Los móviles ya no son dispositivos que solo usamos para llamar y enviar mensajes. Ahora usamos los teléfonos a diario para despertarnos por la mañana con una alarma, establecer recordatorios, encontrar respuestas a nuestras preguntas y mucho más. Y gracias a los asistentes virtuales todas estas tareas son más fáciles de realizar. Google Assistant es el asistente por defecto de los móviles Android y hay que admitir que es el mejor por la gran cantidad de cosas que puede hacer al estar 100% integrado al sistema.

Sin embargo, muchas personas prefieren no usarlo porque se sabe que Google usa a su asistente para recopilar aún más datos de sus usuarios. ¿No nos crees? Mira este tutorial de cómo ver el historial de conversaciones con el Asistente de Google y verás que la compañía ha estado guardando todo lo que has hablado con el asistente. Esto se supone que lo hacen para mejorar y personalizar su tecnología de reconocimiento de voz, pero si no te fías de su palabra, es momento de cambiar de asistente.

A continuación, te presentamos los 5 mejores asistentes virtuales para Android con los que puedes sustituir al Asistente de Google.

Alexa, el asistente de Amazon que domina el mundo también lo puedes tener en tu Android

Alexa se ha convertido en el asistente favorito de muchos hogares, principalmente por venir integrado en los excelentes altavoces Amazon Echo. Lo que algunos no saben es que Alexa también está disponible en Android para que puedas disfrutar de sus servicios en tu móvil. Si ya usas a Alexa en un Amazon Echo o en otro dispositivo, una vez que lo instales en tu móvil, se incorporará a tu vida de forma rápida y sencilla. Solo necesitarás iniciar sesión con tu cuenta de Amazon en la app de Alexa para sincronizar todo y listo.

Podrás usarla para controlar los dispositivos de tu casa por voz (si tienen soporte para Alexa), organizar tu día a día, reproducir música, buscar cosas en Internet, entre otras cosas. Aquí tienes un tutorial de cómo configurar Alexa como tu asistente de voz en Android por si necesitas ayuda. Y de paso te dejamos 10 skills interesantes que deberías añadir a tu Alexa. Sin dudas, Alexa es el mejor asistente para ti si ya eres cliente o formas parte del ecosistema de productos y servicios de Amazon.

Ahora bien, cambiar el asistente de una multinacional por el de otra gran compañía que recopila datos a nivel mundial, puede no ser lo que estabas buscando. En ese caso, mira las siguientes 4 opciones.

Extreme, el asistente de voz que cuida tu privacidad

Extreme es otro excelente asistente para Android que usa Inteligencia Artificial para ayudarte con tus tareas diarias. Lo que lo hace destacar sobre el resto es que está enfocado en proteger tu privacidad. Todas tus conversaciones y preguntas a Extreme nunca se ven ni se comparten con nadie más que contigo. Además, cuando decidas desinstalar la aplicación, todos los datos que hayas compartido con Extreme se eliminarán de forma automática.

¿Qué puedes hacer con Extreme? Pedirle que te haga un selfie, que busque direcciones, que programe temporizadores y alarmas o que te responda algo en Internet. En definitiva, tiene todas las funciones que podrías esperar de un asistente personal para Android. Está en español, aunque aún no está traducida su interfaz al 100%. Por suerte, es un asistente intuitivo y fácil de usar, así que pruébalo. ¡Y tiene versión Lite para móviles lentos!

DataBot IA, un asistente de voz divertido para presumir con tus amigos

Si quieres un asistente virtual con mucho estilo, DataBot IA es tu mejor opción. Este asistente es literalmente un robot con estética y opciones futuristas que habla contigo para ayudarte en lo que necesites. La verdad es que luce muy genial en tu teléfono y es perfecto para presumir. Eso sí, no hace nada fuera de lo normal. Puede responder tus preguntas buscándolas en Google, elaborar diapositivas multimedia, leerte el horóscopo diario, entre otras cosas.

Además, DataBot es capaz de contarte chistes, darte citas, jugar contigo a juegos de ingenio y resolver acertijos. Sin lugar a dudas, es el asistente de voz más divertido que puedes instalar en tu Android.

Hound, tan potente y bueno como Google Assistant

Hound es seguramente el mejor asistente virtual que existe, si no consideramos los de las grandes compañías (Google, Amazon, Microsoft y Apple). Te permite buscar respuestas a tus preguntas por voz y realiza todas las funciones de un asistente personal de calidad: programar alarmas y recordatorios, establecer temporizadores, informarte de las noticias o del tiempo, llamar y enviar mensajes de texto a tus contactos, etc.

Incluso, tiene funciones avanzadas como buscar restaurantes de 4 estrellas o más cerca de ti. Hound también te puede decir el nombre de una canción con solo escucharla, relatarte curiosidades al azar y hasta puede reservar un Uber para ti. Para no ser de una gran compañía, es realmente muy potente. Lo único malo que tiene es que no está en español. Pero si dominas el inglés, te irá genial con él.

Gigaaa, el asistente sencillo, ligero y rápido que necesitas

Por último, te recomendamos el asistente Gigaaa que es básico y simple, pero muy funcional. Se puede sincronizar con una gran variedad de dispositivos de tu hogar para que los controles a distancia usando tu voz. También tiene las funciones estándar de un asistente como crear listas, establecer recordatorios, tomar notas, leer correos, reproducir música y mucho más.

Gigaaa es capaz de hacer búsquedas en Internet, mantenerte informado con las últimas noticias y pronósticos del tiempo, y buscar información en Wikipedia. Asimismo, con este asistente puedes encontrar rápidamente una dirección y hasta llamar a un taxi. No está del todo optimizado en Android, hay que decirlo, pero cuando funciona bien cumple sus funciones de manera perfecta. ¡No extrañarás al Asistente de Google!

¡Y eso es todo! Esperamos que te gusten estos asistentes virtuales y te hagan olvidar a Google Assistant. Por cierto, no incluimos en esta lista a Bixby porque solo funciona en móviles Samsung. Pero indudablemente es uno de los mejores asistentes que puedes usar si tienes un Samsung, así que dale también una oportunidad.