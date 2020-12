Todos los años la aplicación de mensajería más usada a nivel mundial, WhatsApp, se actualiza para traernos nuevas funciones y características. Esto hace que la app se vuelva más pesada y, por lo tanto, deje de funcionar en los smartphones más viejos. Realmente, la edad de un móvil no determina si puede seguir usando WhatsApp o no, sino la versión de sistema operativo que utilice.

En concreto, WhatsApp ha anunciado que su aplicación dejará de funcionar a partir de 2021 en los móviles que tengan versiones inferiores a Android 4.0.3 o iOS 9. Generalmente, puedes saber qué versión usa tu móvil desde la app Configuración > Información del teléfono. De todas formas, a continuación te diremos cuáles son los móviles más vendidos que perderán WhatsApp en 2021 y otras cosas que te interesará saber al respecto.

Lista de teléfonos que no podrán usar WhatsApp en 2021

Como mencionamos antes, todos los móviles que usen una versión de sistema operativo inferior a Android 4.0.3 dejarán de recibir el soporte para WhatsApp en 2021. Eso no significa que WhatsApp no funcionará en estos móviles apenas empiece 2021, sino que ya no se podrá actualizar (no recibirá las nuevas funciones) y eventualmente no te dejarán usarla por estar desactualizada. Algunos móviles que entran en este lote son los siguientes:

Samsung Galaxy S2

HTC Desire

LG Optimus Black

Motorola Droid Razr

Recuerda que, si no estás seguro de qué versión de Android usa tu móvil, puedes revisarlo en Configuración > Información del teléfono. En cuanto a los móviles de Apple, los que dejarán de soportar WhatsApp en 2021 son todos aquellos que usan una versión inferior a iOS 9, es decir, estos:

Todos los modelos de iPhone 4 y anteriores.

Los iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 y 6S que nunca hayan sido actualizados: si tienes uno de estos, simplemente actualízalo para salir de la zona de riesgo.

Si tienes uno de los móviles que dejará de ser compatible con WhatsApp, no te preocupes. La aplicación no dejará de funcionar al momento y hay muchas soluciones a las que puedes recurrir para seguir usándola.

¿Qué debo hacer si mi móvil dejará de ser compatible con WhatsApp en 2021?

Como ya habrás intuido, la solución definitiva y la más lógica para que puedas seguir usando WhatsApp es comprar un teléfono nuevo. Sin embargo, mientras reúnes el dinero para hacerte con un nuevo móvil, puedes aplicar las siguientes soluciones (en caso de que ya no puedas usar la aplicación):

Usa un mod de WhatsApp : los mods de WhatsApp son versiones no oficiales de la aplicación que no tienen las limitaciones de la versión oficial. Con un mod, podrás seguir usando WhatsApp normalmente aunque pueden banearte por usarlo. Si te interesa, aquí tienes tres mods muy buenos de WhatsApp: GioWhatsApp, YoWhatsApp y WhatsAppPlus.

: los mods de WhatsApp son versiones no oficiales de la aplicación que no tienen las limitaciones de la versión oficial. Con un mod, podrás seguir usando WhatsApp normalmente aunque pueden banearte por usarlo. Si te interesa, aquí tienes tres mods muy buenos de WhatsApp: GioWhatsApp, YoWhatsApp y WhatsAppPlus. Actualiza la versión de Android de tu móvil con una custom ROM: si te animas a rootear tu Android, puedes instalarle una ROM personalizada que incluya una versión de Android compatible con WhatsApp. Hacer esto es un poco complicado para el usuario promedio, por lo que te recomendamos que investigues bien el proceso. Como ejemplo, en este artículo puedes ver cómo se instala cualquier Custom ROM en el Xiaomi Mi 9.

3 móviles compatibles con WhatsApp que te recomendamos

Ahora bien, no puedes usar un mod de WhatsApp o WhatsApp desactualizado para toda la vida por los riesgos en seguridad que eso implica. Por ello, sí o sí tendrás que cambiar de móvil. En particular, nosotros te recomendamos los siguientes tres móviles:

POCO M3: este móvil de Xiaomi tiene una relación calidad-precio brutal. Cuenta con un procesador Snapdragon 662 muy rápido, 4 GB de RAM, una cámara triple de 48 MP y una batería de 6000 mAh para dos días de autonomía. Y vale menos de 200€. Es un móvil que te servirá por muchísimos años y con el que no tendrás que preocuparte por el soporte de WhatsApp, ya que trae Android 10 de fábrica.

Realme C11: pero si no estás dispuesto a pagar más de 100€ por un teléfono, el Realme C11 es una excelente opción. Te ofrece una pantalla de 6,5″ HD+, batería de 5000 mAh para más de un día de autonomía, una cámara dual de 13 MP y un potente procesador Helio G35 de 8 núcleos. Además, viene con Android 10 de serie con soporte para WhatsApp por muchísimos años.

iPhone SE: ahora bien, si estás acostumbrado a iOS y quieres seguir usando un iPhone, el más barato del catálogo actual de Apple es el iPhone SE 2020. Vale 659€ y usa el potente procesador A13 Bionic del iPhone 11 Pro. Así que puedes estar seguro de que tendrás un iPhone rápido con WhatsApp para rato con este iPhone SE.

¡Eso es todo! Esperamos que puedas seguir usando WhatsApp, ya sea con un nuevo móvil o con el que ya tenías.