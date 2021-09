Todos deberíamos aprender a tocar el piano. Es el instrumento más fascinante que existe, pues te permite tocar cualquier canción y adquirir conocimientos fundamentales de música. Una vez que aprendes a tocar el piano, se abre todo un abanico de posibilidades musicales que puedes aprovechar como tú quieras: componer tus propias canciones, tocar algo de música en reuniones familiares, dominar otros instrumentos, etc.

La excusa que todos poníamos antes para no aprender a tocar el piano era que no teníamos el dinero ni el tiempo necesario para acudir a las clases de piano. Sin embargo, hoy en día eso ya no vale y para demostrártelo te mostramos una app con la que podrás aprender a tocar el piano fácil y rápido con la ayuda de tu móvil o tablet. ¡No necesitarás ir a ninguna clase!

La app en cuestión se llama Skoove y es ideal tanto para los que quieren aprender a tocar el piano desde cero como para los que ya tienen algo de experiencia. Acompáñanos a conocerla mejor.

Skoove: tocar el piano nunca había sido tan fácil

Skoove es una app para aprender a tocar el piano que incluye lecciones paso a paso adaptadas a todos los niveles. La app es compatible con cualquier piano (y si no tienes piano puedes usar el teclado de tu PC como piano) y te corrige mientras tocas para decirte qué tan bien o mal lo estás haciendo.

El método de aprendizaje que usa esta app es el de “escuchar, aprender y tocar”, el cual afina tus oídos y refuerza tus habilidades de leer partituras. Y si no sabes leer partituras, no te preocupes, pues Skoove tiene lecciones que te enseñarán a hacerlo desde cero.

Si eres una persona que aprende más rápido viendo a otros, Skoove también te ofrece lecciones de vídeo para que puedas aprender viendo pianistas profesionales. Además, pone a tu disposición un catálogo de música muy variada con el cual seguro aprenderás a tocar tu canción favorita.

¿Cómo es una lección de piano en Skoove?

Primeros pasos en Skoove 1 de 5

Cada lección de Skoove usa una canción popular para enseñarte los fundamentos musicales que necesitas para tocar el piano como un maestro. Aprenderás con música clásica superconocida, así como con canciones más modernas del estilo de We Are the Champions. En realidad, hay un catálogo enorme de música de todo tipo en esta app: desde bandas sonoras de películas hasta canciones pop que suenan en la radio.

Una vez seleccionado el tema a interpretar para la lección, verás la partitura en la parte superior de la interfaz y un teclado debajo con manos que demuestran los pasajes. A medida que se toca una nota, se resalta en el teclado de la pantalla y en la partitura. De esa manera, no solo aprenderás a leer la música, sino también a tocarla de oído.

Así es una lección en Skoove 1 de 5

Después de escuchar la canción y ver cómo la toca Skoove, aprenderás las notas para cada mano por separado (si procede). En este punto, la app usará Inteligencia Artificial para avisarte si estás tocando una nota incorrectamente, tomando en cuenta el ritmo. Y puedes tomarte todo el tiempo que quieras para aprender las notas bien, ya que nadie te presionará (como sí sucedería en una clase normal).

Luego de que demuestres que puedes tocar la canción con cada mano por separado, será el momento de unirlas. Y aquí viene la mejor parte: muchas lecciones de Skoove incluyen una banda con la que puedes tocar para que los ejercicios sean más sencillos y divertidos. Por cierto, la app también te deja improvisar libremente por si quieres crear tus propias melodías.

Skoove tiene todo lo que necesitas para aprender a tocar el piano

Skoove es, sin duda, una de las apps más completas para aprender a tocar el piano que hemos probado. ¿No nos crees? Esto es todo lo que ofrece:

Más de 400 lecciones de piano con diferentes cursos tanto para personas sin experiencia como para los que tienen un nivel básico o avanzado.

con diferentes cursos tanto para personas sin experiencia como para los que tienen un nivel básico o avanzado. Apoyo individual y personalizado con instructores de piano reales que están dispuestos a responder tus dudas.

con instructores de piano reales que están dispuestos a responder tus dudas. Vídeos de manos tocando para aprender la postura y técnica correcta.

para aprender la postura y técnica correcta. Partituras que te muestran qué notas tocar y cuándo en tiempo real.

y cuándo en tiempo real. Una Inteligencia Artificial que reconoce las notas que tocas para decirte en qué mejorar. La IA escucha a través del micrófono de tu dispositivo o conectando tu teclado a tu PC mediante USB o MIDI.

que reconoce las notas que tocas para decirte en qué mejorar. Un amplio y variado catálogo con canciones populares de todos los géneros para que aprendas tocando la música que te gusta. Hay música clásica, rock, pop, música de cine, etc.

para que aprendas tocando la música que te gusta. Acompañamientos con una banda completa para que las lecciones sean más divertidas.

para que las lecciones sean más divertidas. Modo improvisación con pasos que te ayudarán a dar rienda suelta a tu imaginación de la mejor manera.

con pasos que te ayudarán a dar rienda suelta a tu imaginación de la mejor manera. Aplicación para Android, PC, Mac, iPad e iPhone compatible con cualquier teclado, sin importar la marca o tipo. ¡Puedes aprender dónde sea!

Como te puedes dar cuenta, Skoove es una aplicación que te ayudará incluso en lo más mínimo a aprender a tocar el piano sin tener que acudir a clases presenciales.

Descarga gratis Skoove para tu Android u otro dispositivo

Puedes instalar totalmente gratis la aplicación de Skoove en tu móvil desde la Google Play Store (para Android) o App Store (para iPhone e iPad). No solo eso, también podrás crearte una cuenta gratuita para disfrutar de algunas lecciones seleccionadas y así probar la app a fondo. Ah, y no olvides que también tiene versión para PC.

¿Te gustó la app? Puedes actualizar tu cuenta a Premium para desbloquear todas las lecciones y funciones de Skoove. Si te interesa saber el precio de sus planes y encontrar más información de la app, no dudes en visitar su sitio web oficial.