llamadas pero nada más, en realidad es muy básico y quedó realmente lejos de lo que prometieron.

Google Stadia ha sido todo un fracaso

A pesar de que no es estrictamente algo que tiene que ver con telefonía móvil, lo cierto es que también involucra a los smartphones. Stadia aseguró que se podría jugar videojuegos AAA desde la comodidad de tu móvil, pero todavía no está lista.

Por ahora, Google Stadia solo se puede ejecutar en los Pixel 4 y no está funcionando nada bien. Hay muchos retrasos al momento de ejecutar los juegos y el “lag” es impresionante, arruina por completo la experiencia de juego. Ya no es un secreto para nadie, el lanzamiento de Stadia no fue precisamente un éxito.

¿Cuál es el fracaso que más te ha llamado la atención?, ¿fuiste víctima de alguno de ellos? Déjanos tu comentario.