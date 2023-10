Las mejores plataformas para descargar juegos y jugar en Chromebook

Aunque antes era posible jugar a varios títulos desde emuladores en Chromebook, hoy más que nunca es posible expandir los horizontes dentro del mundo gamer, usando este tipo de ordenador. Cada vez van saliendo modelos más capaces de reproducir títulos y entretener a sus usuarios, ya no solamente con películas y series.

Es por ello que te mencionaremos las mejores plataformas para descargar juegos en Chromebook, donde hallarás variedad y podrás encontrar un extenso catálogo de títulos de diferentes géneros en los videojuegos.

Las mejores plataformas para descargar y jugar en tu Chromebook

Ahora que Google está dando un nuevo paso adelante con algunos de sus dispositivos más modestos, agregando características que permiten reproducir juegos, las diferentes compañías de este rubro se han puesto manos a la obra en cuanto a compatibilidad.

En esta lista encontrarás diferentes servicios disponibles, muchos de ellos como PWA (Aplicación Web Progresiva), lo que significa que para funcionar debes de estar conectado a Internet. Esto se debe a que los PWA funcionan conectados a servidores y en la nube. De la misma forma, hallarás opciones donde no es necesario esto.

Google Play Store: un recurso infaltable cuando se habla de juegos Android

Una alternativa sólida para tener a tu disposición cientos de juegos en Chromebook, es la confiable Play Store. De por sí, esta biblioteca de aplicaciones viene preinstalada en Chromebook, e incluso reconoce cuándo estás conectado desde esta terminal, por lo que te ofrecerá todos los títulos que son compatibles con dicho dispositivo. Ya debes de saber el resto: podrás obtener juegos gratis o de pago, descargarlos e incluso los que pueden jugarse offline estarán a tu disposición.

Steam: todavía en fase beta, pero con títulos disponibles para Chromebook

Es difícil que alguien que disfruta de los videojuegos no haya escuchado hablar de Steam, así sea una sola vez en su vida. Este es un servicio para descargar juegos desde el ordenador muy famoso, con un extenso catálogo de juegos, sean gratuitos o de pago.

Y aunque el cliente de Steam para Chromebook se encuentra todavía en fase beta, existen títulos para jugar que puedes disfrutar sin problemas. No cabe duda que mientras pase el tiempo, la lista se irá extendiendo y pronto llegará Steam en su versión estable para estos dispositivos. Por eso no dudes en considerarlo dentro de tus opciones para descargar y jugar en Chromebook.

Nvidia GeForce Now: tus juegos de ordenador ahora disponibles en Chromebook

Otra opción viable es Nvidia GeForce Now, la cual se encuentra disponible en Chromebook como PWA. Gracias a este servicio, puedes jugar a tus juegos de PC que has obtenido desde Steam, Ubisoft Connect o Epic en Chromebook en la nube. No necesitas descargar el juego de nuevo en este dispositivo, aunque sí que deberás tener servicio de Internet activo o de lo contrario no podrás jugar.

También ten en cuenta que, como sucede en el caso de Steam, no todos los títulos que se encuentran disponibles en Nvidia GeForce Now se pueden reproducir en Chromebook. No obstante, los más famosos sí que están a la orden, así que si eres fan de Fortnite, Genshin Impact, God of War o Apex Legends, descuida, pues te tienen cubierto.

Es importante recordar que este servicio viene en diferentes planes. Tienes el plan gratuito, que te limita a una hora de juego diario. Está el plan Priority, que incluye mejoras en el rendimiento de los juegos (como resolución de 1080p y juegos a 60 FPS) y hasta seis horas de juego, siendo el último el plan Ultimate, que aumenta las mejoras (resolución 4K y juegos a 120 FPS) y te permite jugar hasta ocho horas diarias sin interrupciones. Las últimas dos, por supuesto, son versiones de pago.

Amazon Luna: muchas opciones a jugar con Amazon Prime

Aunque no tiene demasiado tiempo comparado con otros servicios, Amazon Luna es otra opción interesante para jugar a diferentes títulos en Chromebook. Ya con tener Amazon Prime tendrás a tu disposición una lista rotativa de juegos que cambia cada mes, los cuales puedes probar con libertad.

Tal como en el caso de GeForce Now, Amazon Luna es una PWA, de modo que necesitarás conexión a Internet. Los juegos se transmiten desde ordenadores conectados a los servicios de Amazon Web Service y en la nube.

Existen muchas alternativas con este servicio. Es decir, tienes el plan gratuito, y además, puedes optar por ingresar a diferentes canales con más juegos de editores específicos, si pagas lo que valen. Incluso tienes acceso a algunos juegos de Ubisoft desde el canal Ubisoft +, como Assassin’s Creed Valhalla, Monopoly Madness y Far Cry 5 por un precio de 18 dólares (17 euros).

Xbox Cloud Gaming: la mejor opción para los fanáticos de Xbox

Si tienes la suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, podrás acceder a Xbox Cloud Gaming, que, como las últimas opciones que hemos mencionado, se encuentra disponible en Chromebook como PWA. Este servicio está vinculado con los servidores conectados a la nube de las consolas Xbox Series X, de modo que solo podrás jugarlo con conexión a Internet. Tras suscribirte a su servicio en Chromebook, tendrás la libertad de jugar a títulos famosos como Halo y Forza Horizon, e incluso a otros juegos añadidos a Xbox Cloud Gaming como Fortnite.

Boosteroid: un servicio en la nube de alta gama

Por una suscripción de 7,46 euros, puedes acceder a una gran lista de juegos gratis con resolución Full HD y a 60 FPS. Boosteroid es un servicio disponible para Chromebook como PWA, en donde conseguirás diversidad de títulos en la nube (con un número limitado de tan solo 100 juegos si decides ignorar la versión de pago), incluyendo los de Steam y Epic Games, pues además, permite la vinculación con estos otros servicios. Boosteroid, como Amazon Luna, es relativamente reciente, apareciendo en el radar de los juegos como una alternativa prometedora.

No queda duda de que, de ahora en adelante, comenzarán a salir modelos de Chromebook cada vez mejores en donde se extenderá la lista de videojuegos compatibles. Tan solo queda esperar y mientras, disfrutar de los que se pueden reproducir en este dispositivo para variar un poco.

Y tú, ¿cuál de estas plataformas elegirías para tu Chromebook?