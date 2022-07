Lo de WhatsApp y las copias de seguridad es todo un drama. La app de mensajería es muy restrictiva con este tema, pues a los usuarios de Android solo les permite guardar un backup de sus chats en Google Drive. Y hasta hace poco las copias de seguridad de WhatsApp en Android solo eran compatibles con otros dispositivos Android. Por suerte, ahora ya existe un método oficial para pasar tu WhatsApp desde Android a iPhone.

Sin embargo, si has llegado hasta aquí es porque has encontrado el archivo msgstore que contiene todos tus chats de WhatsApp y que, en teoría, te permite moverlos de un móvil a otro sin tener que usar ningún servicio de almacenamiento en la nube. Pues bien, en esta ocasión te contaremos todo lo que debes saber sobre «msgstore»: desde qué es hasta cómo restaurar la copia de seguridad almacenada en este archivo. Vamos allá…

¿Qué es msgstore de WhatsApp y para qué sirve?

El archivo msgstore de WhatsApp, que de seguro hallarás en las carpetas de tu móvil con el nombre de «msgstore.db.crypt», es el archivo donde se encuentran almacenados todos tus chats de WhatsApp de forma encriptada. Eso significa que no podrás abrirlo fácilmente con un editor de texto o con el propio WhatsApp, ya que los mensajes están cifrados y no se pueden leer como texto plano.

Recuerda que WhatsApp por defecto y de manera obligatoria cifra todas las conversaciones de extremo a extremo para evitar que los hackers accedan a tus mensajes de WhatsApp fácilmente.

Normalmente, la app no guardará un solo archivo msgstore en tu dispositivo, sino varios, pues se crea uno por cada fecha y versión de encriptación que utiliza WhatsApp al momento de realizar la copia de seguridad. La estructura estándar del nombre del archivo es la siguiente: msgstore.db.aaaa-mm-dd.db.cryptXX. Y el significado de cada una de sus partes es el siguiente:

msgstore : el tipo de archivo que guarda tus conversaciones de WhatsApp.

: el tipo de archivo que guarda tus conversaciones de WhatsApp. db : siglas de data base (base de datos).

: siglas de data base (base de datos). aaaa : el año en que se creó el archivo, por ejemplo, 2022.

: el año en que se creó el archivo, por ejemplo, 2022. mm : el mes en que se creó el archivo, por ejemplo, 07.

: el mes en que se creó el archivo, por ejemplo, 07. dd : el día en que se creó el archivo, por ejemplo, 16.

: el día en que se creó el archivo, por ejemplo, 16. cryptXX : el método de encriptación que utiliza WhatsApp, puede ser: crypt5 crypt7 crypt8 crypt12 crypt14

: el método de encriptación que utiliza WhatsApp, puede ser:

¿Cómo abrir un archivo msgstore y restaurar esta copia de seguridad de WhatsApp?

Abrir un archivo msgstore de WhatsApp y acceder a todos los chats que contiene no es tan fácil como buscarlo y hacer doble clic sobre él, ya que tiene información encriptada. Para empezar, necesitarás rootear tu Android para poder descifrar los archivos msgstore. Si no tienes tu móvil rooteado y te niegas a rootearlo, lamentamos decirte que no podrás abrir el archivo msgstore. Al final del artículo dejamos una alternativa para ti.

Esto es así de complicado por tu seguridad, pues si WhatsApp permitiera que los archivos msgstore se abrieran de manera fácil, los mensajes de WhatsApp de todo el mundo se filtrarían en Internet porque sería muy sencillo para los hackers acceder a ellos. Aclarado ese punto, si tienes root en tu Android, sigue estos pasos para abrir los archivos msgstore de WhatsApp:

Primeramente, ubica los archivos msgstore en la siguiente dirección: almacenamiento interno > WhatsApp > Databases .

. Ahora, debes encontrar la llave de cifrado que utiliza WhatsApp, la cual solo se puede conseguir con root desde esta dirección: data > data > com.whatsapp > files > key .

. Seguidamente, conecta tu móvil al PC por cable USB y pásale los archivos requeridos, anteriormente mencionados.

y pásale los archivos requeridos, anteriormente mencionados. Luego, instala en el PC la aplicación WhatsApp Viewer disponible en GitHub que es de código libre, por lo que es bastante fiable.

Abre WhatsApp Viewer en tu PC y selecciona File > Decrypt.cryptXX (reemplazando las «XX» por la versión de encriptación que muestren tus archivos msgstore).

y selecciona File > Decrypt.cryptXX (reemplazando las «XX» por la versión de encriptación que muestren tus archivos msgstore). Después, elige los archivos msgstore que quieres abrir y la llave de encriptación correspondiente.

y la llave de encriptación correspondiente. En la parte izquierda del programa, se mostrarán tus chats de WhatsApp y podrás leer las conversaciones correctamente identificadas con los números de teléfono de los contactos.

y podrás leer las conversaciones correctamente identificadas con los números de teléfono de los contactos. WhatsApp Viewer no solo es un visualizador de chats de WhatsApp, sino que también te permite exportar tus conversaciones a los formatos txt, html y json por si los necesitas de esa manera.

Ahora bien, si lo que deseas es restaurar la copia de seguridad del archivo msgstore de WhatsApp en tu móvil, entonces sigue este tutorial de cómo restaurar una copia de seguridad local de WhatsApp. ¡Es muy sencillo!

¿Qué hago si mi móvil Android no está rooteado ni pienso rootearlo?

Tu única opción en ese caso es exportar los chats de WhatsApp desde la propia aplicación de WhatsApp para móviles. De esa forma, podrás compartirlos con otras apps o incluso enviarlos por correo a ti mismo. ¿Cómo? Mira este tutorial de cómo exportar una conversación de WhatsApp. Así podrás verlos en Word o en Gmail.