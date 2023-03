Jugar a juegos de Steam en portátiles Chromebooks por fin es una realidad. Valve, en colaboración con Google, ha lanzado un cliente oficial de Steam para ejecutar juegos en ChromeOS de forma nativa. Sin embargo, la lista de títulos que actualmente soportan los Chromebooks es muy limitada, debido a las modestas especificaciones técnicas de estos portátiles. Además, el cliente de Steam aún está en fase beta, por lo que el gaming en ChromeOS todavía tiene mucho margen de mejora.

De cualquier manera, es posible que ya puedas jugar a varios de estos juegos favoritos de Steam sin problema alguno, dependiendo el portátil que tengas. Enseguida te mostraremos la lista completa de juegos de Steam compatibles con Chromebooks (ChromeOS), así como los modelos específicos de Chromebooks que pueden usar Steam, para que puedas comprobarlo tú mismo. ¡Vamos allá!

Todos los juegos de Steam compatibles con Chromebooks (ChormeOS)

Si bien en Steam hay casi 11000 juegos disponibles en la actualidad, solo unos 100 son oficialmente compatibles con Chromebooks. En realidad, puede que existan muchos más juegos que funcionen perfectamente en ChromeOS, pero Google solamente ha podido verificar en profundidad que los siguientes títulos pueden ejecutarse en Chromebooks sin problemas:

A Short Hike Gunfire Reborn Stormworks: Build and Rescue Age of Empires II: Definitive Edition Hades Stumble Guys Age of Mythology: Extended Edition Half Life 2 Subnautica ASTRONEER Hearts of Iron IV SUPERHOT Baba Is You Hollow Knight Tabletop Simulator Besiege Human: Fall Flat Team Fortress 2 Bloons TD 6 Inscryption Terraria Bloons TD Battles 2 Into the Breach Tetris Effect: Connected Celeste Katamari Damacy REROLL The Battle of Polytopia Core Keeper Kerbal Space Program The Elder Scrolls V: SSE Cult of the Lamb Killer Queen Black The Jackbox Party Pack 8 Cultist Simulator Left 4 Dead 2 The Witcher 3: Wild Hunt Cuphead Loop Hero Tomb Raider DARK SOULS: REMASTERED Mini Metro Totally Accurate Battle Simulator Darkest Dungeon Mirror's Edge TUNIC Dead Cells Monster Train Two Point Hospital Deus Ex: Human Revolution – Director's Cut Muck Untitled Goose Game Dicey Dungeons Northgard Unturned Disco Elysium OCTOPATH TRAVELER Vampire Survivors Dishonored Ori and the Blind Forest: Definitive Edition Wingspan Disney Dreamlight Valley Overcooked! 2 Wolfenstein: The New Order Divinity: Original Sin 2 Oxygen Not Included World of Tanks Blitz Dome Keeper Papers, Please Yu-Gi-Oh! Master Duel Don't Starve Together PAYDAY 2 DOOM Portal 2 Dorfromantik Prey Enter the Gungeon Project Zomboid Escape Simulator Return of the Obra Dinn Euro Truck Simulator 2 RimWorld Factorio RISK: Global Domination Fallout 4 Shatter Remastered Deluxe Farm Together Shop Titans Fishing Planet Sid Meier's Civilization V Football Manager 2022 Slay the Spire For The King Slime Rancher Gang Beasts STAR WARS: The Old Republic Geometry Dash Stardew Valley Grim Dawn Stellaris

Recordamos que realmente estos no son los únicos juegos compatibles con ChromeOS; son solo 100 juegos que Google ha comprobado que funcionan a la perfección. Puedes tomarlos como una referencia para saber qué otros juegos podrían funcionar. Por ejemplo, si funciona Portal 2, es evidente que funcionará Portal 1. Además, es posible que casi todo el catálogo de Steam de juegos 2D e indies sin grandes gráficos sea compatible con ChromeOS.

Eso sí, ten en cuenta que incluso los juegos de la lista anterior pueden presentar inconvenientes con ciertas configuraciones gráficas. Te recomendamos echar un ojo a la web oficial de Chromium que muestra la lista oficial de juegos de Steam compatibles con Chromebooks y todos sus pormenores:

Chromebooks compatibles con Steam de forma nativa y requisitos

Asimismo, es importante resaltar que no todos los Chromebooks son compatibles con Steam. De momento, Google solo permite instalar Steam en portátiles con 8 GB de RAM mínimo y que lleven un procesador Intel Core i3, i5 o i7 de onceava o doceava generación, o AMD 5000-C Series Ryzen 3 o superior. Además, la beta de Steam parece que solo está llegando a portátiles con menos de 2 años de antigüedad.

