Cuando mantienes pulsado por unos segundos el botón Home de tu Android, por defecto salta Google Assistant para asistirte. Sin embargo, es posible cambiar al asistente virtual predeterminado de tu Android por otro. Hace unos dos años atrás, solo era posible cambiarlo por Cortana (o ninguno), pero ahora ya puedes tener a Alexa como asistente de voz en tu dispositivo Android. ¿Cómo? Pues eso es precisamente lo que te enseñaremos a continuación.

Pasos para configurar a Alexa como tu asistente de voz en Android

Si te has acostumbrado a usar un Amazon Echo, no hay mejor asistente que puedas tener en Android que Alexa. Y es que, con este asistente virtual, podrás usar en tu móvil casi todos los mismos comandos de voz que usas con el altavoz. Así que, si no te llevas tan bien con Google Assistant como con el asistente de Amazon, sigue estos pasos para configurar a Alexa como tu asistente en Android:

Primeramente, instala la app de Amazon Alexa en tu Android.

Abre la app e inicia sesión con tu cuenta de Amazon . Si no tienes una, puedes crear una nueva cuenta para iniciar sesión.

. Luego, es importante que confirmes tu nombre y apellidos para que Alexa te conozca mejor.

para que Alexa te conozca mejor. Seguidamente, la app te pedirá el permiso para acceder a tus contactos . Puedes dárselo o no, pues esto no afectará el funcionamiento de Alexa.

. Puedes dárselo o no, pues esto no afectará el funcionamiento de Alexa. Por último, si nunca habías usado a Alexa antes, la app te pedirá que le enseñes tu voz para que pueda reconocerte mejor.

Ahora, sal de la app y ve a la configuración de tu Android (la app con el icono de la rueda dentada).

(la app con el icono de la rueda dentada). Accede a Aplicaciones .

. En la lista de aplicaciones instaladas en tu Android, te debería aparecer en la esquina superior derecha tres puntos verticales o una rueda dentada que debes presionar.

que debes presionar. Selecciona Aplicaciones por defecto .

. Pulsa en Asistencia y entrada de voz .

. De forma predeterminada, en esa opción estará el Asistente de Google configurado como Aplicación de asistencia . Presiónalo para cambiarlo.

. Presiónalo para cambiarlo. Elige Alexa y luego toca en Aceptar.

¡Listo! Ahora, cada vez que mantengas pulsado el botón Home de tu Android, saltará Alexa para asistirte (tendrás que darle el permiso de usar el micrófono del móvil para que responda a tus solicitudes). Ten en cuenta que el nombre o la ubicación de algunas opciones que mencionamos en este tutorial pueden variar dependiendo del modelo de tu Android, pero en general los pasos son los mismos.

Y como sabemos que los necesitarás, en este artículo te dejamos los 50 comandos de voz más útiles para Alexa. Dichos comandos son para los Amazon Echo, pero la mayoría de ellos funcionan en Android.