La instalación de apps de Android en Windows 11 es quizás la mayor novedad del sistema operativo de Microsoft, pero su implementación no está completa. Hasta ahora, y de manera oficial, solo algunas apps están disponibles para instalar en tu ordenador y siempre pasando por un montón de requisitos que has de cumplir. Esto ya no será tan así, porque WSATools ya se puede descargar oficialmente desde la Microsoft Store, algo que te facilitará el trabajo un montón.

Instalar apps de Android en Windows 11 ahora es más fácil que nunca

Diferente a la Appstore de Amazon, WSATools es una herramienta que te permite disfrutar de las apps de Android en Windows 11 sin demasiadas limitaciones. Hasta ahora estaba disponible para descargar desde un repositorio externo para Windows, pero ya dio el salto hacia la tienda de Microsoft.

Desde ahora podrás descargar WSATools desde la Microsoft Store, según detalló su desarrollador Simone Franco. Además, esta nueva versión (la 0.1.70) del instalador de APKs llega con diferentes mejoras que sabrás agradecer, como mayor compatibilidad con aplicaciones y un código con menos errores de funcionamiento.

¿Es una herramienta perfecta? Para nada, aunque ha avanzado un montón desde su primera versión y ya no falla tanto. Sin embargo, facilita un montón la instalación de aplicaciones y del mismo ADB a usuarios novatos.

¿Quieres saber cómo usar este subsistema de Android para Windows? Tenemos un tutorial completísimo sobre cómo instalar apps de Android en ordenadores con Windows 11 utilizando WSATools. ¿La única diferencia? Ya no tendrás que descargar el instalador desde un repositorio externo, sino directamente desde la tienda de Microsoft.

Pese a no ser una herramienta oficial y contar con descargos de responsabilidad como que “no es una aplicación oficial de Microsoft” o “no está relacionada de ninguna manera con Amazon, Google o Microsoft”, lo cierto es que WSATools ofrece numerosas ventajas. Algunas de ellas son:

Instalar apps de Android en cualquier versión de Windows 11 sin estar en el canal beta.

sin estar en el canal beta. Instalar las apps en compilaciones de Windows 11 que no son oficialmente compatibles .

. Instalación sencilla de ADB y paquetes APK de aplicaciones para usuarios novatos.

de aplicaciones para usuarios novatos. Probar las aplicaciones sin estar en Estados Unidos ni empleando la Amazon AppStore.

ni empleando la Amazon AppStore. Descargar e instalar apps sin limitarte a la oferta de la tienda de Amazon.

Buena compatibilidad de aplicaciones, con una tasa de errores bastante baja.

¿No te parece genial esta noticia? Seguramente sí y ya estás corriendo a instalar WSATools en tu ordenador, como nosotros.