Estos son todos los portátiles que Google ha aprobado para el uso de Steam:

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook 516 GE (for Gaming)

Acer Chromebook Spin 514

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN)

Acer Chromebook Vero 514

ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

ASUS Chromebook Flip C536

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601)

ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip (for Gaming)

Framework Laptop Chromebook Edition

HP Chromebook x360 14c

HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook

HP Elite c645 G2 Chromebook

HP Elite Dragonfly Chromebook

HP Pro c640 G2 Chromebook

Lenovo 5i-14 Chromebook

Lenovo Flex 5i Chromebook 14

Lenovo ThinkPad C14

Cabe destacar que si, tu Chromebook no aparece en esta lista, no necesariamente significa que no es compatible. Puede que sí lo sea, pero Google no ha verificado su compatibilidad. Así que, aunque tu portátil no esté en esta lista, te invitamos a descargar Steam para ChromeOS.

Problemas conocidos de juegos de Steam en Chromebooks, ¿por qué no funcionan?

Steam en ChromeOS ejecuta los juegos a través de Linux, en lugar de Windows como sucede en la mayoría de portátiles. Pero no se limita a ejecutar solamente los títulos que tengan una versión para Linux, sino que hace uso de la capa de compatibilidad Proton (la misma que usa la Steam Deck) para que los juegos de Windows funcionen en los Chromebooks. En resumen, los juegos de Steam en ChromeOS están lejos de ofrecer una compatibilidad nativa, pues deben pasar por varias capas.

De ahí que la compatibilidad de los juegos de Steam con los Chromebooks sea muy limitada y tenga los siguientes problemas conocidos:

Easy Anti-Cheat y BattlEye aún no funcionan con Proton en Chrome OS : esto hace que la mayoría de juegos (por no decir todos) con online competitivo no funcionen.

: esto hace que la mayoría de juegos (por no decir todos) con online competitivo no funcionen. Algunos juegos de Proton tienen una colocación incorrecta de las ventanas, incluso fuera de la pantalla : se puede solucionar pulsando la tecla de pantalla completa.

: se puede solucionar pulsando la tecla de pantalla completa. Los primeros minutos de juego tienen un rendimiento deficiente en algunos títulos : va mejorando conforme el sistema se va adaptando, haciendo sus tareas en segundo plano.

: va mejorando conforme el sistema se va adaptando, haciendo sus tareas en segundo plano. La tarea «procesando shaders Vulkan» ocurre frecuentemente y puede tomar mucho tiempo : se puede solventar activando la opción «permitir procesamiento en segundo plano de shaders Vulkan» en los ajustes de Steam. Sin embargo, ten en cuenta que esto afectará a la duración de la batería.

: se puede solventar activando la opción «permitir procesamiento en segundo plano de shaders Vulkan» en los ajustes de Steam. Sin embargo, ten en cuenta que esto afectará a la duración de la batería. Algunos juegos exigirán 16 GB de RAM obligatoriamente : ni si quieran iniciarán en portátiles con 8 GB de RAM.

: ni si quieran iniciarán en portátiles con 8 GB de RAM. No soportan monitores ni almacenamiento externo : puede que puedas hacer funcionar un monitor secundario, pero tendrá bugs.

: puede que puedas hacer funcionar un monitor secundario, pero tendrá bugs. El escalado de la interfaz de usuario del cliente no es ideal en pantallas con muchos píxeles por pulgada : se podría solucionar, habilitando el flag #borealis-force-double-scale de Chrome.

: se podría solucionar, habilitando el flag #borealis-force-double-scale de Chrome. El chat de voz de Steam tiene una mala calidad de audio .

. Posiblemente, los gamepads no designados como WWCB no funcionen correctamente .

. El portátil no se suspenderá cuando Steam o un juego está en pantalla.

Los juegos se podrían quedar congelados cuando el portátil se suspende.

Esperamos que Valve y Google sigan colaborando para corregir estos problemas y hacer del gaming en Chromebooks a través de Steam una experiencia satisfactoria.